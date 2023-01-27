Эксклюзив 27 января 2023, 14:59 Скандинавские радикалы продолжают кощунственные акции. Поддастся ли Эрдоган на шантаж Публицист Новоселов: президент Турции Эрдоган не поддастся на шантаж радикалов Мужчина стоит у входа в мечеть Сулеймание в Стамбуле / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Расмус Палудан, лидер датского правого движения «Жесткий курс», угрожает президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану новыми акциями наподобие публичного сожжения Корана на прошлой неделе и требует, чтобы Анкара изменила позицию по вопросу членства Швеции и Финляндии в НАТО. Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» рассказал, удастся ли шантаж и что это все значит для России.

Далее — прямая речь.

Правая популистская партия «Шведские демократы», взгляды которой близки к нацизму, входит в правящую коалицию. Многие ее члены крайне отрицательно относятся к мусульманам. В последнее время в Швеции участились столкновения на расовой и религиозной почве — за последние три года уровень преступности в стране вырос на 71 процент.

Движение Палудана не пользуется большой популярностью в его родной Дании, поэтому он выбрал для своих акций Стокгольм, где ему проще собрать сочувствующую аудиторию.

Однако сожжение Корана разъярило мусульман всего мира, в том числе шведских мусульман, которые составляют почти 10 процентов населения страны.

Умеренные мусульмане осудят эти действия и сделают из них выводы, но более радикальные движения вряд ли этим ограничатся. Оскорбление религиозных чувств 44 миллионов мусульман, проживающих в Европе, создает благодатную среду для террористических атак.

РИА «Новости»

Что это значит для России? Ярость населения арабских государств против Европы приблизит их к российскому лагерю. Тем более что, в отличие от европейцев, Россия уважает мусульман и их ценности, многочисленные российские мусульмане пользуются всеми правами и уважением в обществе. Москва сразу же осудила эту провокационную акцию экстремистов.

Помимо арабских стран, это может приблизить к России Турцию, которая способна стать полезным союзником в нынешних условиях. Анкара выразила негодование по поводу сожжения священной книги мусульман, и если кто-то думает, что Эрдоган поддастся на шантаж, этот кто-то сильно ошибается.

Естественно, теперь Турция даже не рассматривает принятие заявок Швеции и идущей прицепом Финляндии на вступление в НАТО. Если Эрдоган выиграет выборы этой весной, Анкара может предпринять и более серьезные шаги по дистанцированию от Европы и Украины. Некоторые члены турецкого парламента уже призывают к немедленному выходу из НАТО.

Российско-турецкие отношения сейчас довольно неплохие. Мы не друзья, у нас есть конфликты интересов в ряде регионов, тем не менее у нас есть прочные коммерческие и личные связи, а наши лидеры разделяют взгляды на многие вещи, происходящие в мире.

За последний год Турция стала перевалочным центром для российского экспорта и импорта, и это выгодно как для Стамбула, так и для Москвы. Чем теснее будут наши экономические связи, тем ближе будет Турция к России. Спорные же вопросы со временем решатся, и турецкая сторона уже делает шаги навстречу в некоторых из них.

Так, российским дипломатам удалось добиться прогресса в восстановлении отношений между Турцией и Сирией. Если Европа продолжит поощрять антимусульманские выходки, шансы на встречу Эрдогана с Башаром Асадом и примирение возрастут еще больше. Это приблизит окончательное завершение сирийского конфликта и станет большой дипломатической победой России.

РИА «Новости»

Если же Анкару удастся привлечь в российский лагерь, это станет огромным ударом для НАТО и серьезно подорвет позиции альянса на Ближнем Востоке. Действия европейских радикалов превращают это из чего-то невообразимого во вполне реальную перспективу.