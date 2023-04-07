Мир 07 апреля 2023, 18:17 Ждать придется долго. Почему НАТО не хочет принимать Украину Политолог Журавлев: США не хотят принимать Украину в НАТО, чтобы не вступать в войну с РФ Unsplash

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Страны НАТО вновь не смогли прийти к единой позиции по вопросу вступления Украины в альянс. На этот раз против оказались США, Венгрия и Германия. У каждой есть свои причины, однако их объединяет нежелание становиться участниками прямого конфликта с Россией. Ведь если Украина будет частью военно-политического блока, он обязан вмешаться в боевые действия для ее защиты.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке в конце сентября 2022 года. Чтобы принять нового участника, согласиться с этим должны члены альянса. Но во время очередного обсуждения вопроса стороны так и не пришли к единому решению. По данным Financial Times, против выступили Соединенные Штаты Америки, Германия и Венгрия.

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«США, Германия, Венгрия сопротивляются усилиям таких стран, как Польша, а также Балтийских стран предложить Киеву более глубокие связи с НАТО и передать ясные заявления о поддержке его будущего членства», — заявили авторы статьи.

На встрече главы МИД стран — членов НАТО, которая прошла на этой неделе, возникли значительные разногласия. Участники дискуссии не смогли решить, стоит ли предложить Киеву дорожную карту для членства во время саммита альянса, который пройдет в июле в Вильнюсе. По данным источников издания, американцы были против этой идеи: призвали сосредоточится на военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине.

Война с Россией НАТО не нужна

НАТО не хочет открытого столкновения с Россией, поэтому не будет принимать Украину в свои ряды, отметил директор Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный. Ведь если Украина станет частью альянса, устав обяжет остальных членов вступить в конфликт для ее защиты.

В течение года все страны НАТО твердят на официальном уровне, что Россия совершила агрессию против Украины. И они попадают в ловушку. Они сами всех убедили, включая себя, что Россия напала, то есть совершила акт агрессии. И принимая Украину, с учетом статьи номер пять, они однозначно должны сразу после подписания акта о приеме 32-го члена НАТО в Брюсселе объявить войну России. Геннадий Подлесный

В итоге это приведет к ядерной войне, и Североатлантический альянс осознает риски.

Свои причины есть у каждого

У каждой страны, которая выступила против приема Украины в НАТО, есть и собственные причины. Наиболее фундаментальная — у Соединенных Штатов, рассказал «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«США война с Россией не нужна совсем. Нужен конфликт на Украине, нужны наши проблемы на Востоке, в любой части мира — но не сама прямая война с нами. Это совершенно без надобности», — уточнил он.

Америка однажды нарушила пятую статью устава НАТО, чтобы не развязывать войну с Россией. Повторять это США не хотят.

«В свое время, когда в такой же ситуации турки сбили наш самолет, а мы разбомбили их колонну бензовозов, Турция обратилась в НАТО с требованием объявить России войну. И тогда, вопреки уставу, американцы, сказали: „Нет, сами завязали это дело, сами и развязывайте“», — напомнил Журавлев.

У венгров позиция более простая, продолжил политолог. Они не хотят быть с Украиной в одном альянсе.

«Венгрия против вступления Украины в ЕС, против ее вступления в НАТО, они против Украины в принципе. Поскольку в Закарпатье — 200 или 300 венгров, и они коренным населением украинским законодательством не признаны. После этого венгерское правительство сказало: „Ну все, тогда мы против Украины в любом случае по любому вопросу“», — объяснил он.

Из-за этого Будапешт приходится убеждать согласовать любую помощь для Украины от Евросоюза. ЕС дает венграм деньги, чтобы они не голосовали против, когда выделить средства можно только при одобрении всех членов.

«Венгры, которые воюют за Украину, — это в сегодняшней ситуации противоестественно», — подчеркнул Журавлев.

РИА «Новости»

У Берлина же промежуточная позиция: там прекрасно понимают, что большая война за Украину будет на территории Германии, отметил собеседник «360».

И если американцы боятся ядерной войны с Россией, их можно понять, то немцы боятся, что это ядерная война будет на их территории. Они еще более не хотят Украину в составе европейских институтов — ни военных, ни политических. В глубине души, я думаю, и итальянцы, и французы стоят примерно на немецкой позиции, но боятся в этом признаться. Дмитрий Журавлев

Кроме того, усиление Украины для Германии сейчас невыгодно, поскольку оно будет означать усиление Польши. Потому что поляки — главные конкуренты немцев на континенте.

Однако некоторые члены альянса, например Польша и Прибалтика, продолжают активно поддерживать вступление украинцев в НАТО. У них тоже есть на то свои причины, которые вовсе не связаны с благополучием Украины.

РИА «Новости»

Страны Балтии просто обозначают так русофобскую позицию, напомнил Геннадий Подлесный.

«Во-первых, какие они смелые, во-вторых, какие они антироссийские, ну, а в-третьих — [сделают шоу] для внутреннего потребления: „Посмотрите какое у нас крутое правительство, мы даже не боимся огромную Россию, с нашей армией в несколько тысяч человек готовы с ней воевать“», — пояснил политолог.

Поляки же хотят оккупировать Западную Украину, добавил Дмитрий Журавлев. При этом действовать они собираются не от своего имени, а от имени всего альянса.

«А воевать с альянсом мы тоже не хотим — так же, как альянс не хочет воевать с нами. Поэтому поляки с самого начала конфликта все время говорят, что готовы поддержать Украину войну войсками, но им нужен мандат НАТО. Американцы говорят: „Никогда“. Поэтому поляки, для которых вступление Украины в НАТО будет означать получение этого самого мандата, автоматически, конечно, за это», — подчеркнул собеседник «360».

Украине придется подождать

Украина сможет стать частью НАТО, когда конфликт с Россией будет разрешен, уверен Журавлев. Смена всех военно-технических стандартов после присоединения к альянсу обойдется дорого.

«Но после тех затрат, который несет Америка сейчас, как-нибудь затраты на перевооружение Украины она вынесет. Это несравнимые вещи. Поэтому, как только вступление Украины в НАТО перестанет быть проблемой мировой войны, это произойдет. Потому что это будет означать, что американская армия сможет на законных основаниях находиться к востоку от Киева», — пояснил он.

Геннадий Подлесный, в свою очередь, уверен, что все не так просто. Украина может стать частью альянса только в одном случае: если российские власти пойдут на соглашения, которые Запад снова не будет соблюдать.

«Будут опять вооружать, вооружать, вооружать Украину. И когда они посчитают, что страна достаточно вооружена и готова противостоять России, вот в таком случае возобновятся опять боевые действия. И вот если тогда НАТО руками украинцев добьется победы, вот после этого их триумфально в виде поощрения примут в НАТО — когда будут точно знать, что Россия уже не сможет никак ответить военным образом на вступление Украины в НАТО», — заключил он.