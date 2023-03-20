Мир 20 марта 2023, 15:33 Украина лишилась лучших пилотов в ожидании американских истребителей. Почему США боятся отдавать F-16 Военный историк Кнутов: США не поставляют F-16 из-за риска эскалации и удара по репутации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Командующий ВВС Украины заявил, что страна теряет лучших военных пилотов, ожидая, пока Запад передаст ей истребители F-16. Однако США не торопятся: в Пентагоне уже допустили, что киевские власти «никогда не получат» боевые самолеты. В Штатах утверждают, что на обучение украинских летчиков потребуется много времени. Однако опрошенные «360» считают, что проблема в другом.

Командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов в интервью британской газете The Times сообщил, что они используют устаревшую технику. Из-за промедления НАТО с поставками современного западного вооружения, в том числе американских истребителей F-16, украинская авиация несет потери.

Реклама

«Я потерял некоторых из своих лучших людей из-за отсутствия надлежащего оборудования», — сказал генерал.

В конце февраля заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что Киев просил поставить 128 истребителей четвертого поколения F-16. Он уточнил, что производство новых военных самолетов для Украины займет у США от трех до шести лет, а поставка старых моделей — не менее полутора лет.

Каль подчеркнул, что США не считают поставку F-16 приоритетом. Он допустил, что ВСУ «никогда не получат» такие самолеты.

Pxhere

США боятся эскалации и удара по репутации

Запад не может определиться, поставлять ли истребители — и если да, то как, рассказал «360» заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Дело в том, что [на Украине] нет инфраструктуры, чтобы там могли работать F-16. Чтобы ее создать, понадобятся серьезные вложения и время. Следующий важный вопрос: там нужно где-то по 200 специалистов на каждый аэродром, чтобы обеспечить необходимым летно-подъемным составом», — объяснил он.

Военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского района Юрий Кнутов добавил, что Украине необходимы аэродромы, чтобы базировать истребители. Но аэродромов, которые защищены от возможных ударов крылатыми ракетами ВС России, на сегодня там нет.

Еще одна техническая проблема — система обслуживания. Западу придется поставлять не только сами истребители, но и технику, которая должна обслуживать F-16 и другие самолеты НАТО.

Либо они должны базироваться на территории Польши и Румынии, оттуда наносить удары, а это уже прямое вмешательство НАТО в конфликт. Поэтому пытаются пока тянуть эту ситуацию, чтобы не было мощной эскалации. Юрий Кнутов

К тому же США не хотят, чтобы пострадала их репутация.

«У России сильная ПВО: F-16 будут сыпаться, как мухи, и это нанесет удар по престижу американской авиатехники», — подчеркнул собеседник «360».

Pxhere

Вопрос с летчиками — не проблема

Заместитель американского министра обороны Колин Каль ранее отметил, что союзники и партнеры США не принимали решение поставить истребители нового поколения, поэтому нет смысла начинать учить украинских пилотов ими управлять. По его словам, на это уйдет не менее полутора лет.

Генерал Сергей Голубцов, однако, уверен, что для обучения украинских летчиков работе с истребителями хватит менее шести месяцев.

Андрей Кошкин, в свою очередь, рассказал, что научиться управлять истребителем за столь короткий срок не получится — для этого придется потратить до трех лет. Но вполне можно переучиться: если пилот опытный и имеет налеты на других моделях, особенно того же образца.

Дело в том, что летчики тоже не проблема, их можно по всему миру нанять и заплатить им. Их можно как наемников завербовать, зарекрутировать. Андрей Кошкин

Украина дождется F-16

Несмотря на нежелание американцев передавать Украине свои истребители, они это в конце концов сделают, предупредил Юрий Кнутов.

РИА «Новости»

«К самолетам они придут, в этом сомнений нет. Потому что начинали с ПЗРК — пришли к зенитно-ракетным комплексам, начинали с противотанковых ракет — пришли к дальнобойным гаубицам, танкам и бронетранспортерам. Поставки будут, но позже», — подчеркнул он.

США смогут передать Украине то количество истребителей, которое она запросила, но только если будут поставлять старые модификации, добавил Кнутов.

Андрей Кошкин уверен, что решение насчет истребителей будет зависеть в том числе от хода спецоперации. Запад уже согласился поставить в ВСУ МиГ-29 из Польши.

Кроме того, ЕС и НАТО продолжают передавать киевскому режиму наземную бронетехнику и множество беспилотников.