Востоковед Станислав Тарасов: готовится «болванка» для внешнего примирения между США и Ираном

Соединенные Штаты Америки возобновили переговоры с Ираном, сообщили СМИ. Попытка восстановить контакты, предпринятая Вашингтоном, нацелена на снижение уровня напряженности. Среди озвученных источниками целей переговоров — освобождение американских заключенных и обуздание ядерной программы Ирана. Почему США это делают тайно и какие цели преследуют, разбирался «360».

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Тайные переговоры США и Ирана

Цель встречи иранского и американского руководства

Администрация президента США Джо Байдена тайно возобновила переговоры с Тегераном, чтобы снизить вероятность появления в Иране ядерного оружия и освободить американских заключенных из местных тюрем, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Как отметило агентство, после первого контакта Белый дом одобрил выплаты в размере двух с половиной миллиардов евро в пользу Ирана со стороны Ирака за импорт электроэнергии и газа. Именно такую сумму заморозили США из-за антииранских санкций.

РИА «Новости»

Почему переговоры не афишировали?

С декабря прошлого года Оман проводит непрямые переговоры между США и Ираном. Отмечается, что представители Белого дома ездили в Оман как минимум трижды за этот период.

РИА «Новости»

По информации СМИ, Штаты не афишировали переговоры с Ираном и переводили эти контакты на тайный уровень из-за того, что администрация Джо Байдена опасается критики.

Это становится особенно важным в свете предстоящих президентских выборов в США, ведь республиканцы и некоторые демократы выступают против сделки с Ираном.

РИА «Новости»

Иран находится под санкциями уже 44 года. Американцы вводили против Исламской Республики ограничения, связанные с финансовыми переводами, торговлей и продажей. В основном Вашингтон таким образом боролся с ядерной и ракетной программами.