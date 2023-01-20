Мир 20 января 2023, 19:27 Военный совет в Рамштайне. НАТО решает, поддержать или бросить Украину Политолог Донцов заявил, что у стран НАТО осталось мало оружия freepik

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Представители стран НАТО собрались в Германии, чтобы обсудить новый транш помощи для Украины, а заодно решить, стоит ли поддерживать ее власть дальше. Пока все ограничилось обещаниями поставить боеприпасы, зенитки и бронемашины. Вот только когда придут западные «подарки» для ВСУ и будут ли они вообще — неизвестно. А битва за Артемовск все ближе.

Германия принимает союзников Украины

Сегодня, 20 декабря, на авиабазе Рамштайн в Германии началась встреча контактной группы стран НАТО и их союзников. Они собрались согласовать масштабы военной помощи Украине. Перед началом совещания выступил глава Пентагона Ллойд Остин.

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Американец заявил, что в конфликте на Украине наступает переломный момент и потому нельзя медлить. Он подчеркнул, что поддержка страны продолжится столько, сколько потребуется, а на союзников «смотрят украинцы, Кремль и сама история».

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Пока участникам заседания не удалось прийти к единому мнению о передаче украинской стороне танков Leopard. Германия настаивает, что нужно ориентироваться на актуальные потребности Украины, а потому приоритетом должна быть противовоздушная оборона.

Помощь без Abrams

Накануне Остин безуспешно старался уговорить немцев передать свои танки для нужд ВСУ. Министр обороны Германии Борис Писториус заверил, что его страна пойдет на этот шаг лишь в одном случае: американская сторона сделает аналогичный жест.

Сами Соединенные Штаты не горят желанием отдавать ВСУ танки Abrams, которые давно уже даже не просит, а требует Украина. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге для журналистов оправдывалась сложностью в содержании этих военных машин.

Чиновница заявила, что танки требуют реактивного топлива и на их обслуживание уходят большие суммы, поэтому они не нужны украинцам. К тому же везти их за океан дорого и далеко. Сингх традиционно заверила, что США делают все возможное для поддержки киевского режима.

Американцы на совещании в Рамштайне уже пообещали ВСУ новые зенитно-ракетные системы NASAMS, которые могут стрелять ракетами класса «воздух — воздух», и восемь систем противовоздушной обороны Avengers.

ЗРК NASAMS / Telegram

Кроме того, украинцы получат 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронетранспортеров Stryker, 53 колесных броневика с противоминной защитой MRAP и 350 бронированных фургонов Humvee и тысячи артиллерийских снарядов.

США также заверили, что помогут подготовить украинских военных для работы со своей техникой. Остин подчеркнул, что с начала проведения специальной военной операции общая военная помощь Украине обошлась союзникам в почти 27 миллиардов долларов.

Заседание в Ramstein Air Base / Telegram

НАТО перед выбором

Политолог Никита Донцов в разговоре с «360» отметил, что пафосные заявления главы Пентагона могли касаться непростого выбора, который предстоит сделать союзникам Украины: продолжать поддерживать киевскую власть или прекратить.

ВСУ сейчас подводят боеспособные части на защиту Бахмута (украинское название Артемовска — прим. ред.). Исход этой битвы неочевиден, и странам Запада нужно принимать какое-то решение. Их громкие заявления о том, что они поставят Украине огромные объемы вооружения, пока все еще только слова. Никита Донцов политолог

Донцов уточнил, что все понимают: в любом случае реализация этих обещаний будет иметь отложенный характер. Реальные поставки могут начаться через месяц или полгода, а возможно, и того позднее.

Отдавать оружие невыгодно

Очевидно, что европейские арсеналы уже сами истощились из-за активной помощи Украине, подчеркнул Донцов. И сейчас странам — участницам Североатлантического альянса стоит как следует подумать о собственной безопасности.

Политика стран Запада всегда была достаточно агрессивной, и кроме России у них осталось еще достаточно стратегических конкурентов. Если сейчас они отдадут последние боеприпасы Украине, это будет по меньшей мере глупо, и, конечно, они сами это понимают. Никита Донцов

Политолог отметил, что, судя по заявлениям НАТО, пока Альянс еще не решился передавать вооружение, которое требует Украина. Смущают и еще несколько моментов. Во-первых, украинские военные не готовы управлять этой достаточно сложной техникой, чтобы она была эффективна.

«Во-вторых, американцы понимают, что, как только первый такой танк в виде трофея попадет к российским военным, он сразу же будет разобран, будут изучены все военные технологии, которые там применяются», — сказал Донцов.

Он добавил, что после этого боевая машина больше не будет представлять коммерческий интерес для США и ее не получится также выгодно продать другим странам. К тому же такой танк не сможет обеспечивать какое-то военное преимущество самим американцам.