Мир 31 августа 2023, 21:24 Подгузники военного назначения. Санкции могут ударить ниже пояса Гинеколог Дорофеева заявила, что привычные прокладки наносят вред экологии Freepik

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Санкции подкрались к самым неожиданным товарам народного потребления. Выяснилось, что «дышащая» пленка в прокладках и подгузниках — предмет военного назначения. Однако не исключено, что производители таким образом просто готовят покупателей к новому витку подорожаний.

Под гнетом санкций

Российскому бизнесу по производству подгузников и прокладок угрожает кризис. Оказалось, что одна из составляющих этих товаров — полимерная пленка, которая создает «дышащую» поверхность — подпала под антироссийские санкции, сообщил Telegram-канал Baza.

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Так как один из компонентов пленки используют для изготовления полупроводников, это автоматически квалифицировало ее как изделие военного назначения. А следовательно сделало недоступным для экспорта из Европы в Россию.

Также под санкции угодила и необходимая для гигиенических изделий импортная целлюлоза. А ту, что выпускают российские предприятия, нельзя использовать для прокладок и подгузников из-за низкого качества отечественной продукции.

Предметы гигиены подорожают

Поскольку в России нужную полимерную пленку не производят, ее приходится закупать в Саудовской Аравии и Китае. Таможни других стран отказываются пропускать этот товар как санкционный, так что заводам приходится ловчить с логистикой.

Кроме того, у российских производителей в конце года заканчиваются льготы на суперабсорбент. Однако, несмотря на все трудности, производители уверяют, что пока не собираются ни сокращать производство, ни повышать цены.

При этом различные рекламные акции и периоды скидок на прокладки и подгузники заметно сократятся. Но аналитики уверены, что цены на предметы гигиены все равно вырастут на 7–10% уже в начале будущего года.

РИА «Новости»

Женщин спасет менструальная чаша

Врач-гинеколог, эндокринолог, сексолог Антонина Дорофеева в разговоре с «360» отметила: люди уже просто привыкли к тому, что существует такой удобный гигиенический предмет, как подгузники и женские прокладки, которые можно просто купить в магазинах.

При этом те же прокладки загрязняют окружающую среду и наносят очень серьезный вред экологии. Большая часть из них бионеразлагаемые, что, собственно, и неудивительно, раз там есть такие материалы, как полимерная пленка. Антонина Дорофеева врач-гинеколог

Однако остается вопрос — как быть женщинам, если прокладки исчезнут или станут ощутимо дороже? Врач посоветовала обратить внимание на такое гигиеническое средство, как менструальная чаша. Она абсолютно безопасна и подходит для всех женщин, в том числе и для девственниц.

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«С детьми придется вспоминать Советский Союз, когда марлевые подгузники наутюживали. Зато попы будут здоровее, мне кажется, потому, что на современные одноразовые трусики у детей часто бывают высыпания, аллергические реакции», — напомнила Дорофеева.

Она также не исключила, что все разговоры о санкциях могут оказаться просто попыткой вызвать искусственную панику, чтобы люди смели все, что лежит в магазинах. Ведь есть те, кто до сих пор пользуется мылом и туалетной бумагой, закупленными еще во времена пандемии.