Эксклюзив 15 июля 2023, 15:26 Подворовывает из бюджета? На что экс-канцлер ФРГ Меркель тратит миллионы Блогер «Голос Мордора»: Меркель могла потратить бюджетные деньги не по назначению РИА «Новости»

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Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прославилась тем, что предпочитает жить скромной жизнью. У нее нет дворца или же загородного особняка, который находился бы на охраняемой и закрытой территории. При этом на уход за собой женщина тратит довольно внушительные суммы, порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора» для «360».

Далее — прямая речь.

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Вы же знаете, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель очень скромная женщина? Вспомните все эти фото ее дома, покупок в обычном супермаркете и восхищенные комментарии российских либералов — вот что значит настоящий, демократически избранный политик! Да и вообще, политическая культура на западе, это тебе не то, что у нас лапотников: никакой коррупции и прочих непотребств.

Скромностью не пахнет

Но тут вот появилась очень неприятная информация, касающаяся непосредственно экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и ее природной скромности. Член бундестага от АдГ Штефан Бранднер сделал запрос в Федеральную канцелярию на предмет того, во сколько обходится Германии содержание бывшего канцлера.

И официальный ответ шокировал. Особенно в той части, которая касается расходов на внешний вид матушки Меркель.

В 2022 году общие расходы на программу красоты бывшего канцлера, включая дорожные расходы на визажиста, составили 39 780,97 евро (более четырех миллионов рублей), что соответствует примерно 3315 евро в месяц (более 330 тысяч рублей). В текущем 2023 году затраты уже составили более 17 000 евро (свыше 1,7 миллиона рублей).

Тут должна быть такая долгая театральная пауза, чтобы все осознали опубликованные цифры. Ну и сопоставили внешний вид фрау Меркель с расходами на красоту. И как вам? Впечатлены?

Я понимаю, если бы это была какая-то пластическая операция, хотя, за такие деньги она должна быть очень серьезной. Да даже если по мелочи, какую-нибудь коррекцию чего-нибудь на физиономии экс-канцлера, то тогда она должна была подвергаться таким процедурам раза два в месяц.

Из бывшего канцлера в ослепительную экс-канцлерин

Но ведь ни о каких таких операциях не заявлено! Фрау просто ездила к визажисту! Покупала помадки и тональные крема, различные масочки и все такое. И вот на это почти три с половиной тысячи евро в месяц? Серьезно?

Я, вот честно, никак не могу осознать эти цифры. Это нечто запредельное, и у меня есть серьезные сомнения, что все эти расходы именно на красоту.

Да, я сейчас говорю именно о коррупционной составляющей и намекаю на то, что фрау Ангела немного приворовывает из государственных бюджетных денег, выделенных на ее содержание.

Но ведь и те, кто эти деньги выделяет, они тоже явно не дураки и умеют считать. Тогда, единственный вывод, который можно сделать, — они тоже участники и бенефициары это некой коррупционной схемы.

Но мы не будем наговаривать на замечательную немецкую демократию. Немного подождем. Кто знает, может быть, результат процедур, которым подвергается фрау Меркель, носят накопительный эффект, пройдет еще немного времени, и мы увидим ослепительно прекрасную экс-канцлерин, выглядящую эдак лет на двадцать.