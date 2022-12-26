Эксклюзив 26 декабря 2022, 13:03 Вместо слепого следования чужим ценностям. Почему Россия и Китай отказались быть частью коллективного Запада Публицист Новоселов: Россия и Китай предпочитают сохранять собственные культуру и традиции РИА «Новости»

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Многие люди на Западе (и не только) не понимают внешнюю политику России и многих других стран, не входящих в состав «коллективного Запада». Почему русские или китайцы не могут просто стать частью Запада и зарабатывать деньги, как Германия, Польша, Япония, Швеция и другие государства? Публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360» ответил на этот вопрос.

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Далее — прямая речь.

Все просто. Немцев, поляков, японцев, шведов и прочих собственное благополучие интересует больше собственного суверенитета. Хотя многие из них возражают против западных ценностей и ультралиберальной культуры, они все равно вынуждены смиряться с ними.

Экономические выгоды сопровождаются политическими и культурными требованиями, причем жители стран Запада даже не видят этого. Сами же эти экономические выгоды на самом деле эфемерны. США рассматривают Европейский союз и своих сателлитов в других регионах как вассалов и ставят собственные интересы превыше всего. Практически все экономические последствия антироссийских санкций в 2022 году легли на плечи европейцев. Американцы же просто зарабатывают на проблемах Европы и не видят в этом ничего плохого.

Такие страны, как Россия и Китай, предпочитают сохранять собственную культуру и традиции вместо слепого следования западным либеральным ценностям и заимствования культуры США. КНР жить проще: она уже реализовала свой экономический потенциал и превратилась в первую экономику мира.

Россия же до сих пор не восстановила свой экономический и промышленный потенциал, для сохранения суверенитета ей жизненно необходимо экономическое расширение, необходимы рынки сбыта. Собственного рынка России для этого недостаточно, и именно по этой причине была выдвинута идея Евразийского экономического союза.

Перспективы ЕАЭС были огромны, однако потеря критически важной страны замедлила его развитие. Вступление в ЕАЭС Украины позволило бы странам союза быстро достичь экономического уровня СССР и превзойти его, причем без недостатков советской экономической системы.

Европейские страны входят в европейский экономический блок, подчиненный американскому. В последние годы казалось, что ведущие государства Европы хотят избавиться от этого подчиненного положения, однако события 2022 года перечеркнули эту возможность. Все могло бы быть иначе, если бы в Германии или Франции у власти находился сильный лидер, заботящийся исключительно об интересах своего народа. Однако такого лидера не нашлось.

Что до сателлитов Соединенных Штатов в Азии, то у них не очень много возможностей. Такие страны, как Япония или Южная Корея, не могут конкурировать с Китаем и даже друг с другом. Пекин не настроен работать с ними из-за исторических обид, а Россия пока не готова заменить в этом регионе США, да и сама имеет разногласия с этими государствами.

Таким образом, внешняя политика России и Китая вполне рациональна. В современном мире крупным странам нужны рынки сбыта своих товаров для развития экономики. КНР обладает достаточно большим внутренним рынком для устойчивого роста, поэтому экономическое расширение там идет неспешно и более продуманно, чем российское.

Российский внутренний рынок недостаточен для конкуренции с другими экономическими блоками, а географическое положение нашей страны не дает много возможностей для экономического расширения: на западе — Европа, на востоке — Китай. Чтобы привлечь достаточно крупные страны в свой экономический блок, нужно много времени и сил, причем эти страны должны быть дружественными и разделять наши цели.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин, 2019 год / РИА «Новости»

После того как Запад поглотил Восточную Европу, следующей целью для его экспансии стала территория бывшего СССР. К сожалению, российские действия и влияние на постсоветском пространстве не всегда были достаточными, чтобы противостоять ползучей угрозе западных НКО, работающих над установлением антироссийских режимов.

События на Украине — самый яркий тому пример, и из них следует извлечь уроки на будущее. Россия больше не может позволить себе терять союзников.