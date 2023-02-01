Эксклюзив 01 февраля 2023, 13:37 «Пытаются похоронить Нюрнбергский кодекс». Украинцы стали расходным материалом для биолабораторий США Военный эксперт Никулин: биолаборатории США ставили эксперименты на военнослужащих ВСУ Unsplash

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Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о противоречиях в позиции американцев по биолабораториям на Украине. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Штаты преследовали задачу предотвратить пандемию и не занимались разработкой биооружия на Украине. Военный эксперт Игорь Никулин рассказал «360», что на самом деле скрывает Вашингтон.

Далее — прямая речь.

Договор между украинским Минздравом и Министерством обороны США заключили в 2005 году. На Украине была система противочумных институтов, оставшаяся со времен СССР, и коллекция штаммов, которую собирали советские ученые.

Стоимость коллекции превышала на тот момент два миллиарда долларов. Украина обязалась не разглашать конфиденциальные сведения и оказывать максимальное содействие американцам.

Эксперименты на местном «туземном» населении

Почти у всех украинских военнопленных российские врачи обнаруживают антитела к конго-крымской геморрагической лихорадке, чуме, сибирской язве и даже лихорадке Эбола, которой уж точно на Украине никогда не было.

Это говорит о том, что американцы ставят биологические эксперименты на ВСУ, нарушая Нюрнбергский кодекс — первый международный документ об этико-правовых принципах проведения медико-биологических исследований на людях. В Соединенных Штатах такие эксперименты запрещены. Поэтому американские специалисты проводят их на местном туземном населении.

Вторая Гватемала

В 60-е годы американцы экспериментировали в Гватемале: заражали местных жителей сифилисом и гонореей. Они хладнокровно наблюдали, как проходит течение болезни.

В 1990-х президент США Билл Клинтон признал это преступлением. Тогда американские власти даже выплатили миллионы долларов тем жертвам, которые чудом остались живы.

РИА «Новости»

Украинцы — бесплатный расходный материал

Вывод нового препарата на мировой рынок стоит примерно один миллиард долларов. Его надо испытывать 10 лет. Но зачем тратить астрономические суммы, когда на Украине есть бесплатный расходный материал?

Под Нюрнбергским кодексом стоят подписи глав государств. В документе указывается, что медицинские эксперименты делают сугубо добровольно. Подопытный должен иметь всю информацию и возможность прервать исследование в любой момент. Но военнослужащие не могут добровольно выйти из этой смертоносной игры.

Американцы проводили эксперименты на детях, пациентах психиатрических больниц и заключенных. Они сейчас пытаются похоронить на Украине Нюрнбергский кодекс.

Украинский Минздрав 24 февраля издал указ срочно закрыть все работы по биоэкспериментам и уничтожить результаты, чтобы они не попали в руки российских военных.