Эксклюзив 28 февраля 2023, 15:01 «Архитекторы ненависти» провалились. Почему к русским танкам в Европе несут цветы Писатель Беседин назвал русский танк в Берлине противоядием от фашистской заразы Танк у посольства России в Берлине / Telegram

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Танк Т-72, который на выходных выставили на площади перед посольством России в Берлине, увезли в Нидерланды. На улице остались лежать цветы: их приносили жители столицы Германии — к удивлению и негодованию проукраинских активистов. Писатель Беседин в колонке для «360» рассказал, как Т-72 стал для европейцев противоядием от фашистской заразы.

Далее — прямая речь.

Иногда кажется, что есть только угрюмое, давящее большинство. То, что ходит строем, — даже если оно делает это под яркими, эффектными лозунгами. Ну, за свободу там, за права человека и за демократию, конечно.

Однако случается что-то незапланированное однажды, и оказывается, что «большинство» вовсе не столь монолитно, как нам то рисовали. Я говорю сейчас о танке Т-72, который на днях установили напротив российского посольства в Берлине. Но начну все же немного с другого.

ЛГБТ давно сделали на Западе чем-то вроде религии. Если ты не поддержал права гей-меньшинств, то тебе уготованы позор и забвение. А вот российский хоккеист Иван Проворов нашел смелость и пошел против правил, отказавшись выходить на разминку перед матче НХЛ в свитере ЛГБТ. Свой поступок он объяснил религиозными взглядами.

Казалось бы, после такого демарша Ивана должны были исключить отовсюду, заклеймить как врага, и зрители бы неодобрительно свистели ему, но произошло прямо противоположное — свитера с фамилией «Проворов» раскупили моментально, а сам хоккеист тут же превратился в своего рода символ.

Более того, некоторые клубы НХЛ отказались участвовать в акциях ЛГБТ. Проворовым был создан прецедент, и стало очевидно, что миллионы придерживаются совсем иных взглядов, нежели те, которые им навязывает матрица.

Вот так и с русским танком. Изначально его выставили напротив российского посольства руководители исторического музея.

Подавалось это как акция «за мир» (узнаете привычную европейскую фальшь?). Однако в реальности это была провокация против России — неслучайно ведь на танк прилепили украинскую символику. Организаторы хотели, чтобы на танк плевали, чтобы на нем всячески вымещали злобу.

Но что-то у «архитекторов ненависти» пошло не так. Немцы вышли на антивоенный митинг, сорвали с танка украинскую символику и вместо плевков стали украшать его цветами. Агрессивно настроенные украинцы, в свою очередь, пошли в атаку, устроив парад brokenflowers. Причем самое отвратительное — то, как украинские мамаши толкали вперед детей, чтобы те ломали цветы. Проверенная нацистская метода — прикрываться мальчиками и девочками.

Но немцы вновь вступили с ними в конфликт, и танк у мракобесов отбили. Рядом с ним засветился даже правнук Отто фон Бисмарка, сделавший на редкость адекватный комментарий о необходимости не войны, но дипломатии.

Жаль только, что на антивоенном митинге, где собрались, по разным оценкам, от 40 до 50 тысяч человек, были в основном люди старше 50 лет.

Они сохранили память о том, насколько отвратительной может быть война. Другой не придумали. И они же сохранили память о том, что такое фашизм, а он в первую очередь презрение, густо замешанное на лжи. Что мы, собственно, сейчас и наблюдаем.

Надо заметить, и в Вильнюсе, и в Таллине, где тоже поставили танки, история, пусть и в меньшем масштабе, повторилась.

РИА «Новости»

Вот так бывает, да. Русский танк, установку которого задумали как провокацию, а он сам, по идее, должен был стать объектом отрицательного отношения к России и русским, оказался символом и отправной точкой для прекращения слепой веры в западную пропаганду и попытки выстраивания диалога с адекватными россиянами.

Ложь, которой кормят европейцев, не развеялась, но пошатнулась. И теперь танк, прошедший войну, может стать точкой сборки для остановки бойни. Меж тем он уже связывает разные поколения, разные страны, заставляя искать правду.

Вот так причудливо расписывается история. И вот так оказывается, что большинство — вовсе не большинство, а только жертвы зомбификации, льющейся со страниц и экранов, только бесконечное надувание ложных образов, когда мир пытаются уверить в инфернальном единстве того, что вовсе не едино. На деле старшие поколения немцев помнят, что худой мир лучше доброй войны, а главное — они помнят, кто на самом деле победил нацизм.

Тогда, кстати, поначалу все тоже развивалось для Союза печально и трудно, но победа была достигнута. Уверен, об этом немцы тоже помнят. И видят, чьи тела на Украине сегодня украшают нацистские свастики.

Потому и несут к русским танкам цветы, ища прежде всего противоядие от фашистской заразы.