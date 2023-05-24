24 мая 2023, 19:19
В руках было, да сквозь пальцы ушло. Почему Китай не вступит в «Большую семерку»
Эксперт Санакоев: «Большая семерка» загнала в тупик не только себя, но и все человечество
Аналитики заявили, что G7 должна принять в свои ряды Китай — он слишком значим для мировой экономики. Если лидеры «Большой семерки» из политических и идеологических соображений продолжат оставлять в стороне таких игроков, как Пекин, объединение быстро потеряет актуальность. Почему этот вопрос подняли сейчас и при чем тут поговорка «спохватился, когда скатился», разбирался «360».
Каким был саммит G7 в Японии
Москва и Пекин были центральными темами саммита «Большой семерки», который прошел 19–21 мая в Хиросиме. Лидеры G7 выступили с критикой: России — из-за конфликта с Украиной, а Китая — из-за напряженной ситуации вокруг Тайваня и якобы намерений милитаризовать Тихоокеанский регион.
«Большая семерка», в которую входят США, Великобритания, Канада, Германия, Япония, Франция, Италия, а также представительство Европейского союза (ЕС), выразила открытую позицию против двух государств. По заявлению лидеров G7, Китай и Россия стремятся к многополярному порядку международной геополитики, отметил Sputnik.
На саммите также подняли вопрос о «тревожном росте китайской экономики», доля которой в мировом масштабе составляет почти 20%.
Представители Запада обвинили КНР в «использовании экономической уязвимости» для «подрыва внешней и внутренней политики и позиций членов G7, а также их союзников по всему миру».
Однако международный аналитик Университета Финис Терраэ в Чили Ванесса Карденас заявила, что лидерам G7 нужно пересмотреть свое отношение к КНР.
«И Евросоюз, и G7 до сих пор не осознали, что сегодня у них нет общего врага и что для достижения баланса необходимо привлечь Пекин в свою игру. Воздействие на экономику КНР влияет на всю международную экономику в целом. Китай — это экономический гигант, а практика холодной войны, которую „Большая семерка“ использует уже не первый год, давно устарела», — объяснила Карденас в интервью Sputnik.
Газета The New York Times охарактеризовала саммит в Хиросиме как встречу «клуба одиноких сердец». Лидеры стран, входящих в группу, пытаются демонстрировать имидж мирового господства, когда едва ли могут решить внутренние проблемы.
Далее — прямая речь собеседников.
Президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев: лидеры G7 как маленькие дети
Поздно спохватились
Начну с фразы «поезд ушел». Вступление Китая в коллегию уже поздно обсуждать. Вспомним момент, когда в G7 приняли Россию и коллегия стала G8.
В тот момент Москва выступала за приглашение китайцев в союз, чтобы стать «Большой девяткой». Но Запад пошел категорически против. Впоследствии лидеры начали разрабатывать новый формат, результатом которого стал клуб G20.
Фактически это было результатом споров о том, надо ли принимать Китай в «Большую семерку». Потом, в 2014 году, Россию вытурили из клуба, и вдруг неожиданно на них обрушилось озарение.
Теперь они говорят, что надо бы в G7 принять Китай, а то формат коллегии становится каким-то слабым и хилым. Это смешно. Они что, маленькие дети?
КНР при любых раскладах откажет лидерам «Большой семерки». На сегодня ситуация такая: G7 — уже вообще никто, коллективный Запад — это меньшинство, а страны БРИКС превысили совокупный внутренний валовый продукт стран — членов G7.
И следует сказать, что союз пяти государств дальше растет. Примерно 30 стран находятся в очереди на вступление в БРИКС.
Говорить о том, что кто-то будет своим вхождением спасать G7, — с какой стати? Они полностью загнали в тупик не только себя, но и все человечество, используя свои модели миропорядка. Китай открыто декларирует о том, что он намерен строить сообщество единой судьбы на основе более безопасного многополярного мира, где много центров.
Прежде всего это, конечно, российско-китайская ось и все страны БРИКС, ШОС, глобальный Юг и так далее. То есть те союзы, которые занимают больше половины мира всего населения.
Приглашение Китая в G7 глупо обсуждать. Вдруг лидеры «Большой семерки» вспомнили, что было бы неплохо, если бы он был на их стороне. Поздно спохватились, не быть этому никогда.
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Если КНР захочет вступить в «Большую семерку», он это сделает. Но эта страна старается максимально располагать большей свободой маневра.
Выгодно ли вступление китайцев в G7 или нет — вопрос сложный. Скорее всего, невыгодно, ведь чем в меньшем количестве подобного рода сообществ государство состоит, тем выше у него свобода маневра.
«Большая семерка» — креатура США со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому вступление и нахождение в таком союзе подразумевает, что надо плясать под американскую дудку. Пекин не будет этого делать.
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