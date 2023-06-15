15 июня 2023, 19:25
По секрету всему свету. Почему США возобновили переговоры с Ираном, но тайно?
Американист Ордуханян: тайные встречи США с Ираном — неуклюжие попытки наладить отношения
Соединенные Штаты Америки возобновили переговоры с Ираном, сообщили СМИ. Попытка восстановить контакты, предпринятая Вашингтоном, нацелена на снижение уровня напряженности. Среди озвученных источниками целей переговоров — освобождение американских заключенных и обуздание ядерной программы Ирана. Почему США это делают тайно и какие цели преследуют, разбирался «360».
Тайные переговоры США и Ирана
Цель встречи иранского и американского руководства
Администрация президента США Джо Байдена тайно возобновила переговоры с Тегераном, чтобы снизить вероятность появления в Иране ядерного оружия и освободить американских заключенных из местных тюрем, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Как отметило агентство, после первого контакта Белый дом одобрил выплаты в размере двух с половиной миллиардов евро в пользу Ирана со стороны Ирака за импорт электроэнергии и газа. Именно такую сумму заморозили США из-за антииранских санкций.
Почему переговоры не афишировали?
С декабря прошлого года Оман проводит непрямые переговоры между США и Ираном. Отмечается, что представители Белого дома ездили в Оман как минимум трижды за этот период.
По информации СМИ, Штаты не афишировали переговоры с Ираном и переводили эти контакты на тайный уровень из-за того, что администрация Джо Байдена опасается критики.
Это становится особенно важным в свете предстоящих президентских выборов в США, ведь республиканцы и некоторые демократы выступают против сделки с Ираном.
Иран находится под санкциями уже 44 года. Американцы вводили против Исламской Республики ограничения, связанные с финансовыми переводами, торговлей и продажей. В основном Вашингтон таким образом боролся с ядерной и ракетной программами.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Востоковед Станислав Тарасов: готовится «болванка» для внешнего примирения между США и Ираном
Выполнение иранских условий
Американцы сейчас выполняют условия Ирана по снятию санкций, чтобы осуществить мирный переход к возобновлению переговоров по ядерным соглашениям. США формируют ситуацию, так как они понимают, что проигрывают Ближнему Востоку, в том числе Ирану.
Штаты делали ставку в угоду Израилю на силовое свержение власти, но у них это не получилось. Теперь они (американцы — прим. ред.), видимо, переключились на ирано-американские отношения и пытаются делать ставку на западную партию в Иране.
Основная цель этих действий также заключается в дестабилизации отношений между Ираном, Россией и Китаем.
Что стоит «за кадром» в тайных переговорах?
Американское правительство действует с опозданием. Хотя руководство Ирана тоже ведет себя достаточно странно.
Неизвестно, знает ли Москва о тайных переговорах — какие условия соглашения обсуждали на встречах и когда обе стороны подпишут договоры. Судя по тому, как информация о переговорах попала в Сеть, Россия в курсе этих встреч.
Учитывая сложность ситуации в конгрессе и антииранские отношения США с Израилем, премьер-министр Биньямин Нетаньяху сделал заявление примиряющего типа. Он подчеркнул, что текст соглашения от американцев по своей структуре нацелен на перемирие.
Уже готовится «болванка», и через какое-то время мы столкнемся с событием геополитического значения — внешнее примирение между Ираном и Соединенными Штатами.
Заявления о военнопленных американцах и финансовых активах — лишь создание условий для переговорного процесса.
Иранское ядерное оружие и роль Израиля на Ближнем Востоке
То, что Иран может создать ядерное оружие через две недели, через неделю и так далее, — надуманно. Это так называемое израильские поползновения.
Дело в том, что после развала Советского Союза Израиль стал претендовать на ведущую роль представителя американских и западных интересов во всем регионе. В случае нормализации отношений между Соединенными Штатами и Ираном геополитические роль и значение Израиля нивелируют.
В конце концов Израиль перестанет играть заметную роль во всей региональной политике на Ближнем Востоке. Отсюда и возникают такие «политические перетяжки».
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян: надеюсь, иранское руководство не поведется на «посулы волхвов»
Кошмар США становится явью
Американцы видят, как сейчас складывается политический альянс между Китаем, Ираном и Россией. Вашингтон наблюдает за тем, что в реальность воплощается их худший кошмар.
Тайные переговоры — неуклюжие и совершенно омерзительные попытки каким-то образом вырвать Иран из китайско-российской повестки.
Несколько лет назад американцы во время военной спецоперации убили иранского генерала Касема Сулеймани. Надеюсь, Иран никогда не забудет об этом.
Американские хитрости в тайных переговорах
Это все напоминает сделку «Иран-контрас»* начала 1980-х годов при президенте США Рональде Рейгане. Тогда американцы точно так же пытались использовать в своих интересах абсолютно враждебный, как они это сами всегда позиционировали, режим в Иране.
*Скандал разгорелся в конце 1986 года, когда стало известно о том, что отдельные члены администрации США организовали тайные поставки вооружения в Иран, нарушая тем самым оружейное эмбарго против этой страны.
Тайные переговоры говорят о всеядности, коварстве и беспринципности американцев.
Надеюсь, что иранское руководство в очередной раз не поведется на эти «посулы волхвов, приносящих дары». Я убежден, что Тегеран выберет мудрый путь решения всех проблем.
США давно перешагнули красную линию в отношениях с Ираном, особенно после убийства генерала Сулеймани. Но все-таки в Иране есть определенные силы, которые пытаются вернуться к мягким отношениям с Западом.
Конечно, там будет определенное противостояние и некая игра: тенденции развития политических взаимоотношений и интересы Америки предельно ясны в этом плане.
Последнее слово — за мудростью Ирана. Посмотрим, как это будет выглядеть. Заодно для России это станет определенной проверкой: какого партнера мы имеем в лице Ирана?
Ядерное оружие
США
Переговоры
Иран
Реклама
Реклама