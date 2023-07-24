Эксклюзив 24 июля 2023, 14:43 «Аж до Львова». Почему полякам ничто не мешает занять Западную Украину Публицист Миронова: только Россия может помешать полякам пойти на Львов Изображение сгенерировано с помощью нейросети/Телеканал «360»

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Президент России Владимир Путин во время последнего совещания с постоянными членами Совбеза завил, что Польша хочет сформировать коалицию «под зонтиком НАТО» с целью «оторвать кусок пожирнее». Вероятно, речь шла о Западной Украине. О том, как Североатлантический альянс не сдерживает агрессию своих членов, из Евросоюза Польша может выйти, а Россия обещает не вмешиваться, публицист Анастасия Миронова рассказала в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno

Zobaczyć to stare, nasze Wilno.

A z Wilna już droga jest gotowa,

Prowadzi prościutko aż do Lwowa …

«Как дойдем до Варшавы,

Так уж надо нам и в древний наш Вильнюс.

А из Вильнюса уже дорога готова

Прямиком до самого Львова»

Это старая польская песня «Прибыли уланы». Сегодня она стала неофициальным гимном польской армии, вы можете услышать ее во время парадов. В исполнении сотен крепких бритоголовых польских солдат. Что вдвойне интереснее, потому что в одном из вариантов песни из Львова уланы пойдут на Киев. Потом они собираются в Гамбург, Дрезден, Познань «выбивать» немца.

Последнее делать полякам не придется — спасибо Красной армии, все сделала за них. А к походу на Киев, Львов и Вильнюс — вопросы. И главный, конечно, один: пойдут ли поляки на восток? Чтобы это понять, нужно ответить на два других вопроса: хотят ли это сделать и могут ли?

Polskie miasto

Пойти хотят. Это не обсуждается и висит в воздухе уже десятки лет. Вся постсоветская история Польши пронизана бытовыми разговорами о «нашем Львове» и «нашем Вильнюсе».

В Польше за эти годы встречались школьные учебники с включенными в состав страны западными областями Украины. Были вагоны внутреннего поезда с «польским» Львовом и Луцком.

Не забывайте, что к власти в Польше давно пришли ультраконсерваторы. Это набожные люди патриархальной закваски, чей взгляд обращен назад. Они не только запрещают аборты и развивают радио «Мария»: католическая правящая партия проявляет исторический ревизионизм и без конца вспоминает великое, как кажется полякам, прошлое польского государства. Это важнейшая константа политического поведения партии «Право и справедливость».

Неслучайно погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши и сооснователя партии Леха Качиньского похоронили в Вавельском замке рядом с Пилсудским.

Тогда это решение вызвало в польском обществе бурю негодования, в городах прошли митинги-шествия с лозунгом Nie pasuje do towarzystwa — «Не подходит для соседства». Но в партии считали, что место ее лидера — только подле Пилсудского. В итоге Качиньского подложили к Пилсудскому в одно помещение, но в отдельную нишу. Osobno, ale razem — «Раздельно, но вместе». Так и лежат.

Траурное мероприятие, посвященное пятой годовщине со дня авиакатастрофы польского самолета Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года. В катастрофе погибли 96 человек — восемь членов экипажа и 88 пассажиров, среди которых президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария / РИА «Новости»

Брат-близнец покойного Качиньского пан Ярослав возглавляет сегодня правящуют в Польше партию, которая как никогда в силе: правительство Матеуша Моравецкого состоит преимущественно из «ПиСовцев», президент страны Анджей Дуда избран при поддержке партии Качиньского. А Пилсудский — правитель Польши, при котором она забрала Львов.

Lwów to polskie miasto — эти разговоры везде. Наличие во Львове украинцев поляками воспринимается как конфуз, недоразумение. Поляки считают Львов своей культурной столицей, а украинцев — вандалами, ее разрушающими.

Львов / Unsplash

НАТО ни при чем

Хотеть они Львов хотят, а могут ли? Принято считать, что Польша слишком скована обязательствами перед Евросоюзом и НАТО, чтобы пойти на Западную Украину. Особенно к этому аргументу любят взывать украинцы. «Ну нет, они же в НАТО, американцы не будут воевать ради Львова».

Я еще до начала СВО писала, что и ЕС, и членство в альянсе не повод для Польши отказаться от территориальных амбиций. Что касается НАТО, то его устав не предполагает военной помощи государству-члену, если оно ведет агрессивную войну на чужой территории, даже когда эта война потом перекинется на его земли. Проще говоря, если поляки сами нападут, им помощь не полагается.

Они, конечно, могут попытаться спровоцировать нападение на них России или Белоруссии, чтобы претендовать потом на поддержку НАТО, но, во-первых, в Польше люди не верят, что НАТО будет за них воевать, во-вторых, соглашение с альянсом предусматривает начало оказания помощи войсками спустя несколько месяцев после старта конфликта на польской территории. Смысла имитировать агрессию со стороны востока у поляков нет, не окупится, они могут легко ввести войска на Украину без последствий.

Вероятно, потом это сделают Венгрия и Румыния, у которых есть проговариваемые на государственном уровне территориальные претензии к Украине. Румыния даже подавала соответствующий иск против Украины и отказалась от него лишь ради вступления в ЕС.

