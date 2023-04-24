Эксклюзив 24 апреля 2023, 19:32 Почетное последнее место. Россия снова подтвердила статус мирной державы Политолог Самонкин заявил, что Европа и США тратят большие деньги на разжигание войн

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Мировые оборонные расходы в 2022 году достигли самой большой суммы за последние восемь лет. Россия оказалась на последнем месте. Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин рассказал «360», что страны, которые много тратят на военную машину, ничего не делают для социальных нужд собственного населения.

Далее — его прямая речь.

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Война вместо улучшения жизни

Военные расходы связаны с уровнем качества жизни и в первую очередь зависят от развития внутренней социальной политики. Те государства, которые сейчас больше всего тратят на нужды армии, никогда не давали много денег на социальную политику и развитие инфраструктуры.

Яркое тому подтверждение — те техногенные катастрофы, которые в 2023 году мы наблюдаем на территории Соединенных Штатов. Оказалось, что дороги надо ремонтировать, поезда — чинить, обеспечивать соответствующую безопасную инфраструктуру на благо людей.

Внешнеполитическая доктрина США и стран блока НАТО рассчитана исключительно на внешний вектор. Это навязывание демократии в отдельно взятой стране, в которой есть несогласие с американским курсом.

А кроме того — доведение мира до новой Холодной войны. Сейчас мир стоит на пороге коллапса, которого не было со времен Карибского кризиса, причем все это благодаря действиям Соединенных Штатов и их союзников по НАТО.

Республиканцы не зря давно говорят, что необходимо провести аудит поставок вооружения Украине: большинство из гуманитарной помощи и оружия попадают в даркнет на перепродажу.

Также можно вспомнить о финансировании террористических организаций, которые могут проводить теракты не только на территориях Африки и Латинской Америки, но и самого Евросоюза.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира / Телеканал «360»

Россия идет другим путем

Почему у Российской Федерации столь небольшие оборонные расходы? Потому что Россия имеет отличительную концепцию военной доктрины. Мы никому не угрожаем, ни на кого не нападаем, все носит сугубо оборонительный характер. Мы не приближаемся к границам Еврозоны и США, наоборот, НАТО к нам приближается.

В России работает социальная подушка безопасности: отдельно взятые политические решения принимают на уровне социального развития. Отсюда огромное количество пакетных функций — пособий, выделения средств и так далее — которые идут именно на социальной, а не на расширение военного контингента.

Возможно, в каких-то вопросах мы сейчас уступаем коллективному Западу. Но благодаря тому, что у нас есть ядерная триада, они с нами не разговаривают, как со слабыми государствами, как это было в свое время с Югославией, Ливией, Сирией, Ираком.

Народ на Западе не обрадуется статистике расходования средств и спросит, почему власти Европы и США тратят такие большие деньги на «оборонку», а не на социальную политику. С другой стороны, если информации появилась, значит, есть здравые силы на Западе, которые просто устали от этого противостояния с Россией.

Чем больше будет таких аналитических докладов, документальных фильмов, журналистских расследований, тем выше вероятность того, что европейское и американское общество отрезвеет и будет задавать все больше вопросов своему правительству.