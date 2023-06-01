Эксклюзив 01 июня 2023, 13:30 «Подобные союзы опасны». Анонсированное сотрудничество США и Японии в сфере БПЛА сочли тревожным сигналом Военный эксперт Михайлов: союз Японии и США в сфере БПЛА опасен в перспективе РИА «Новости»

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Анонсированное сотрудничество Японии и США в области разработки беспилотников опасно в перспективе, рассказал «360» военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. По его словам, японские ученые способны создать современное оружие, однако российские специалисты тоже продолжат работу в этом направлении.

Япония захотела реванша

Эксперт напомнил, что после окончания Второй мировой войны Япония оказалась демилитаризированной, в то время островное государство было одним из основных врагов СССР на Дальнем Востоке.

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«Сейчас Япония полностью под контролем Соединенных Штатов Америки, в Японии имеются технологии и, естественно, желание вернуть Курильские острова и другие спорные территории», — отметил Михайлов.

Он предположил, что страна будет плодотворно сотрудничать с США. Если говорить о разработках в сфере гиперзвукового оружия, то Россия опережает другие государства примерно на 10 лет. Однако усилия японских ученых могут ускорить процесс вовлечения Запада в эту гонку. Россия также продолжит создавать современные вооружения.

«В любом случае, я думаю, что подобные союзы опасны на перспективу. Сейчас Япония пока не может нам ничего противопоставить, хотя постоянно заявляет претензии на территории, но если мы позволим им дальше двигаться в таком русле и ничего не предпринимать, то, конечно, в перспективе они могут чего-то добиться», — подчеркнул Евгений Михайлов.

Работать над беспилотниками

В Японии имеют серьезные наработки в сфере производства современных компактных беспилотников, рассказал военный эксперт. По его мнению, именно в этом направлении и будут работать специалисты.

«Мы здесь ничего не можем сделать. Мы можем развивать только собственные разработки, вступать в союзы с тем же Китаем, увеличивать свои возможности, свои виды вооружений — как летальных, так и нелетальных способов защиты. Нужны технологии, не останавливаться», — высказался Михайлов.

Он уточнил — если бы Россия остановила разработки вооружений, то ближайшая перспектива для страны была бы печальной.

«По многим направлениям в вооружениях мы на первом месте. Все задаются вопросом — что у нас с БПЛА? Если с гиперзвуком у нас идут разработки, и они ушли далеко вперед, то с БПЛА нужно заключать какие-то тоже договорные отношения с партнерами», — отметил собеседник «360».

Ранее глава Минобороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что страна намерена сотрудничать с США в сфере производства беспилотников. По его словам, стороны также изучат возможность производства оружия, способного перехватывать гиперзвуковые ракеты, сообщил RT.