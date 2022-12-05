05 декабря 2022, 17:53
Запад обрек Украину на кризис. Почему потолок цен на нефть выгоден только США
Политолог Дудчак назвал целью США уничтожить ЕС как конкурента
Украине предрекли дефицит нефти и «турбулентность» цен в ближайшие месяцы. Все это — благодаря санкциям «Большой семерки», Евросоюза и Австралии, которые 5 декабря ввели ограничение на стоимость российской сырой нефти морской перевозки. В выигрыше останутся лишь США.
Дефицит нефти на Украине
Украина вскоре столкнется с дефицитом нефтепродуктов, а также с ростом цен на них, заявил директор украинской консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. Причина — введенный странами G7, ЕС и Австралией потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель (из расчета, что это несколько ниже ее рыночной стоимости).
Реклама
Куюн привел примеры проблем с поставками нефти и производством нефтепродуктов в Болгарии, Италии, Греции, Польше, Турции и Румынии.
Реклама
«Есть и общие для всех проблемы. Российскую нефть замещают другими сортами, преимущественно более легкими. К чему это ведет и уже привело? К увеличению цен и [росту стоимости] услуг по перевозке горючего по морю и суше. Эти индикаторы уже приближаются к весенним. Но даже те, кто готов набросить и 100 [долларов], не могут получить продукт, потому что его нет», — написал он на своей странице в Facebook*.
По словам руководителя А-95, Украину ждут несколько месяцев «турбулентности». За это время, полагает он, рынок Европы должен адаптироваться к санкциям.
«Пока же выглядит так, что мы эти санкции почувствовали первыми», — подчеркнул Куюн.
Причины нехватки нефти
Украина сейчас получает нефтепродукты из Европы, а та вместе с другими странами ввела в действие свои новые правила по сотрудничеству с Россией. Как ранее заявляла Москва, государства, которые решились на ограничение, перестанут получать российскую нефть. Значит, европейцам придется идти на другие рынки, не обладающие избытком нефти. Об этом «360» рассказал украинский политолог и экономист Александр Дудчак.
Это все приведет к снижению объема и росту цены. А на Украине сейчас возрастает потребление горюче-смазочных материалов, топлива из-за того, что и население закупило, достало из своих складов генераторы энергии, которые работают на дизеле, бензине. Европа им поставляет достаточно серьезные объемы
Александр Дудчак.
По мнению экономиста, ЕС согласился с потолком цен на нефть сознательно, «не в коматозном состоянии». Однако все это согласуется с политикой, навязанной американцами. Ведь недаром США старательно приводили к власти в европейских странах лидеров, устраивающих Белый дом.
«От них зависят решения, принимаемые в ЕС, и проводимая политика, которая убийственна для Европы, Тем не менее они сами ее проводят, а потом говорят: „Боже ж ты мой! Как же так оказалось?“ <…> Большие глаза делают. <…> Сделали из России агрессора, но это был просто повод. На самом деле идет утопление ЕС как конкурента США. Маловероятно, что в ближайшее время от этой политики откажутся. Для этого нужны другие люди, другие политические силы, а где их взять…» — объяснил Дудчак.
Кому выгодны ограничения на российскую нефть
Вероятнее всего, речь идет о том, что Украина покупает российскую нефть, но не напрямую, а через третьих поставщиков — у Польши, Венгрии, которые перепродают топливо с надбавкой. Об этом «360» рассказал журналист, общественный деятель, политолог и политтехнолог Алексей Живов.
«В случае введения потолка цен поставки в страны, присоединившиеся к этому соглашению, по словам Кремля, будут остановлены. <…> Придется покупать где-то еще. <…> Украина в данном случае не главный приз. Цель — принуждение России к позорным соглашениям или к тому, чтобы она пошла на какие-то уступки — экономические, военные. Но в первую очередь это борьба за рынки. Россию выбрасывают оттуда», — подчеркнул Живов.
Для Европы такое положение дел невыгодно, в отличие от США, подтвердил политолог. Именно американцы занимаются реэкспортом нефти по всему миру.
Санкции
Нефть
Украина
Конфликт на востоке Украины
Цена на нефть
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама