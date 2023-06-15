Мир

15 июня 2023, 19:25

По секрету всему свету. Почему США возобновили переговоры с Ираном, но тайно?

Американист Ордуханян: тайные встречи США с Ираном — неуклюжие попытки наладить отношения

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Соединенные Штаты Америки возобновили переговоры с Ираном, сообщили СМИ. Попытка восстановить контакты, предпринятая Вашингтоном, нацелена на снижение уровня напряженности. Среди озвученных источниками целей переговоров — освобождение американских заключенных и обуздание ядерной программы Ирана. Почему США это делают тайно и какие цели преследуют, разбирался «360».

1

Тайные переговоры США и Ирана

Цель встречи иранского и американского руководства

Администрация президента США Джо Байдена тайно возобновила переговоры с Тегераном, чтобы снизить вероятность появления в Иране ядерного оружия и освободить американских заключенных из местных тюрем, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Как отметило агентство, после первого контакта Белый дом одобрил выплаты в размере двух с половиной миллиардов евро в пользу Ирана со стороны Ирака за импорт электроэнергии и газа. Именно такую сумму заморозили США из-за антииранских санкций.

РИА «Новости»

Почему переговоры не афишировали?

С декабря прошлого года Оман проводит непрямые переговоры между США и Ираном. Отмечается, что представители Белого дома ездили в Оман как минимум трижды за этот период.

РИА «Новости»

По информации СМИ, Штаты не афишировали переговоры с Ираном и переводили эти контакты на тайный уровень из-за того, что администрация Джо Байдена опасается критики.

Это становится особенно важным в свете предстоящих президентских выборов в США, ведь республиканцы и некоторые демократы выступают против сделки с Ираном.

РИА «Новости»

Иран находится под санкциями уже 44 года. Американцы вводили против Исламской Республики ограничения, связанные с финансовыми переводами, торговлей и продажей. В основном Вашингтон таким образом боролся с ядерной и ракетной программами.

Далее — прямая речь собеседников «360».

2

Востоковед Станислав Тарасов: готовится «болванка» для внешнего примирения между США и Ираном

Выполнение иранских условий

Американцы сейчас выполняют условия Ирана по снятию санкций, чтобы осуществить мирный переход к возобновлению переговоров по ядерным соглашениям. США формируют ситуацию, так как они понимают, что проигрывают Ближнему Востоку, в том числе Ирану.

Штаты делали ставку в угоду Израилю на силовое свержение власти, но у них это не получилось. Теперь они (американцы — прим. ред.), видимо, переключились на ирано-американские отношения и пытаются делать ставку на западную партию в Иране.

Основная цель этих действий также заключается в дестабилизации отношений между Ираном, Россией и Китаем.

РИА «Новости»

Что стоит «за кадром» в тайных переговорах?

Американское правительство действует с опозданием. Хотя руководство Ирана тоже ведет себя достаточно странно.

Неизвестно, знает ли Москва о тайных переговорах — какие условия соглашения обсуждали на встречах и когда обе стороны подпишут договоры. Судя по тому, как информация о переговорах попала в Сеть, Россия в курсе этих встреч.

Учитывая сложность ситуации в конгрессе и антииранские отношения США с Израилем, премьер-министр Биньямин Нетаньяху сделал заявление примиряющего типа. Он подчеркнул, что текст соглашения от американцев по своей структуре нацелен на перемирие.

РИА «Новости»

Уже готовится «болванка», и через какое-то время мы столкнемся с событием геополитического значения — внешнее примирение между Ираном и Соединенными Штатами.

Заявления о военнопленных американцах и финансовых активах — лишь создание условий для переговорного процесса.

Иранское ядерное оружие и роль Израиля на Ближнем Востоке

То, что Иран может создать ядерное оружие через две недели, через неделю и так далее, — надуманно. Это так называемое израильские поползновения.

Дело в том, что после развала Советского Союза Израиль стал претендовать на ведущую роль представителя американских и западных интересов во всем регионе. В случае нормализации отношений между Соединенными Штатами и Ираном геополитические роль и значение Израиля нивелируют.

РИА «Новости»

В конце концов Израиль перестанет играть заметную роль во всей региональной политике на Ближнем Востоке. Отсюда и возникают такие «политические перетяжки».

3

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян: надеюсь, иранское руководство не поведется на «посулы волхвов»

Кошмар США становится явью

Американцы видят, как сейчас складывается политический альянс между Китаем, Ираном и Россией. Вашингтон наблюдает за тем, что в реальность воплощается их худший кошмар.

Тайные переговоры — неуклюжие и совершенно омерзительные попытки каким-то образом вырвать Иран из китайско-российской повестки.

Несколько лет назад американцы во время военной спецоперации убили иранского генерала Касема Сулеймани. Надеюсь, Иран никогда не забудет об этом.

Иранский генерал Касем Сулеймани
Иранский генерал Касем Сулеймани/РИА «Новости»

Американские хитрости в тайных переговорах

Это все напоминает сделку «Иран-контрас»* начала 1980-х годов при президенте США Рональде Рейгане. Тогда американцы точно так же пытались использовать в своих интересах абсолютно враждебный, как они это сами всегда позиционировали, режим в Иране.

*Скандал разгорелся в конце 1986 года, когда стало известно о том, что отдельные члены администрации США организовали тайные поставки вооружения в Иран, нарушая тем самым оружейное эмбарго против этой страны.

Тайные переговоры говорят о всеядности, коварстве и беспринципности американцев.

Надеюсь, что иранское руководство в очередной раз не поведется на эти «посулы волхвов, приносящих дары». Я убежден, что Тегеран выберет мудрый путь решения всех проблем.

Unsplash

США давно перешагнули красную линию в отношениях с Ираном, особенно после убийства генерала Сулеймани. Но все-таки в Иране есть определенные силы, которые пытаются вернуться к мягким отношениям с Западом.

Конечно, там будет определенное противостояние и некая игра: тенденции развития политических взаимоотношений и интересы Америки предельно ясны в этом плане.

Президент Ирана Эбрахим Раиси и его российский коллега Владимир Путин
Президент Ирана Эбрахим Раиси и его российский коллега Владимир Путин/РИА «Новости»

Последнее слово — за мудростью Ирана. Посмотрим, как это будет выглядеть. Заодно для России это станет определенной проверкой: какого партнера мы имеем в лице Ирана?

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