Евросоюз — серьезный сдерживающий фактор. Он может удержать поляков от прямого присоединения украинских областей, хотя вряд ли удержит от ввода на Западную Украину своего контингента. Но членство в Евросоюзе, как мы видели на примере Великобритании, дело временное, можно и выйти.

Погостили и хватит

В Польше много евроскептиков, а, главное, состоять в этом объединении полякам стало невыгодно. Они давно получили все полагающиеся субсидии, давно отстроили на европейские деньги все, что можно.

В данный момент Польша терпит от Евросоюза убытки. Страну неоднократно штрафовали: за ужесточение абортов, за дискриминацию ЛГБТ, за нежелание размещать арабских и африканских беженцев. Польша оспаривает эти штрафы, проводя пропасть времени в евросудах. За полтора года украинского кризиса страна потерпела огромные убытки из-за приема беженцев с Украины, а компенсаций за это почти не получила.

Также польское сельское хозяйство пострадало от наплыва дешевой украинской продукции. Так, импорт только пшеницы и только в 2022 году вырос в Польше в 168 раз! Евросоюз обязал поляков покупать зерно, кукурузу, рапс, курицу, яйца с Украины. По крайней мере, так сказали сначала сами поляки. Но потом ввели запрет на импорт и сейчас очень боятся наземного экспорта польского зерна, ведь оно все равно станет оседать на польских рынках и добьет местных фермеров.

Польша — мононациональная и ультраконсервативная страна, она желает оставаться такой и дальше. Этим чаяниям открытые границы претят. К тому же в Польше еще со времен правления Дональда Туска поднимается вопрос о возвращении рабочей силы: массовый исход поляков на заработки в 2000-е привел к тому, что некому было строить стадионы к чемпионату Европы по футболу 2012 года: тот же Туск ездил по Западной Европе и привозил полякам брошюры Wracajmy do kraju! — «Возвращаемся домой!»

Отток трудовых сил из Польши снизился, плюс приехали беженцы, но однонациональная религиозная страна, гордящаяся своей монолитностью, не планирует замещать поляков украинцами — она хочет вернуть себе своих.

Выход из Евросоюза способствует частичному возврату поляков-работяг, при этом вряд ли приведет к отмене безвизового режима с Европой. Полякам нет смысла держаться за Евросоюз. А уж если на кону будут Львов с Галицией…

«Съесть-то он съест…»

Итак, пойти на Украину поляки хотят и могут. Но будет ли им позволено? И на этот вопрос теперь есть ответ. Даже два. Оба были озвучены в России на минувшей неделе. Именно здесь, у нас, потому что никому, кроме России, дела до Западной Украины по-настоящему нет.

Кто может помешать полякам войти во Львов? Только Россия. И она в лице Владимира Путина дважды отчетливо намекнула, что делать этого не намерена.

Внимательно читаем расшифровку выступления президента на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Это та самая речь, посвященная Польше и ее желанию отнять западные украинские земли.

«Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под „натовским зонтиком“ сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем „оторвать“ себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину. Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях. Что касается политики украинского режима, то это его дело. Хотят, как это водится у предателей, что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами — это, повторю, в конце концов, их дело. Мы в это вмешиваться не будем. Но что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации».

Что Владимир Путин сказал в ответ на многочисленные разговоры о том, что Киев может лишиться западных своих регионов? «Мы в это вмешиваться не будем».

Это было сказано 21 июля. Спустя два дня, 23-го числа, Владимир Путин встретился в Петербурге с Александром Лукашенко. На этой встрече Александр Григорьевич прямо попросил Россию защищать Западную Украину и не отдать ее полякам.

Слова президента Белоруссии о вхождении поляков на запад Украины: «…мы будем всячески противодействовать этому, и я прошу, чтобы Вы тоже смотрели этот вопрос у себя в плане нашей поддержки уже по Западной Украине».

Что ответил Владимир Путин? Ничего. Ни в официальном сообщении на сайте Кремля, ни в итоговых «Вестях недели» ответа не было. Нигде он не сказал, что Россия не позволит Польше забрать запад Украины. Зато сказал за два дня до того: «Это их дело».

Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи, 23 июля 2023 года / РИА «Новости»

Stare Wilno

Итак, Польша хочет забрать Львов. Он может приступить к исполнению своей мечты. А, главное, если Украина решит отдать свои западные земли Варшаве, Россия вмешиваться не будет.

Все понятно. Вопросов по поводу Львова больше нет. Вопросы теперь должны быть у Литвы.

Не думают же литовцы, что Россия будет горой стоять за «Вильно», раз Сталин добыл его для Литвы? Или, быть может, они рассчитывают на внутреннюю войну НАТО из-за Литвы? Вряд ли.

«Już nam pilno zobaczyć to stare, nasze Wilno»… Нет никаких оснований считать, что в ближайшие годы жители Вильнюса не услышат этих слов под своими окнами. Что, признаться, будет занятным: литовцы сотню лет кричат о русском империализме. Но что, если они во второй раз за это время пострадают от поляков?

Европейцы почему-то решили, что послевоенные границы Европы остались навсегда. Хотя в тысячелетней европейской истории эти 80 лет — мимолетные события.

После 1945 года границы менялись уже не раз: с распадом СССР, Югославии, Чехословакии. Границы меняются и будут меняться как при нашей жизни, так и после. Похоже, теперь пришла пора Львова и Вильнюса.