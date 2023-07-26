Мир 26 июля 2023, 18:41 Плоды толерантности. Жители США продолжают грабить местные магазины Политолог Маркелов заявил, что клептомания стала частью культурного кода США Freepik

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Соединенные Штаты переживают настоящий бум узаконенного воровства. Любой желающий может стащить что угодно стоимостью до тысячи долларов. Но даже если грабитель превысит лимит, обращаться в полицию считается нетолерантным. Зато безработица в стране растет — какой дурак станет работать, если можно попросту стянуть все, что понравится? А если все-таки схватят, всегда можно прикрыться клептоманией — второй после ожирения священной болезнью американцев.

Магазины США открыты для воровства

США пожинают горькие плоды пандемии и толерантности. Еще во времена разгула коронавируса прокуратура многих штатов отказалась возбуждать дела за кражи на сумму менее тысячи долларов. После победы над ковидом эту практику решили продолжить.

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Американская Национальная федерация розничной торговли утверждает, что с 2018 года воровство в стране выросло на 90%. За прошлый 2022 год убытки от краж в магазинах Соединенных Штатов составили около 100 миллиардов долларов.

Хозяева магазинов несут огромные убытки и уже не надеются на помощь властей. Больше всего пострадавших от легального воровства в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и других крупных городах, где у власти стоят мэры-демократы, сообщило издание New York Post.

Полицию не беспокоить

Основными участниками shoplifters — так окрестили магазинный грабеж на Западе — стали афроамериканцы. К ним боятся предъявлять претензии, даже если они забирают дорогие товары — никому не хочется получить клеймо расиста и стать мишенями для BLM.

Однако не все чернокожие хотят быть ворами. На видео, разлетевшемся по соцсетям, крупный афроамериканец помог охране супермаркета Walmart отбить у грабителей тележку с магазинным добром. Кстати, все торогвые точки этой сети в Портленде были закрыты именно из-за массовых краж.

При этом во многих торговых сетях для сотрудников действует негласный запрет на противодействие ворам. В мае администрация канадской сети Lululemon в штате Джорджия без колебаний уволила двух сотрудниц, которые позволили проявить «нулевую терпимость» и вызвали полицию, когда магазин начали грабить, сообщил PM.

Две перепуганные женщины позвонили по номеру 911 и сообщили о чернокожих налетчиках в капюшонах. Одна из сотрудниц даже сняла нападение на видео и передала его полиции. Это пригодилось — троицу арестовали на следующий день в том же районе при очередном налете на магазин.

Недавно соцсети показали еще одних любителей поживиться. Точнее — любительниц: на видео две белые женщины тащат полные тележки украденного добра из калифорнийского магазина Burlington. У одной из воровок даже в штанах было что-то припрятано.

Едва ли дамы самые нуждающиеся: груды одежды и обуви они загружали в багажник красного Dodge Charger. Кстати, припарковались воровки на месте для инвалидов. Полиция уже сообщила, что по данному видео «ведется активное расследование», однако пока никого не задержали, даром что четко видны и лица, и номера машины.

Клептомания как культурный код

Политический советник Сергей Маркелов в разговоре с «360» заявил, что декриминализация краж стала для США настоящей национальной трагедией. Она дала простор не только мелким мошенникам, но и для больным людям — клептоманам.

«Клептомания — это психическое расстройство: непреодолимое и неконтролируемое желание что-то украсть. В США это такой рабочий диагноз, его регулярно выставляют даже знаменитостям, всякие актрисы в Голливуде на этом ловятся», — напомнил Маркелов.

Политолог уточнил, что случаи неконтролируемого воровства есть везде, в том числе и в России. Однако в отличие от американского социума российское общество не фокусируется на этой проблеме, но при этом борется с ней с помощью соответствующих мер.

В США клептомания — один из вариантов культурного кода. Он возник из-за издержек специального подхода к воспитанию, образованию. Плюс особенности американской торговой системы: в огромных магазинах создается иллюзорная свобода брать все, что ты хочешь. Сергей Маркелов политолог

Маркелов добавил, что американская Ассоциация психиатров регулярно исследует клептоманию: ее причины, мотивы, возможные варианты лечения. Одна из последних теорий гласит, что неконтролируемое воровство — один из вариантов депрессии. Правда, медики США очень широко трактуют это расстройство и могут упаковать в него что угодно.

При этом социум Соединенных Штатов неравенством между людьми сам подталкивает их к воровству, особенно бедняков, отметил политолог. А ведь там, где есть нищета, растет и количество преступлений.