Мир 28 марта 2023, 22:23 Погоня за абсолютным нулем. Простых британцев бросили на амбразуру энергетического кризиса The Telegraph: подорожание электроэнергии в Великобритании ударит по простым гражданам YouTube

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Великобритания, как и многие другие страны, стремится выйти на «абсолютный нуль» — полностью прекратить выброс парниковых газов в атмосферу. Пока эта инициатива привела лишь к сильному подорожанию энергоносителей. Причем пострадавшими оказались не правительство или корпорации, а простые британцы.

Великобритания Vs климатический кризис

Кабинет министров Великобритании поставил цель достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году. Однако слишком быстрое сокращение поставок ископаемого топлива может привести к новому скачку цен на энергоносители, написала газета The Telegraph.

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Главный экономист сети KPMG Яэль Селфин заявила, что счета будут оставаться повышенными в течение следующих пяти, а возможно, и 10 лет. Она подчеркнула, что «переход к чистому нулю так или иначе увеличит счета за отопление и электроэнергию».

Компанию «нулевых выбросов» поддерживают и США. Американский президент Джо Байден неоднократно заявлял о планах к 2030 году вдвое сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, а к 2050 году максимально приблизить эти показатели к нулю, сообщал ТАСС.

Прогноз использования источников энергии Великобритании на основании данных The Telegraph / Телеканал «360»

Рост цен скажется на всех

До апреля нынешнего года жители Великобритании могли рассчитывать на поддержку государства, которое частично покрывало их расходы. Без нее стоимость отопления составляла бы 4279 фунтов стерлингов в год.

Экономисты уверяют, что с апреля британцы начнут доплачивать за электроэнергию как минимум на 500 фунтов стерлингов больше. И это несмотря на тот факт, что оптовая стоимость газа в последние месяцы сильно упала.

Компания Interactive Investor подсчитала, что у семей со средним доходом траты на электроэнергию со второго весеннего месяца вырастут 8% до 13%. Людям с низким доходом, которые раньше отдавали примерно 16% заработка за отопление и свет, придется отстегивать 26%.

Мы призываем правительство продолжить свою энергетическую поддержку и после апреля, чтобы избежать дальнейшего увеличения счетов. Особенно трудно будут переживать подорожание люди старшего возраста: им придется урезать расходы даже на предметы первой необходимости. Кэролайн Абрахамс член благотворительной организации Age UK

При этом специалисты утверждают, что британцев могут ожидать и другие энергетические потрясения.

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Мировая гонка

Достичь пресловутого нулевого уровня собираются более 70 государств мира, включая США и страны Евросоюза. Свыше тысячи городов, учебных заведений и 400 финансовых учреждений присоединились к «Гонке к нулю», сообщил сайт ООН.

Ради рекордного снижения уровня выбросов парниковых газов в марте 2022 года генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш создал специальный экспертный совет, который должен был разработать стратегию кампании.

Пока представили лишь 24 новых или обновленных плана по климату. Большинство из них требуют, чтобы все правительства — особенно, наиболее «грязных» стран, — сильно ужесточили экологическую политику. То есть, по сути, снова ударили по простым людям.

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Россия лидирует в экотехнологиях

Однако многие эксперты склонны считать подобные резолюции пустым звуком: Запад просто не готов чем-то заместить привычные источники энергии. Эколог, инженер-физик и эксперт ОНФ Илья Рыбальченко отметил, что все это больше напоминает маркетинг, чем реальную борьбу за экологию.

Например, Европа до сих пор толком не умеет утилизировать аккумуляторы — подобная технология, основанная на детонационной парогенерации, есть только у России. Также российские специалисты умеют производить водород, на который так сильно надеются западные страны.

При этом Россия не играет в «погоню за нулем» и не повышает цены на энергоносители для своих жителей. Работа идет постепенно и плавно. Со временем переход на другие источники энергии произойдет, но это точно обойдется без потрясений для простых россиян.