Эксклюзив 30 июня 2023, 18:01 🔥 Почему бунтуют во Франции. Вновь желтый Писатель Беседин: некоренные жители Франции уверены, что эта страна теперь принадлежит им Массовые беспорядки во Франции / РИА «Новости»

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Премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила о развертывании бронетехники жандармерии из-за беспорядков в республике, начавшихся после гибели 17-летнего подростка алжирского происхождения. Президент Эммануэль Макрон тем временем обвинил в беспорядках соцсети и видеоигры. Есть вероятность, что в стране объявят чрезвычайное положение. Кто спровоцировал столь масштабные бунты и в чем их истинная причина — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Прежде чем анализировать бунты во Франции, необходимо понять: в этой стране нечто подобное происходит постоянно. Возможно, справедливой будет и формулировка — регулярно. На ум, конечно, сразу придут и бунт «желтых жилетов», и Французская революция. Да и события 1968 года.

Душа народа — это литература. Так вот, если вы читали французскую прозу (пусть и, допустим, лишь попсового Бегбедера), то должны знать: для француза выйти на демонстрацию — обязательная программа.

Вот только с нынешними протестами и бунтами — совсем другая история. Напомню, предысторию конфликта.

Кстати, любопытно, что тут тоже фигурирует желтый. Это ведь не только цвет солнца, но и цвет болезни, увядания. Например, у Раскольникова в его комнате, похожей на шкаф, обои были желтые.

Мерседес именно такого цвета остановили полицейские в Нантере во вторник утром. За рулем был 17-летний парень алжирского происхождения Наэль. Как сообщалось, полицейский выстрелил в юношу, потому что тот ехал на него.

Однако эта версия не сошлась с тем, что явили миру на видео. Там полицейский сначала выносит Наэлю предупреждение. Но кого волнует подлинная картина происходящего?

РИА «Новости»

В итоге разгорелось побоище. Эпицентр беспорядков изначально находился в Нантере — это такой рабочий городок на западе Парижа. Вскоре противостояние перекинулось на саму столицу, а затем и на некоторые другие города. Сейчас волнения зачинаются и в Бельгии.

Основными возмутителями спокойствия выступает, скажем так, некоренное население Франции: мигранты, арабы, африканцы — станем называть их не-французами. Это очень важный момент для понимания.

Во-первых, потому что полицейская несправедливость — обычное дело. Но давайте ответим начистоту, откровенно: были бы столь масштабные бунты, если бы в желтом мерседесе находился не алжирец, а обычный французский Жюль? Да, возмутились бы, да, покричали бы, вышли бы на улицы, но не более того.

И вот тут появляется во-вторых. Происходящее сейчас во Франции — не следствие убийства алжирца полицейским, а выплеск критический противоречий, накопленных между французами и не-французами. Оно имеет в первую очередь не социальный, а национальный и религиозный контекст.

Тот, кто был во Франции, наверняка согласится с моими словами. Не-французы давно захватили страну, где коренное население чувствует себя униженным и подавленным. Да, у власти находится белый мужчина Эммануэль Макрон, но это, несомненно, одна из самых неподходящих фигур для нынешней Франции.

Ставленник банкиров не в состоянии предложить ни своей стране, ни миру ничего, кроме стандартной повестки о «единой Европе», а это давно не отвечает современным вызовам, главный из которых: что делать с теми, кто желает взять свое любыми способами?

РИА «Новости»

«Это идет, надвигается, приближается», — так поется в «Карманьеле», французской революционной песне. И оно действительно надвигалось и надвигается все это время.

Не-французы считают, что эта страна, колонизировавшая и эксплуатировавшая их предков, теперь принадлежит им. Она не просто должна быть подчинена — ее необходимо выдоить, выдавить, выпотрошить.

И тот беспредел, коим пугают на видео зрителей российский телеканалы, вовсе не преувеличен. Он произрастает из внутренних, экзистенциальных вещей.

Поэтому нынешние протестующие не выдвигают, по сути, никаких серьезных требований. Они просто бунтуют, жгут, убивают, во многом потакая своим инстинктам, своему appetite for destrucrtion. И этого не скрывают.

Напомню, для сравнения, что «желтые жилеты» выдвигали вполне конкретные социальные и политические требования.

Макрон растерян, мямлит какую-то невнятицу. Но суть даже не в этом. Даже если бунт будет подавлен (вероятно, так и будет, но вопрос: какой ценой?), он, как нарыв, прорвется снова. Это похоже на государственный фурункулез, когда иммунитет не справляется с болезнью, и она выходит наружу фурункулами — всякий раз их оперировать надо.

Желтый — ведь и цвет гноя, да. Что делать нам в этой ситуации? Для начала читать Мишеля Уэльбека — и начинать с его блестящего романа «Покорность», где описано будущее, а по факту — настоящее, Франции. А после примерять реалии французские на наши с вами, российские: ведь кто предупрежден, тот вооружен. И это бы, правда, не помешало.