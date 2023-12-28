Мир 28 декабря 2023, 17:13 Плохая мина при плохой игре. Как Запад планирует выдать поражение Украины за победу Politico: США не признают необходимость переговоров по Украине из-за выборов Владимир Зеленский на встрече с Джо Байденом, декабрь 2023 года / Yuri Gripas — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

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На исходе второго года российской спецоперации до высокопоставленных политиков на Западе начала доходить простая мысль: несмотря на все громкие слова и театральные жесты Владимира Зеленского, договариваться с Россией придется. И не похоже, чтобы договор можно было заключить на условиях Украины. Что заставило американскую администрацию, а заодно европейских лидеров признать необходимость переговоров — заканчивающиеся деньги, бездарность ВСУ или сила русского оружия? Разбирался «360».

Все идет по плану

На неожиданную для многих на Западе смену парадигмы обратили внимание журналисты издания Politico. По их данным, администрация Джо Байдена не просто, как это стало ясно из неловкой встречи американского президента с Владимиром Зеленским, сменила громкий лозунг «столько, сколько потребуется» на робкое «столько, сколько сможем», а вообще планировала выйти на переговоры изначально.

«Это была наша теория на протяжении всего дела: единственный способ закончить конфликт в итоге — переговоры. Мы хотим, чтобы Украина имела самую сильную позицию, когда это произойдет», — заявил журналистам представитель Белого дома, пожелавший остаться анонимным.

Другой безымянный чиновник, на этот раз из конгресса (где продолжают держать оборону по непредоставлению Киеву очередной кучи денег на дальнейшие боевые действия), сказал еще более прямо: избирателям надо как-то объяснить, что план с Украиной не сработал.

Эти дискуссии [о мирных переговорах] начинаются, но [администрация] не может публично отступить из-за политического риска для Байдена. Источник Politico

Риск, и правда, немаленький: на фоне общей экономической нестабильности администрации Джо Байдена, всерьез собравшегося на второй срок, казалось, что вопросы внешней политики останутся на втором плане. Как бы не так.

Инфляция в США стала плавно снижаться, и избиратели отвлеклись от экономической повестки в пользу тематики внешней. И они увидели, что Штаты втянуты сразу в несколько весьма неперспективных конфликтов. В первую очередь — украинский.

Владимир Зеленский на встрече с Джо Байденом, декабрь 2023 года / Yuri Gripas — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

По этой причине в США начали признавать: очень скоро в западном нарративе появятся громкие заявления о победе Украины и поражении России, позволяющие начать переговоры. Правда, за победу режима Зеленского придется выдавать «хваленое», по их же словам, контрнаступление — то есть, как всегда, желаемое за действительное.

Но ведь если достаточно часто говорить об этом из всех телевизионных щелей, среднестатистический американский налогоплательщик (он же избиратель) рано или поздно в этом уверится. Правда же?..

Может, и правда, только российский министр иностранных дел Сергей Лавров на днях напомнил, как эффективно «побеждают» Соединенные Штаты в спровоцированных ими конфликтах на других концах света.

Здесь нечисто играют!

Авторы другого американского издания, The American Conservative, тоже провели своего рода сеанс разоблачения. По их мнению, теперь окончательно стало ясно: Запад с радостью кормил Киев сказками о вступлении в НАТО, на деле не собираясь подпускать к альянсу и на пушечный выстрел.

Более того, во время переговоров в Стамбуле весной 2023-го на первых порах Украина была готова о НАТО забыть, лишь бы завершить боевые действия. Только приезд на тот момент премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко изменил риторику киевской делегации.

«Украина, оказывается, боролась не за свое право вступить в НАТО, а за право НАТО позволить Украине присоединиться. США хотели, чтобы Украина боролась за защиту политики открытых дверей НАТО и ее права на расширение», — рассказал автор статьи Тед Снайдер.

Журналист назвал это грязным трюком, посетовав, что Вашингтон, Лондон, да и все остальные западные интересанты конфликта поставили Киев в ситуацию, когда он должен выполнять военные обязательства, еще не войдя в альянс. А если откровенно, не имея на вступление в НАТО почти никаких шансов.

То есть неготовые, неэкипированные и не желающие лечь костьми где-нибудь под Артемовском украинские мобилизованные, которых так резво ловят по улицам Киева и Одессы местные военкомы, умирают даже не за режим Зеленского, на который им, признаться, давно плевать. А за право чужой далекой страны расширять свою зону влияния.