28 апреля 2023, 19:30
Победителей не будет. Ни Трамп, ни Байден не спасут США от внутриполитического кризиса
Американист Дробницкий: политический кризис в США будет расти, кто бы ни стал президентом
Экс-президент США Дональд Трамп предупредил, что действующий глава американской администрации Джо Байден в случае переизбрания на второй срок окончательно разрушит страну. В ходе предвыборного митинга политик не упустил возможности пошутить над выдвижением на второй срок 80-летнего соперника, спародировав его частую потерю ориентации в пространстве. Политолог-американист, сотрудник проекта «Русская идея» Дмитрий Дробницкий пояснил «360», что ни один из кандидатов не спасет США от грядущего политического кризиса.
Далее — его прямая речь.
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Угрозы о разрушении США от кандидата в президенты звучат не первый и не второй раз. Не всегда они оказывались ложными.
Демократы юга предрекали, что в случае победы Авраама Линкольна США развалятся. До его инаугурации, которая проходила не в январе, а в марте, началась сецессия южных штатов, после чего последовала гражданская война.
Так что не всегда такого рода угрозы были беспочвенны. Но, тем не менее, в этой ситуации, независимо от общей картины, от Трампа ожидать, что он что-то такое не предскажет, было бы странно.
Неизбежный кризис
С другой стороны, здесь надо вот что учитывать: кто бы ни стал президентом на выборах 2024 года в США — может, Трамп, может, Байден, может, кто-то третий, — в любом случае внутриполитический кризис в США будет нарастать. Это неизбежно.
Внутренние противоречия таковы, что разрешать их придется долго и, самое главное, мучительно. Многие прямо предрекают гражданскую войну. Причем она будет не в том виде, что в середине XIX века.
С 2016 года американские аналитики называют положение в американском обществе холодной гражданской войной.
Две Америки
Две Америки, которые сейчас существуют — непримиримые, какой-то из них придется победить. Причем, победить окончательно. Когда — сложно сказать. По всей видимости, когда других вариантов не останется. Но могу сказать так: конфликт сейчас не на пике, но близок к нему.
Это произойдет, как только люди почувствуют существенное ухудшение уровня жизни. Конфликты могут начаться во всех сферах — в школах, больницах, в страховых компаниях, в сообществах, в семьях.
Когда они достигнут той точки, в которой люди не смогут дальше терпеть, даже за топор хвататься необязательно — начнутся серьезные проблемы.
Я не верю в то, что разделение будет территориальным. Сейчас нет такой ситуации, когда в каком-то штате, например, живут исключительно консервативно настроенные американцы.
Внутренний конфликт перейдет в другую фазу, которая потребует или репрессий, или полной потери госуправления (сейчас она существенная).
Это произойдет не сразу после выборов 2024 года. Но время будет очень тревожным как для США, так и для всего мира, потому что Америка — ядерная сверхдержава.
Потеря политических ориентиров
Если Трамп станет президентом, США все равно ждут серьезные проблемы. Состояние здравья Байдена никого не волнует. Половина Америки не будет голосовать за кандидата, который говорит: «Библия, школа, семья, мир во всем мире».
Избиратели разделятся на два лагеря. У граждан США наблюдается удивительная потеря политических ориентиров и понимание того, что значит лидерство. В этом смысле неважно, в каком состоянии Байден.
Нынешняя администрация Белого дома, придя к власти, не сформировала даже единой политики. Плана нет. Поэтому вопрос не в том, кто будет кандидатом от демократов, а кто будет музыку заказывать.
А там таких четыре больших клана и два поменьше. И дальше ехать некуда, потому что никто из них не может существенно вырваться вперед. Мы видим распад управления.
При Трампе была похожая ситуация. Только не было кланов, которые тянули на себя, а были люди с разными представлениями, что такое — консервативный президент.
США
Дональд Трамп
Джо Байден
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