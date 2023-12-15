Мир 15 декабря 2023, 18:20 Подельники Зеленского в панике. Украина получила утешительный приз-пустышку Украинский политик Олейник: Украина не готова вступать в Евросоюз IMAGO / Eric Lalmand / Global Look Press

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Владимира Зеленского не пустили на саммит Евросовета и не дали денег. Благодаря непреклонности премьер-министра Венгрии еще и пронесли мимо блюдечко с 50 миллиардами евро. Зато Украине снова подарили утешительный приз — традиционное обещание однажды впустить в «европейскую семью».

Украина осталась без европейских денег

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на 50 миллиардов евро, которые Евросоюз собирался выделить для дополнительной финансовой помощи Украине. В следующий раз этот вопрос обсудят в 2024 году. Венгерский политик также выступил против начала переговоров о вступлении украинцев в ЕС.

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Перед началом обсуждений канцлер ФРГ Олаф Шольц неожиданно предложил Орбану выйти из комнаты и выпить кофе. Позже странный жест попытались объяснить тем, что немец хотел избавить премьера Венгрии от необходимости голосовать и ответственности за это решение.

Dts Nachrichtenagentur / Keystone Press Agency / Global Look Press

Практически все представители стран ЕС одобрили старт переговоров о членстве Украины в своем клубе. Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявлял, что это случится не ранее 2030 года — и то лишь в случае выполнения всех условий. Пока соблюли только четыре из семи выдвинутых требований.

Зеленского не пустили на саммит

На двухдневный саммит Евросовета в Брюсселе, который стартовал 14 декабря, должен был приехать и главный получатель всех благ — президент Украины Владимир Зеленский. Он не скрывал, что хотел лично присутствовать. Но за день до начала встречи его администрация сообщила, что поездка отменена.

Зеленскому разрешили выступить перед участниками саммита лишь по видеосвязи. Украинский президент традиционно попытался надавить на слушателей, пригрозил, что «история все зафиксирует: каждое слово, каждый шаг и бездействие», и еще раз соврал, будто Россия «за год ничего не выиграла».

Злые языки поговаривали, что отмена визита произошла по инициативе ЕС. Представители европейских государств опасались, что приезд украинца вызовет справедливый гнев у Орбана и окончательно настроит его враждебно ко всем инициативам, связанным с Киевом.

Киеву просто подарили надежду

Украинский политик Владимир Олейник в разговоре с «360» пояснил, почему американские сенаторы и европейские страны так «убиваются» по вопросу Украины. Дело в том, что ее разгром будет крайне чувствительным проигрышем НАТО и Евросоюза. А главное — изменится политический ландшафт.

Сегодня США и ЕС — подельники, соучастники украинских преступлений — просто паникуют. Европейцы действительно не имеют возможности дать денег Украине: их финансы не так обширны, как у американцев. Поэтому они имитируют процесс. Владимир Олейник

Похоже, даже сам Зеленский не верит в то, что Украина в ближайшее время может стать членом ЕС или НАТО, отметил политолог. Но продолжает проситься за стол ко взрослым. Вот его зарубежные спонсоры и дарят очередную надежду: начинают переговоры и обсуждения.

«Как говорят, обещать — еще не значит жениться. Когда Виктор Орбан занял четкую позицию несогласия, он опирался на опросы общественного мнения. По этим данным, Украина не готова к членству в ЕС: там нарушают права человека, ужасная коррупция и так далее», — уточнил Олейник.

IMAGO / PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC / Global Look Press

Шулеры у карты мира

На заседании Евросоюза также рассматривали вопрос о формировании «Фонда мира» на 10 миллиардов евро для поддержки конфликта на Украине, напомнил Олейник. Трудно назвать этих европейских жуликов как-то иначе, чем шулеры. Впрочем, они сами этого давно не скрывают.

В итоге все решают не лидеры, что собрались в Брюсселе, а европейский парламент. Поэтому все эти инициативы — просто форма шулерства, чтобы вот дать какую-то надежду. Владимир Олейник

Все сработало. Неслучайно Зеленский везде раструбил: «У нас большие победы: с нами начали все переговоры!» Хотя все понимают: эти обещания ни о чем, Украина сегодня потеряла субъектность, поэтому непонятно, кого и куда принимать, не говоря уже о незавидном будущем страны, подчеркнул собеседник «360».

«Чем больше побед будет у России, тем меньше будет шансов вообще на всякие разговоры о вступлении Украины куда бы то ни было и на оказание ей денежной помощи Западом. Впрочем, сегодня сам Евросоюз находится в стадии полураспада», — заключил Олейник.