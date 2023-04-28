Эксклюзив 28 апреля 2023, 19:30 Победителей не будет. Ни Трамп, ни Байден не спасут США от внутриполитического кризиса Американист Дробницкий: политический кризис в США будет расти, кто бы ни стал президентом РИА «Новости»

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Экс-президент США Дональд Трамп предупредил, что действующий глава американской администрации Джо Байден в случае переизбрания на второй срок окончательно разрушит страну. В ходе предвыборного митинга политик не упустил возможности пошутить над выдвижением на второй срок 80-летнего соперника, спародировав его частую потерю ориентации в пространстве. Политолог-американист, сотрудник проекта «Русская идея» Дмитрий Дробницкий пояснил «360», что ни один из кандидатов не спасет США от грядущего политического кризиса.

Далее — его прямая речь.

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Угрозы о разрушении США от кандидата в президенты звучат не первый и не второй раз. Не всегда они оказывались ложными.

Демократы юга предрекали, что в случае победы Авраама Линкольна США развалятся. До его инаугурации, которая проходила не в январе, а в марте, началась сецессия южных штатов, после чего последовала гражданская война.

Так что не всегда такого рода угрозы были беспочвенны. Но, тем не менее, в этой ситуации, независимо от общей картины, от Трампа ожидать, что он что-то такое не предскажет, было бы странно.

Неизбежный кризис

С другой стороны, здесь надо вот что учитывать: кто бы ни стал президентом на выборах 2024 года в США — может, Трамп, может, Байден, может, кто-то третий, — в любом случае внутриполитический кризис в США будет нарастать. Это неизбежно.

Внутренние противоречия таковы, что разрешать их придется долго и, самое главное, мучительно. Многие прямо предрекают гражданскую войну. Причем она будет не в том виде, что в середине XIX века.

С 2016 года американские аналитики называют положение в американском обществе холодной гражданской войной.

РИА «Новости»

Две Америки

Две Америки, которые сейчас существуют — непримиримые, какой-то из них придется победить. Причем, победить окончательно. Когда — сложно сказать. По всей видимости, когда других вариантов не останется. Но могу сказать так: конфликт сейчас не на пике, но близок к нему.

Это произойдет, как только люди почувствуют существенное ухудшение уровня жизни. Конфликты могут начаться во всех сферах — в школах, больницах, в страховых компаниях, в сообществах, в семьях.

Когда они достигнут той точки, в которой люди не смогут дальше терпеть, даже за топор хвататься необязательно — начнутся серьезные проблемы.

Я не верю в то, что разделение будет территориальным. Сейчас нет такой ситуации, когда в каком-то штате, например, живут исключительно консервативно настроенные американцы.

Внутренний конфликт перейдет в другую фазу, которая потребует или репрессий, или полной потери госуправления (сейчас она существенная).

Это произойдет не сразу после выборов 2024 года. Но время будет очень тревожным как для США, так и для всего мира, потому что Америка — ядерная сверхдержава.

РИА «Новости»

Потеря политических ориентиров

Если Трамп станет президентом, США все равно ждут серьезные проблемы. Состояние здравья Байдена никого не волнует. Половина Америки не будет голосовать за кандидата, который говорит: «Библия, школа, семья, мир во всем мире».

Избиратели разделятся на два лагеря. У граждан США наблюдается удивительная потеря политических ориентиров и понимание того, что значит лидерство. В этом смысле неважно, в каком состоянии Байден.

Нынешняя администрация Белого дома, придя к власти, не сформировала даже единой политики. Плана нет. Поэтому вопрос не в том, кто будет кандидатом от демократов, а кто будет музыку заказывать.

А там таких четыре больших клана и два поменьше. И дальше ехать некуда, потому что никто из них не может существенно вырваться вперед. Мы видим распад управления.

При Трампе была похожая ситуация. Только не было кланов, которые тянули на себя, а были люди с разными представлениями, что такое — консервативный президент.