Мир 13 апреля 2023, 00:45 Плохой контратаке погода мешает. Как связано наступление ВСУ с битвой демократов и республиканцев Политолог Кошкин: США ждали, что контрнаступление ВСУ закончится мирным договором Офис президента Украины

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Вооруженные силы Украины собирались пойти в контрнаступление весной. Планы пришлось отложить: помешали непогода и нехватка боеприпасов. Не исключено, что атаку отсрочили и из-за слитых в Сеть данных Пентагона. В документах шла речь о состоянии армии киевского режима и боеготовности ВСУ. Вполне возможно, что утечку организовали республиканцы после ситуации с арестом бывшего президента США Дональда Трампа. Несмотря на их усилия, украинские националисты все же решатся атаковать, ведь именно этого хотел глава Белого дома Джо Байден.

Погодный «заговор» и слив данных

О планах украинской армии по контрнаступлению говорили еще с начала 2023 года. Представители киевской верхушки упоминали об этом один за другим. Затем зазвучали мнения западных союзников Украины, которые утверждали о начале штурма в марте–апреле.

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Однако намеченное на весну наступление ВСУ в итоге отложили. По данным The Washington Post, из-за непогоды и трудностей с вооружением.

«Ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины вернуть себе территорию. <…> Но операцию отложили из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов», — отметили журналисты.

Все указанные причины, по их словам, могут загнать Украину в тупик. Ситуация стала еще хуже после утечки секретных документов Пентагона. Вероятно, из-за нее командование ВСУ поменяло планы.

Сайт президента Украины

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в одном из интервью на YouTube заявил, что контрнаступление почти готово. Но якобы из-за погодных условий состоится не раньше, чем через месяц. Для прохождения танков, пояснил он, нужно порядка 30 сантиметров просохшего грунта. Это минимум две-три недели исключительно солнечной погоды.

«А по прогнозу дождик еще недели две. Так что только погода держит, а контрнаступление готово на 90%», — подчеркнул Арестович.

Республиканский след

Подобные операции по контрнаступлению всегда сопровождаются некой игрой, рассказал «360» заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Противник использует современные технологии, чтобы отвлечь внимание, и занимается дезинформацией.

Мы столкнулись с тем, что якобы произошла утечка секретных документов. Премьер Украины заявляет, что они не готовы, нужно контрнаступление перенести на лето. Вслед за тем Зеленский едет в Варшаву и просит [Польшу] привести свои войска. Затем WP пишет, что при таком вооружении Украина не сможет взять Крым. Мы видим массу информации, которая противоречит сама себе. Андрей Кошкин эксперт Ассоциации военных политологов

Кошкин напомнил, что именно Байден потребовал провести контрнаступление ВСУ весной.

В следующем году в Соединенных Штатах пройдут президентские выборы. Настоящая предвыборная гонка в стране должна была начаться летом 2023 года. Однако демократы поступили подло, вызвав в суд предшественника Байдена Дональда Трампа.

Политика арестовали в Нью-Йорке 4 апреля и предъявили обвинение по 34 пунктам, среди которых — сокрытие данных о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание об отношениях.

Pxhere

«Это вызвало ответную реакцию. Не исключено, что слив [данных Пентагона] организовали именно республиканцы. Ожидалось, что наступление закончится подписанием мирного договора. А наступать уже время вышло. Поэтому происходит такая неразбериха. Наступление точно будет, потому что столько сил было вброшено на это», — подчеркнул эксперт.

Политолог не исключил, что контратака ВСУ весной все же состоится, как того и хотел Байден. Апрельская погода этому может вполне способствовать.