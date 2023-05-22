Мир 22 мая 2023, 14:43 Только деньги и оружие. Почему Зеленский не встретился с президентом Бразилии в Хиросиме Политолог Светов: Зеленскому на саммите G7 нужно было получить больше оружия Telegram

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Президент Украины Владимир Зеленский на G7 встречался лишь с теми, кто может ему что-то дать и не станет разговаривать о перемирии с Россией. Видимо, именно потому не состоялись его переговоры с лидером Бразилии — тот давно призывает Киев сесть за стол переговоров. Но мир украинскому правительству вовсе не нужен.

Бразилия и Украина не встретились

Встреча президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы и Владимира Зеленского в рамках саммита «Большой семерки» не состоялась, хотя была запланирована. Кто именно из двух лидеров отказался от переговоров, точно не ясно.

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Журналисты говорят, что французский лидер Эммануэль Макрон просил о переговорах с Зеленским да Силву. Однако тот якобы отказался от встречи с украинским коллегой. Зеленский заявил, что президент Бразилии «должен быть тем, кто расстроился из-за этого».

По словам да Силвы, он безрезультатно прождал президента Украины. Сначала сообщили, что Зеленский задерживается, после стало понятно, что он вообще не собирается приходить. По мнению бразильского лидера, у Зеленского «определенно была другая встреча».

Представители Евросоюза и G7, однако место премьер-министра Италии Джорджи Мелони занял президент Украины Владимир Зеленский / Telegram

Зачем Зеленский ездил в Хиросиму

Владимир Зеленский, как и год назад, присутствовал на саммите в качестве приглашенного гостя. Накануне он интриговал общественность: то обещал лично явиться на переговоры, то официальные лица Украины сообщали, что их президент будет выступать по видеосвязи.

Многие политологи считали, что Зеленский все же прилетит в Японию: он не чувствует себя в безопасности в Киве после атаки дронов по Кремлю. В конце концов украинский президент появился 20 мая на G7. Его доставил французский самолет, а не борт ВВС США, как предполагали ранее.

Резкая смена планов стала неприятной неожиданностью для принимающей стороны. Японским организаторам пришлось спешно перестраивать и так слишком плотный график мероприятия. Отдельные сложности вызвала необходимость обеспечивать безопасность главы киевского режима.

Зеленскому нужна выгода

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» напомнил, что Луис да Силва с самого начала не поддерживал российскую военную операцию на Украине и призывал стороны к мирным переговорам.

Владимир Зеленский на саммите в Хиросиме / Официальное интернет-представительство президента Украины

«Возможно, да Силва действительно хотел встретиться с Зеленским для того, чтобы обсудить свою идею, включая предложение, чтобы Совет Безопасности ООН собрал саммит с участием России и Украины для решения вопросов мира», — допустил Светов.

По его мнению, для Зеленского такие предложения носят абстрактный характер. Он полетел на G7 вовсе не для того, чтобы вести подобные переговоры. Украинскому президенту нужно было получить оружие, в первую очередь самолеты.

«Зеленский вполне мог не пойти на встречу с да Силвой, занимаясь обработкой тех, от кого можно что-то получить. Он встречался с президентом Южной Кореи, и тот ему обещал предоставить какую-то технику по разминированию. С англичанами обсуждал вопрос об истребителях коалиции», — перечислил политолог.

Светов напомнил, как украинский президент, будучи недавно в Ватикане, довольно резко заявил папе римскому, будто Украине нужны не разговоры о перемирии, а оружие. Поэтому весьма вероятно, что Зеленский просто не захотел встречаться с бразильским коллегой.

Новый этап конфликта

Президент Украины неспроста лично посетил саммит G7, подчеркнул собеседник «360». Сейчас достаточно критичный, переломный момент — взят Артемовск. Контрнаступление ВСУ так и не началось в том виде, в котором обещали.

У Зеленского ведь объяснение одно: «Вот, вы не помогаете так, как надо!» Он поехал просить новое оружие и достиг результатов: самолеты ему обещаны. Впрочем, это решили ранее, ведь украинских пилотов учат с января. Юрий Светов

На саммите эти договоренности просто публично оформили — кто даст самолеты, в каком количестве, кто будет учить летчиков, отметил политолог. Не приходится сомневаться, что Запад перешел на новый этап конфликта.

СВО как прецедент

Хотя многие СМИ пишут, будто да Силва призывал Украину отказаться от Крыма, это не так, добавил Светов. Бразильский президент просто предлагал реально обсуждать ситуацию.

«Мы на многих политических деятелей смотрим со своей точки зрения. В то время как у Бразилии есть собственные проблемы с соседями. Как и у многих других стран. У Индии, допустим, проблемы на пограничных территориях с Китаем, Кашмиром, Пакистаном», — напомнил политолог.

Президент США Джо Байден и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в Белом доме, 10 февраля 2023 года / Википедия

Многие государства, по словам Светова, рассматривают российскую спецоперацию на Украине как некий прецедент, которым можно воспользоваться. Они в этом плане очень аккуратны: могут сочувствовать Москве, понимать мотивы, но о своих проблемах думают в первую очередь.