Евросоюз отказывается авансировать Польшу: кому теперь будут верны поляки | 360°

Мир 07 ноября 2022, 18:49 Погоня за всеми зайцами. Польша задрала планку и пожаловалась на Евросоюз Политолог Межевич: Польша непомерно задрала планку своих геополитических амбиций freepik

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Польский президент вотвлекся от привычной русофобии и обвинил ЕС в намерениях растерзать его страну. Вопрос, как обычно, денежный: Польша старается усидеть на двух стульях и, выбрав ориентирами Великобританию и США, по-прежнему получать дотации от Европы. Однако та не спешит с обещанным авансом, а поляки не торопятся с реформами. Зато с обвинениями за ними никогда не заржавеет.

ЕС точит когти на Польшу

Лидер Польши Анджей Дуда заявил, что Европейский союз хочет сменить нынешнюю власть в стране, а само государство — растерзать и разорить. Поводом для таких подозрений стали разговоры об отказе от права вето в ЕС.

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Это может стать началом разрушительных перемен, при которых большинство европейских стран будут преследовать только личные интересы. По словам Дуды, так столкнутся два взгляда на Польшу — с позиций федерализации ЕС и независимого государства.

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Глава республики также сообщил о давлении со стороны Брюсселя и Берлина и напомнил, что стране выделили 35 миллиардов евро на восстановление экономики после пандемии коронавируса, но сейчас выдача денег приостановилась.

Президент Польши Анджей Дуда / РИА "Новости"

Путь к евроландшафту

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич, комментируя гипотезу европейского заговора против Польши, пошутил на тему злоупотребления крепкими спиртными напитками.

«Это паранойя. А вот причины у этой паранойи уже довольно серьезны. Польша непомерно задрала планку своих геополитических и экономических амбиций, выступив одновременно с претензиями к Москве, Берлину, Будапешту и, как ни странно, к Брюсселю», — отметил политолог.

Он уточнил, что присутствие Бельгии в перечне объясняется тем, что она заинтересована в максимальной унификации. Ей не нужны греки, румыны и даже французы и бельгийцы, а нужна евробюрократия: такой среднестатистический евроландшафт.

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Утром деньги — вечером стулья

Если некоторые страны вполне покорны политике ведущих стран Евросоюза, то поляки резко выражают свое несогласие, напомнил Межевич. Это выливается в то, что польское направление реформирования судебной системы противоречит общеевропейской линии.

«Бельгия не хочет финансировать польские проекты просто так. Она требует: „Сначала вы исправляете свои решения в судебной системе, а затем мы, Брюссель, даем финансирование вам, полякам!“. Польша же хочет решить вопрос иным образом», — пояснил собеседник «360».

РИА "Новости"

Поляки требуют сначала выдать им денег, а уж потом обещают подумать, стоит ли что-то реформировать в судебной системе страны. Отсюда такая нервная реакция Дуды, уточнил политолог. Ведь придется выбирать, на кого ориентироваться.

«Польша сделала свой предварительный выбор: это Лондон и Вашингтон. При этом она хочет юридически остаться в ЕС и по-прежнему получить от него десятки миллиардов евро. И вот тут возникает вопрос: зачем это нужно Брюсселю и в какой степени эта модель устраивает Вашингтон и Лондон?» — подытожил Межевич.