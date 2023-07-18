Эксклюзив 18 июля 2023, 02:34 Почти библейская история. Кого «накормила» Украина своим зерном «Голос Мордора»: зерновая сделка стала для России обременительным и позорным действом РИА «Новости»

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Зерновая сделка, действие которой несколько раз продлевали, завершилась. В последний день действия инициативы Украина устроила теракт на Крымском мосту. Кому на самом деле была выгодна эта сделка и почему Россия так долго терпела обременительные для себя условия, порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360».

Далее — прямая речь

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Враг завуалированный и хитрый

Ожидаемо со стороны «цивилизованного мира» начали раздаваться жалобные вопли о голодающих Африки. Мол, загибаются бедолаги, без украинского зерна, еще немного и прям новый голодомор начнется, а виноват в этом кто? Ну конечно же, злобная Россия и лично Владимир Владимирович Путин.

Наверное, все с удивлением узнали, что Украина кормила и спасала от голодной смерти значительную часть черного континента, еще год назад. Вот как только у кого-то в голове родилась гениальная мысль об открытии еще одного маршрута на Украину, так все и началось. И сами африканцы с удивлением узнали, что живы они только благодаря фермерам с Житормирщины и Полтавщины, которые, от своей доброты душевной, кормили Африку хлебушком.

Конечно же, все это было одной большой ложью, но и у России в этой сделке тоже был свой интерес. Этот интерес — Турция. Конечно же, не союзник и не друг России, скорее даже враг, просто очень хитрый и завуалированный, но который, тем не менее, на определенном этапе очень помогал России справляться с западными санкциями.

У самой Турции тоже был свой большой интерес. Поток грошового зерна, которое можно было перепродавать, да и использовать внутри Турции, экономическое положение которой сейчас не блистает великолепием. Кроме того, часть украинского зерна можно было перерабатывать и продавать в виде готовых продуктов, например муки, что давало еще и приличную добавочную стоимость.

Обременительное действо

Еще один интерес был у стран Евросоюза, особенно у старой Европы. Там украинское копеечное зерно, которое, кстати, не особо высокого качества, отлично использовалось, как корм для свинюшек, или птицы. Никакого интереса не было только у… голодающих Африки. Потому что, строго говоря, с одного мешка зерна, им, горемыкам, доставалось только одно зернышко.

А для России эта самая сделка со временем превратилась в обременительное и даже позорное действо. Но Владимир Владимирович такой человек, что сдерживает свои обещания и в этот раз ждал тоже очень долго. И похоже, что эта история закончилась. Скорее всего — навсегда. Украина снова должна быть отрезана от моря. Пусть попробуют вывозить зерно через какую-нибудь Польшу или порты братской Прибалтики. Никто ведь не запрещает. Но никого и не волнует, что это будет крайне тяжело сделать.

Единственное, о ком не стоит беспокоиться — те самые пресловутые голодающие из Африки. Потому что они знать не знают, что это за такое украинское зерно, которое спасало им жизни. Впрочем, может быть я ошибаюсь и тем самым зернышком из мешка, о котором я писал, фермеры Тарас и Мыкола смогли накормить всю Африку. Почти что Библейская история, но не удивлюсь и такому.