Мир 01 февраля 2023, 17:23 Почем опиум для народа? В канадской провинции легализовали тяжелые наркотики для борьбы с передозировками Юрист Ярмуш: Британская Колумбия станет местом притяжения для наркоманов всего мира freepik

Читать 360tv в

В канадской провинции Британская Колумбия, охваченной «опиодной эпидемией» с 2016 года, решили оригинально бороться с распространением тяжелых наркотиков. А именно — разрешили их хранение для «личного пользования». Сторонники идеи считают, что это поможет преодолеть «стигматизацию» употребления опасных веществ и снизить смертность от передозировок. Чем опасен такой подход — в материале «360».

Борьба с наркоманией по-либертариански

В 2021 году смертность от передозировок наркотиками в Британской Колумбии превысила показатели 1996-го в пять раз. После некоторого снижения в 2019-м смертность снова начала расти, а одним из факторов, возможно, стала пандемия коронавируса, после которой возросло число людей, употребляющих наркотики на фоне развития тревожных расстройств.

Реклама

Правительство провинции решило бороться с этой проблемой в чисто либертарианском стиле. Звучит абсурдно, но оно не нашло ничего лучше, кроме как обратиться к федеральным властям с просьбой разрешить легально иметь при себе на территории Британской Колумбии до 4,5 грамма любых наркотиков, включая тяжелые.

freepik

Оттава приняла эту идею, но ограничила разрешенный вес до 2,5 грамма. Теперь при обнаружении у граждан наркотиков в пределах установленной нормы их не будут подвергать юридическому преследованию. Вместо этого людям расскажут о медицинских и социальных услугах по лечению зависимости.

Эксперимент продлится с 31 января 2023-го по 31 января 2026-го. По итогам власти примут решение о том, можно ли распространить его на другие провинции или всю страну. В 2018 году в Канаде, напомним, легализовали употребление марихуаны.

Очень опасный подход

Сторонники инициативы утверждают: либерализация в этом вопросе способствует преодолению «страха и стигматизации употребления», что должно снизить уровень смертности от передозировок и повысить эффективность лечения.

Специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш считает такой подход очень опасным. «По сути, это декриминализация торговли наркотиками», — заявила она в разговоре с «360».

Сторонники инициативы говорят о «малых дозах». Но нарколог, психиатр, главный врач МЦ «Корсаков» Алексей Казанцев пояснил, что 2,5 грамма, например, чрезвычайно популярного в Канаде фентанила — очень много.

«Популярный у них фентанил даже более тяжелый наркотик, чем героин», —добавил врач.

Ярмуш объяснила принятие закона влиянием наркотического лобби. По ее мнению, Британская Колумбия, таким образом, станет логистическим центром наркоторговли в Канаде. Разрешение иметь при себе на легальных основаниях 2,5 грамма тяжелых наркотиков даст возможность наркодилерам и поставщикам наладить расфасовку и доставку на легальных основаниях.

Легализация абсолютного зла

Сторонники легалайза тяжелых наркотиков ссылаются на опыт Португалии и Чехии. Однако даже у западных экспертов есть сомнения в том, что именно экспериментальный подход в юридической плоскости позволил этим странам в течение последних десятилетий снизить уровень наркопотребления.

Например, это могло быть результатом других экономических и социальных тенденций, на что указал Джейсон Хокенберри, заведующий кафедрой в Школе общественного здравоохранения Йельского университета. Пока мир движется к отмене наказаний за употребление наркотиков, все еще продолжаются дебаты о том, стимулируют ли такие послабления более рискованное поведение. Слова исследователя привел Bloomberg.

freepik

«Любая легализация наркотиков ведет общество к тому, что они распространяются с невероятной скоростью. Мы помним исторические примеры, когда в Викторианской Англии был разрешен морфий. И что в итоге? Люди массово погибали, пока не был введен запрет», — напомнила Ярмуш.

В цивилизованном обществе легализация такого абсолютного зла недопустима, подчеркнула юрист. В борьбе с наркотиками могут помочь только просветительская работа и жесткие санкции государства против наркобизнеса.

В упомянутой выше статье Bloomberg Алекс Стивенс, профессор уголовного правосудия в Школе социальной политики Кентского университета в Великобритании, комментируя эксперимент в Британской Колумбии, отметил, что та же Португалия добилась результатов не столько или во всяком случае не только с помощью декриминализации наркотиков, но благодаря программам, подразумевающим полный пакет социальной поддержки для наркозависимых.

Иллюзия борьбы

Хотя в Канаде ежегодно тратят огромные средства на создание медучреждений, программ лечения и строительство метадоновых клиник, серьезного эффекта в преодолении «опиодного кризиса» пока нет.

Нарколог Алексей Казанцев отметил, что на практике западные метадоновые программы не лечат людей эффективно. Зачастую дозы при такой терапии постепенно начинают расти, а человек попадает из одной зависимости в другую.

Но если метадоновая программа оправдана тем, что наркозависимые хотя бы проходят медосмотр на наличие ВИЧ, гепатитов, то есть попадают в зону так называемого контролированного употребления, то разрешение иметь при себе до 2,5 грамма тяжелых наркотиков нелогично для борьбы с распространением таких веществ, подчеркнул Казанцев.

Нужно понимать, что вместо снижения негативных социальных явлений, декларируемого властями канадской провинции, из-за декриминализации возникнет волна внутренней миграции канадцев, желающих «уколоться — и забыться», считает Ярмуш.

И поедут другие — из Европы и США. Британская Колумбия станет местом притяжения для наркоманов со всего мира. Мария Ярмуш

Законодательные послабления в отношении марихуаны, предпринятые правительством Канады в 2018 году, действительно спровоцировали рост наркотуризма. Вполне вероятно, что это было основной целью влиятельных лоббистов и тогда, и сегодня — открыть возможности законно зарабатывать сумасшедшие деньги, контролируя сверхприбыльный рынок.