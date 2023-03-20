Эксклюзив 20 марта 2023, 13:59 «Подрывает доверие». Ордер МУС на "арест" Путина назвали продвижением интересов Запада Политолог Колчин: международные организации стали площадкой пропаганды интересов Запада

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Решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на «арест» президента Владимира Путина стало серьезным прецедентом, рассказал «360» политолог Петр Колчин. По его словам, подобные организации давно перестали быть независимыми, а теперь лишь продвигают интересы США и Евросоюза.

«Случай с Международным уголовным судом подрывает доверие к любым международным структурам во многих странах», — отметил эксперт.

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Страны Азии, Африки и Южной Америки все чаще понимают — все эти объединения и структуры на деле служат инструментом для продвижения интересов Запада, уточнил он.

По словам Колчина, выданный ордер на арест президента России стал серьезным прецедентом. Это заставит многие государства переосмыслить свое отношение и взаимодействие с подобными структурами.

«Но на деле все эти международные организации не имеют какой-либо силы и становятся только площадкой пропаганды западной точки зрения, продвижения западных интересов и, конечно, выпадов в сторону оппонентов Соединенных Штатов и Европейского союза, которые не встраиваются в ту „прекрасную картину мира“, которую рисует для всех Вашингтон», — добавил Петр Колчин.

О решении выдать ордер на «арест» Путина стало известно 17 марта. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти фиксируют враждебный настрой по отношению к России, но президент продолжает работать.