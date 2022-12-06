Эксклюзив 06 декабря 2022, 13:10 Не последовала плохому примеру. Почему Белоруссия избежала украинской участи Публицист Новоселов назвал несколько причин, почему Белоруссия осталась в Русском мире РИА «Новости»

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Почему Республике Беларусь удалось избежать судьбы Украины и остаться в Русском мире, несмотря на распад СССР и недавние митинги оппозиции, устроенные по сценарию Майдана? На этот вопрос в эксклюзивной колонке для «360» ответил публицист Иван Новоселов.

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Далее — прямая речь.

Хотя в чем-то Белоруссия похожа на Украину, между ними есть большая разница. Главная причина — в том, что эта республика избежала прихода к власти радикальных националистов. Свою роль сыграл и пример Украины, большинство белорусов говорят: «Спасибо, нам такого не надо», имея в виду крах украинской экономики после 2014 года и постоянное ухудшение качества жизни при прозападных властях.

Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2017» на Осиповичском полигоне в Могилевской области / РИА «Новости»

Кроме того, у Украины есть одна проблема, которой нет у Белоруссии: в течение всей своей недолгой истории она была расколота изнутри. Западная Украина заражена идеологией УПА* и ментально ближе к таким странам, как Литва, нежели к России. Она стала частью Украины лишь во время Второй мировой войны, как и прибалтийские республики. Как и прибалты, многие местные жители считали СССР «оккупантом».

Промышленный Донбасс был пролетарским еще с царских времен, в то время как сельскохозяйственная Центральная Украина была более реакционной. В 1917–1918 годах западная часть Российской империи**, находившаяся под немецкой оккупацией, распалась на десятки республик, и это показывает масштаб местных разногласий.

История печально известного движения Степана Бандеры показывает, что раскол украинцев продолжался даже при советской власти. Во время войны он стал еще более заметен, так как УПА* имела основную поддержку на западе Украины, а на востоке и юге было сильно партизанское антифашистское движение.

После войны Народный комиссариат внутренних дел СССР еще несколько лет зачищал остатки УПА* и бандеровцев. На востоке и юге это сделали быстро, а вот на западе местные жители не так охотно сдавали их властям.

Участники марша националистов в Киеве в честь годовщины создания Украинской повстанческой армии*, 2020 год / РИА «Новости»

Однако даже самые жесткие репрессии не помогли искоренить фашистскую идеологию. По прошествии нескольких десятилетий бандеровские ветераны вернулись из лагерей и снова принялись за старое. В последние годы СССР на Западной Украине царил махровый национализм, были сильны антисоветские и антирусские настроения, в то время как Восточная Украина в своей массе выступала за сохранение Союза.

В эпоху независимости радикальные националисты стали приобретать популярность, поскольку люди устали от бесконечных коррумпированных руководителей, сидевших на содержании у местных олигархов. Националисты ничем не помогли Украине, но предложили украинцам козла отпущения в лице России.

Марш националистов во Львове в честь создания Украинской повстанческой армии*, 2020 год / РИА «Новости»

В Белоруссии такой сценарий все еще не исключен. Протесты против действующего президента Александра Лукашенко шли по сценарию, напоминающему украинский Майдан. Запад открыто поддерживал своего марионеточного президента, а в социальных сетях шла активная накачка протестных настроений.

Если бы Лукашенко проявил слабость и они оказались успешными, у власти вполне могли оказаться радикалы. Хотя к ним относится менее 1% населения республики.

* Украинская повстанческая армия — экстремистская организация, запрещенная в России.

** Независимое государство Украина было впервые создано в качестве протектората Германской империи после заключения Брестского мира.