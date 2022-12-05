Мир 05 декабря 2022, 17:53 Запад обрек Украину на кризис. Почему потолок цен на нефть выгоден только США Политолог Дудчак назвал целью США уничтожить ЕС как конкурента РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украине предрекли дефицит нефти и «турбулентность» цен в ближайшие месяцы. Все это — благодаря санкциям «Большой семерки», Евросоюза и Австралии, которые 5 декабря ввели ограничение на стоимость российской сырой нефти морской перевозки. В выигрыше останутся лишь США.

Дефицит нефти на Украине

Украина вскоре столкнется с дефицитом нефтепродуктов, а также с ростом цен на них, заявил директор украинской консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. Причина — введенный странами G7, ЕС и Австралией потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель (из расчета, что это несколько ниже ее рыночной стоимости).

Реклама

Куюн привел примеры проблем с поставками нефти и производством нефтепродуктов в Болгарии, Италии, Греции, Польше, Турции и Румынии.

Реклама

«Есть и общие для всех проблемы. Российскую нефть замещают другими сортами, преимущественно более легкими. К чему это ведет и уже привело? К увеличению цен и [росту стоимости] услуг по перевозке горючего по морю и суше. Эти индикаторы уже приближаются к весенним. Но даже те, кто готов набросить и 100 [долларов], не могут получить продукт, потому что его нет», — написал он на своей странице в Facebook*.

По словам руководителя А-95, Украину ждут несколько месяцев «турбулентности». За это время, полагает он, рынок Европы должен адаптироваться к санкциям.

«Пока же выглядит так, что мы эти санкции почувствовали первыми», — подчеркнул Куюн.

Причины нехватки нефти

Украина сейчас получает нефтепродукты из Европы, а та вместе с другими странами ввела в действие свои новые правила по сотрудничеству с Россией. Как ранее заявляла Москва, государства, которые решились на ограничение, перестанут получать российскую нефть. Значит, европейцам придется идти на другие рынки, не обладающие избытком нефти. Об этом «360» рассказал украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

Это все приведет к снижению объема и росту цены. А на Украине сейчас возрастает потребление горюче-смазочных материалов, топлива из-за того, что и население закупило, достало из своих складов генераторы энергии, которые работают на дизеле, бензине. Европа им поставляет достаточно серьезные объемы Александр Дудчак.

По мнению экономиста, ЕС согласился с потолком цен на нефть сознательно, «не в коматозном состоянии». Однако все это согласуется с политикой, навязанной американцами. Ведь недаром США старательно приводили к власти в европейских странах лидеров, устраивающих Белый дом.

«От них зависят решения, принимаемые в ЕС, и проводимая политика, которая убийственна для Европы, Тем не менее они сами ее проводят, а потом говорят: „Боже ж ты мой! Как же так оказалось?“ <…> Большие глаза делают. <…> Сделали из России агрессора, но это был просто повод. На самом деле идет утопление ЕС как конкурента США. Маловероятно, что в ближайшее время от этой политики откажутся. Для этого нужны другие люди, другие политические силы, а где их взять…» — объяснил Дудчак.

РИА «Новости»

Кому выгодны ограничения на российскую нефть

Вероятнее всего, речь идет о том, что Украина покупает российскую нефть, но не напрямую, а через третьих поставщиков — у Польши, Венгрии, которые перепродают топливо с надбавкой. Об этом «360» рассказал журналист, общественный деятель, политолог и политтехнолог Алексей Живов.

«В случае введения потолка цен поставки в страны, присоединившиеся к этому соглашению, по словам Кремля, будут остановлены. <…> Придется покупать где-то еще. <…> Украина в данном случае не главный приз. Цель — принуждение России к позорным соглашениям или к тому, чтобы она пошла на какие-то уступки — экономические, военные. Но в первую очередь это борьба за рынки. Россию выбрасывают оттуда», — подчеркнул Живов.

Для Европы такое положение дел невыгодно, в отличие от США, подтвердил политолог. Именно американцы занимаются реэкспортом нефти по всему миру.