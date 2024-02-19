Эксклюзив 19 февраля 2024, 12:31 Подарок партии. Почему Никита Хрущев отдал Крым Украинской ССР Ректор РГГУ Безбородов: Хрущев подарил Крым Украине, чтобы укрепить власть Ohde/face to face/globallookpress

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Решение первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева передать Крым в состав Украинской ССР стало ошибкой с политической, исторической и других точек зрения. Ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов объяснил «360» его мотивы.

Далее — прямая речь.

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Необоснованное решение

Приближается 10-летие воссоединения Крыма с Россией. Официальные представители и простые люди возвращаются к этому событию. Оно действительно весьма знаменательное.

Дело в том, что в 1954 году Никита Хрущев, и эти документы сейчас, наверное, при желании можно посмотреть, очень узким кругом людей в юбилей 300-летия воссоединения Украины с Россией решил передать в состав УССР этот полуостров.

Сопротивления не было, ничего не было.

Иосиф Сталин умер год назад, в 1953 году. Сталинизм практический, политический, идеологический, конечно, еще категорически не был изжит ни в элитах, хотя там уже задумывались прекратить «рубить головы», ни тем более в народе. В обществе было много сталинистов, люди искренне верили — вера ведь не исчезает за один год. Исходили из того, что, мол, ну, передали, значит передали, власть права.

Укрепление власти

Я видел эти документы. Там, во-первых, были проблемы с кворумом, во-вторых, узкий круг лиц, в-третьих, это больше партийное решение, чем законодательных органов власти. Это дорогой и совершенно безосновательный подарок, ни на чем не основанный — ни исторически, ни другими факторами.

Никита Хрущев длительное время был связан с Украиной — и люди из нее ему прислуживали, и в руководстве страны украинское лобби было очень сильным. Но самое важное, что нужно учитывать, — с сентября 1953 года он встал во главе секретариата ЦК КПСС и решил сделать ставку на этих людей, партаппаратчиков.

РИА «Новости»

Приняли такое решение, что Никита Хрущев сосредоточится на вопросах секретариата ЦК КПСС, внутрипартийной работе. Партийный аппарат — достаточно мощная сила, которая несколько ослабла при Иосифе Сталине в последние его годы. Украинская партийная организация нужна ему. Она уже тогда, после войны, оказалась сильно подвержена различным некоммунистическим влияниям.

Этот подарок стал еще и подарком партийной организации Украины для того, чтобы украинские коммунисты были более лояльными ему, Никите Хрущеву. Здесь такой довольно мерзкий факт личного укрепления власти, я глубоко в этом убежден.

Возвращение Крыма

В Советском Союзе это помнили, знали. Но, естественно, кто будет поднимать вопрос? Не при Никите Хрущеве, естественно, не при Леониде Брежневе. А когда началась перестройка — пошли очень серьезные центробежные тенденции.

Между прочим, в Крыму за самостоятельность, а потом за вступление в состав России, когда уже стало ясно, что Советский Союз приказал долго жить, выступали очень многие. Эта тенденция как раз ожила в перестроечный и постперестроечный периоды, была не чужда местному населению и даже властным структурам.

Но Борис Ельцин, Беловежские соглашения — все это заморозило сюжет пребывания Крыма в составе Украины. Проблему не сняли — один Майдан, другой Майдан. Они же, пришедшие к власти в Киеве люди, Крым действительно ненавидели.

На полуостров направили «поезда дружбы» для усмирения. Многие «беркутовцы», которые сражались с Майданом, из Крыма. Поступала информация из России. В то время крымчане серьезно задумались о своей судьбе.

Но думать надо быстро, и мы знаем, что в 2013-2014 годах эти события развивались очень стремительно. Тенденции воссоединения с Россией сильны. Они оказались гораздо сильнее всех остальных, несмотря на то что попытки сопротивления были. Хорошо известно, что даже армейские структуры за редким исключением переходили в состав российской армии.