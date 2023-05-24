Эксперт Санакоев: «Большая семерка» загнала в тупик не только себя, но и все человечество

Аналитики заявили, что G7 должна принять в свои ряды Китай — он слишком значим для мировой экономики. Если лидеры «Большой семерки» из политических и идеологических соображений продолжат оставлять в стороне таких игроков, как Пекин, объединение быстро потеряет актуальность. Почему этот вопрос подняли сейчас и при чем тут поговорка «спохватился, когда скатился», разбирался «360».

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Каким был саммит G7 в Японии

Москва и Пекин были центральными темами саммита «Большой семерки», который прошел 19–21 мая в Хиросиме. Лидеры G7 выступили с критикой: России — из-за конфликта с Украиной, а Китая — из-за напряженной ситуации вокруг Тайваня и якобы намерений милитаризовать Тихоокеанский регион.

«Большая семерка», в которую входят США, Великобритания, Канада, Германия, Япония, Франция, Италия, а также представительство Европейского союза (ЕС), выразила открытую позицию против двух государств. По заявлению лидеров G7, Китай и Россия стремятся к многополярному порядку международной геополитики, отметил Sputnik.

РИА «Новости»

На саммите также подняли вопрос о «тревожном росте китайской экономики», доля которой в мировом масштабе составляет почти 20%.

Представители Запада обвинили КНР в «использовании экономической уязвимости» для «подрыва внешней и внутренней политики и позиций членов G7, а также их союзников по всему миру».

РИА «Новости»

Однако международный аналитик Университета Финис Терраэ в Чили Ванесса Карденас заявила, что лидерам G7 нужно пересмотреть свое отношение к КНР.

«И Евросоюз, и G7 до сих пор не осознали, что сегодня у них нет общего врага и что для достижения баланса необходимо привлечь Пекин в свою игру. Воздействие на экономику КНР влияет на всю международную экономику в целом. Китай — это экономический гигант, а практика холодной войны, которую „Большая семерка“ использует уже не первый год, давно устарела», — объяснила Карденас в интервью Sputnik.

РИА «Новости»

Газета The New York Times охарактеризовала саммит в Хиросиме как встречу «клуба одиноких сердец». Лидеры стран, входящих в группу, пытаются демонстрировать имидж мирового господства, когда едва ли могут решить внутренние проблемы.

Далее — прямая речь собеседников.