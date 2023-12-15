Эксклюзив 15 декабря 2023, 13:32 Пляски вокруг Венгрии. Почему Украине не светит членство в ЕС? Политолог Колчин: у ЕС в приоритете интеграция с Балканами, а не с Украиной Attila Volgyi/XinHua/globallookpress

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Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС отменили за день до встречи. Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его страна наложила вето на выделение 50 миллиардов евро Украине. А канцлер Австрии Карл Нехаммер вышел из зала во время обсуждения антироссийских санкций. Европу изрядно потряхивает от мыслей об Украине. А мечты Зеленского о членстве в ЕС тают на глазах. Такое мнение выразил в беседе с «360» политолог Петр Колчин.

Далее — его прямая речь.

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Гордый Киев еще попляшет перед Венгрией

Позиция Венгрии разрушает все мечты Киева о дополнительной поддержке, столько необходимой Украине для выживания. И причиной всему этому во многом является непомерная горделивость киевского режима и его нереалистичность восприятия окружающей действительности. Киев на протяжении многих лет фактически отказывается от урегулирования противоречий с венграми, притесняет венгерское меньшинство в Закарпатье и на все замечания Будапешта отвечает в лояльно хамской манере.

Теперь же Зеленскому и его шайке террористов приходится сталкиваться с тем, как работают механизмы свободной Европы. А работают они так, что одна страна — Венгрия — может наложить вето на все выделение помощи Украине.

Теперь Киеву придется плясать вокруг венгров, как-то переделывать контур внешней политики, чтобы изменить восприятие к себе. Но, скорее всего, это не принесет никаких реальных достижений.

Венгры не едины в своих воззрениях в отношении конфликта на Украине. Их поддерживают и словаки, и австрийцы, и даже новое правительство Нидерландов скептически относится к идее помощи Украине.

Бедная страна не поможет Евросоюзу

Без дополнительных финансовых траншей Украина фактически не сможет выполнять ни социальных гарантий, ни поддерживать в функционирующем состоянии ВСУ. Украина полностью зависима от западной поддержки.

Теперь Киеву придется принимать экстренные меры, чтобы вернуть расположение европейцев. Но внешнеполитический вектор Украины давно потерял свое рациональное звено. Если Украина не подключится к урегулированию конфликта с венграми, то Брюссель и Вашингтон могут давить на Будапешт с целью изменения его позиции.

Членство Украины в ЕС — во многом иллюзия, сказка, которой украинцев кормят на протяжении многих лет. Очевидно, что Украина не может нормально выполнить все требования для вступления в Евросоюз. Те нормативы по уровню жизни просто нерелевантны для современной Украины. Сами европейские структуры стараются отсрочить момент серьезных разговоров об этом.

Сегодня Украина, как сама бедная страна в Европе, Евросоюзу ничего не даст. Но легенда о возможном членстве — один из нарративов, который Зеленский и его шайка до сих пор качают для Украины. <…>

Членство в ЕС становится все более несбыточным и с позицией Венгрии, и с изменением позиции других стран Европы. Поэтому говорить о скором членстве Киева и вообще о возможности членства Украины в ЕС маловероятно. Евросоюз кормит такими же обещаниями Турцию уже много десятилетий. Все равно в приоритете европейской интеграции у Брюсселя находятся Балканы, а не Украина.