27 января 2023, 14:59
Скандинавские радикалы продолжают кощунственные акции. Поддастся ли Эрдоган на шантаж
Публицист Новоселов: президент Турции Эрдоган не поддастся на шантаж радикалов
Расмус Палудан, лидер датского правого движения «Жесткий курс», угрожает президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану новыми акциями наподобие публичного сожжения Корана на прошлой неделе и требует, чтобы Анкара изменила позицию по вопросу членства Швеции и Финляндии в НАТО. Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» рассказал, удастся ли шантаж и что это все значит для России.
Далее — прямая речь.
Правая популистская партия «Шведские демократы», взгляды которой близки к нацизму, входит в правящую коалицию. Многие ее члены крайне отрицательно относятся к мусульманам. В последнее время в Швеции участились столкновения на расовой и религиозной почве — за последние три года уровень преступности в стране вырос на 71 процент.
Движение Палудана не пользуется большой популярностью в его родной Дании, поэтому он выбрал для своих акций Стокгольм, где ему проще собрать сочувствующую аудиторию.
Однако сожжение Корана разъярило мусульман всего мира, в том числе шведских мусульман, которые составляют почти 10 процентов населения страны.
Умеренные мусульмане осудят эти действия и сделают из них выводы, но более радикальные движения вряд ли этим ограничатся. Оскорбление религиозных чувств 44 миллионов мусульман, проживающих в Европе, создает благодатную среду для террористических атак.
Что это значит для России? Ярость населения арабских государств против Европы приблизит их к российскому лагерю. Тем более что, в отличие от европейцев, Россия уважает мусульман и их ценности, многочисленные российские мусульмане пользуются всеми правами и уважением в обществе. Москва сразу же осудила эту провокационную акцию экстремистов.
Помимо арабских стран, это может приблизить к России Турцию, которая способна стать полезным союзником в нынешних условиях. Анкара выразила негодование по поводу сожжения священной книги мусульман, и если кто-то думает, что Эрдоган поддастся на шантаж, этот кто-то сильно ошибается.
Естественно, теперь Турция даже не рассматривает принятие заявок Швеции и идущей прицепом Финляндии на вступление в НАТО. Если Эрдоган выиграет выборы этой весной, Анкара может предпринять и более серьезные шаги по дистанцированию от Европы и Украины. Некоторые члены турецкого парламента уже призывают к немедленному выходу из НАТО.
Российско-турецкие отношения сейчас довольно неплохие. Мы не друзья, у нас есть конфликты интересов в ряде регионов, тем не менее у нас есть прочные коммерческие и личные связи, а наши лидеры разделяют взгляды на многие вещи, происходящие в мире.
За последний год Турция стала перевалочным центром для российского экспорта и импорта, и это выгодно как для Стамбула, так и для Москвы. Чем теснее будут наши экономические связи, тем ближе будет Турция к России. Спорные же вопросы со временем решатся, и турецкая сторона уже делает шаги навстречу в некоторых из них.
Так, российским дипломатам удалось добиться прогресса в восстановлении отношений между Турцией и Сирией. Если Европа продолжит поощрять антимусульманские выходки, шансы на встречу Эрдогана с Башаром Асадом и примирение возрастут еще больше. Это приблизит окончательное завершение сирийского конфликта и станет большой дипломатической победой России.
Если же Анкару удастся привлечь в российский лагерь, это станет огромным ударом для НАТО и серьезно подорвет позиции альянса на Ближнем Востоке. Действия европейских радикалов превращают это из чего-то невообразимого во вполне реальную перспективу.
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