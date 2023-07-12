Мир 12 июля 2023, 16:33 «Подготовка к захвату». Почему не утихают дебаты вокруг Волынской резни? Доктор наук Томсинов: украинцам стоило бы создать комиссию по изучению Волынской резни Фото пресс-службы президента Украины

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Поляки в очередной раз потребовали от Киева публично и официально признать участие украинцев в Волынской резне. Однако пока им не удалось услышать даже извинений. Впрочем, все наверняка изменится по мере разгрома ВСУ. Тогда благосклонность Польши будет просто необходима, и она получит все: извинения, раскаянья и западные земли.

Польша требует признать Волынскую резню

Во вторник, 11 июля, поляки отмечали Национальный день памяти жертв геноцида граждан Польской Республики, совершенного украинскими националистами. Депутаты сейма единогласно потребовали от Киева признать вину в Волынской резне. Также, по их мнению, нужно провести эксгумацию и достойно захоронить всех жертв.

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Незадолго до этого, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский со своим польским коллегой Анджеем Дудой почтил память «всех невинных жертв Волыни» на службе в католическом костеле в Луцке. Пока его страна отказывается официально признавать геноцид.

В мае польский дипломат Лукаш Ясина заявил, что его соотечественники все еще ждут извинений от украинских властей за трагедию. В ответ посол Украины в Польше заявил, что никто не вправе требовать подобного, а Ясина лишился своего места.

Поляки считали украинцев скотами

Заведующий кафедрой истории государства и права юридического факультета МГУ Ломоносова Владимир Томсинов в разговоре с «360» подтвердил, что в Волынской резне виновна украинская сторона. Однако Запад старается ее выгородить.

Непосредственно в Волынской резне, конечно, виновны украинские нацисты. Но здесь надо иметь в виду, что Западная Украина в то время входила в состав Польши и поляки проводили на этих землях политику подавления украинцев, их даже людьми не считали. Владимир Томсинов

Томсинов также напомнил, что поляки имели обыкновение именовать украинцев и белорусов не иначе как быдлом и считали их не людьми, а скотом, с которым можно обращаться как угодно.

«Надо вспомнить, как поляки себя вели, допустим, во время смуты в Москве. Там было где-то три тысячи с небольшим польских семей, вроде немного, но они вели себя как хозяева. Они оскорбляли наши святыни, православие, оскорбляли русских людей», — сказал доктор наук.

В селе Милошковичи Пустомытовского района Львовской области открыт памятник тридцати шести жертвам, уничтоженным военнослужащими польской Армии Крайовой / РИА «Новости»

Выгода для политиков

Украинские нацисты, реагируя на расистскую политику поляков на территории Западной Украины, обрушили основной удар на невиновных, подчеркнул Томсинов. Они убили простых людей — женщин, детей, стариков.

«Безусловно, украинцы должны были принести хотя бы извинения. Чтобы не говорили о том, как вели себя поляки, как они унижали украинцев, но преступления совершали одни, а ответный удар обрушился на других. Как можно это оправдать? Это невозможно!» — отметил доктор наук.

Он предположил, что украинцам стоило бы создать комиссию по изучению Волынской резни, привлечь ученых. Ведь какие-то выводы можно делать только на основании достоверно установленных фактов, документов, а не эмоций.

Надо разобраться и разрешить эти проблемы, смягчить тлеющий конфликт. Но ничего этого не происходит. Волынская резня просто используется политиками для достижения каких-то своих выгод. Владимир Томсинов

Дебаты о Волынской резне во многом свидетельствуют о слабоумии нынешних европейских политиков, добавил собеседник «360». Лишь бездарные управленцы раскалывают мир вокруг себя, чтобы удержаться у власти.

«Ведь здравомыслящие люди обычно стараются такие события держать в забвении. Иначе они чреваты очень вредными последствиями: это игра на эмоциях, на страстях, это возбуждение ненависти к каким-то слоям населения, этническим группам. Причем последнее стало очень распространенной тенденцией в политике», — сказал доктор наук.

Правда не нужда

Украина в 2017 году ввела мораторий на поисково-эксгумационные работы в ответ на снос памятника Украинской повстанческой армии* в Польше. Зеленский не раз заявлял, что готов снять запрет, но так и не сделал этого.

По словам Томсинова, причина проста — выяснение правды невыгодно политикам. Те же поляки до сих пор отказываются признать, что немцы расстреляли польских офицеров в Катыни, саботируя серьезные исследования. Хотя есть и подтверждающие документы в архивах, и свидетельства очевидцев.

Политикам не нужны реальные факты, им не нужна правда. Они управляют, используя общественные страсти, ненависть, ложь. Также и с Волынской резней. Думаю, что здесь невозможно сказать, кто прав — обе стороны несут вину и ее надо просто признать. Но они не хотят это делать. Владимир Томсинов

Украина постепенно будет уступать Польше, предположил ученый. Ведь по мере проигрыша в российско-украинском конфликте и уничтожения ВСУ зависимость киевского режима от польской будет усиливаться.

«Полякам не нравится лидер украинских националистов Западной Украины Степан Бандера, и посмотрите — его на самом деле перестали славить в такой степени, как раньше. То есть украинцы уже идут на уступки», — отметил доктор наук.

Участники акции памяти жертв Волынской резни в Варшаве, 2016 год / РИА «Новости»

Западная Украина — мечта Польши

Поляки надеются, что часть украинских территорий после конфликта отойдут им, напомнил Томсинов. Это часть их национальной мечты: вернуть Львов и Западную Украину. Тем более что ее жители не украинцы, а скорее сплав польского, венгерского и русского народов.

«Этот вариант, мне кажется, будет привлекательный и для нас. Если часть Западной Украины возьмет, к примеру, Венгрия, Польша и Румыния, то они вынуждены будут признать и территории, возвратившиеся в состав России», — сказал доктор наук.

Все хорошо сознают, что Украина — нежизнеспособное государство. Еще в 1994 году серьезный ученый и сотрудник ЦРУ Юджин Румер сделал вывод: эта страна не сможет существовать как самостоятельная единица дольше 30 лет именно потому, что составлена из трех основных этносов, которые не способны ужиться друг с другом.

«У них нет культурного единства для создания единого государства. И поляки это прекрасно понимают. Уже разработаны проекты отторжения Западной Украины, и Польша готовится вести этот вариант. Скандалы по поводу Волынской резни могут быть подготовкой вот к этому захвату», — подытожил правовед.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.