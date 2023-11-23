Эксклюзив 23 ноября 2023, 14:59 Холодильник победит телевизор. Поддержка Украины дорого обойдется Германии Политолог Ярошенко: власти Германии сделали выбор не в пользу своего народа Nicholas Muller / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Немецкое правительство решило продолжать финансовую и военную поддержку Украины, невзирая на огромные проблемы с бюджетом, инфляцию и закрывающиеся производства. Власти твердят населению, что для улучшения обстановки необходимо помочь киевскому режиму победить Россию. Однако этого не произойдет, заявил «360» политолог Алексей Ярошенко.

Далее — прямая речь.

Польза не для себя

Правительство Германии уже сделало свой выбор, который оказался не в пользу немецкого народа и национальных интересов, если они вообще есть.

Трансатлантическое единство и зависимость от США поставили существование национальных интересов под большую угрозу. Например, Германия это показывает. Они согласились на четырехлетнюю поддержку киевского режима, хотя усиливаются внутренние проблемы.

Вассалы подчинились американскому хозяину

Это еще раз показывает, что США удалось подчинить себе национальные интересы европейских государств. Экономические проблемы Германии возникли от больших объемов помощи, съедающей большую часть бюджета, а также санкционной войны с Россией.

Без дешевых энергоресурсов производство продолжит дорожать. Да, немцы уже ищут замену российскому газу, но вопрос в том, что все это приведет к удорожанию товаров в несколько раз.

Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Неминуемый коллапс в экономике

Россия, как говорил президент Владимир Путин, долгое время выстраивала партнерские отношения с Германией, которая получала от нас ресурсы по цене ниже рыночной. Это позволяло им удешевить собственное производство.

Если цена ресурсов растет, то это влияет на всю внутреннюю логистику, транспортные перевозки.

Можно прогнозировать, что в Германии произойдет рост товаров и услуг, что приведет к снижению качества уровня жизни и падению доходов

Но немецкое правительство продолжит говорить, что единственный способ с этим справиться — победить Россию. Не прямо, но подразумевая это. Тогда якобы все станет как раньше или даже лучше. Идея фикс именно такая. Но этого не случится.

Политические пертурбации

Поэтому в Германии продолжит расти инфляция, начнут падать доходы, а сама страна войдет во все большую зависимость от США. Потому что альтернатива российскому газу для них — только сжиженный природный газ из Штатов. Но это принципиально другая инфраструктура, за которую тоже нужно платить.

В конечном счете правительству ФРГ все это выйдет боком. В войне между телевизором с канцлером Олафом Шольцем и холодильником победит последний.

Немцы поймут, что ситуация бьет по ним самим, что американцы втянули страну в авантюру. Раскол продолжит усугубляться, начнутся политические пертурбации.