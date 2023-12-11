Мир 11 декабря 2023, 18:03 Бесконечные пляски перед сенаторами. Как на этот раз Зеленский выпросит деньги у США Политолог Подлесный: Байден заставит ЕС дать Украине деньги Коллаж: Global Look Press (Keystone Press Agency) / Freepik / Телеканал «360»

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Украина всеми способами пытается прорваться на первые полосы газет, чтобы главные союзники вспомнили о ней и продолжали спонсировать. В последнее время Незалежную «заслоняли» другие мировые конфликты, полностью изолируя в международной повестке. Поддержка и просьбы о финансировании в конгрессе США постепенно сходят на «нет», однако хозяин Белого дома слепо надеется: визит главы киевского режима Владимира Зеленского может все изменить.

Ужесточение мобилизации на Украине

Об ужесточении мобилизации на Украине главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял еще в начале ноября 2023 года. Со временем власти поняли, что критически не хватает людей. Без решения проблемы большой мобилизации шансы ВСУ на победу крайне малы.

Бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил: украинская система мобилизации не справляется с запросами вооруженных сил, поэтому ее нужно упростить, а депутатов отправить в рейды с военкомами. Офицер на этом не остановился и потребовал поставить на учет всех военнообязанных, в том числе женщин. Но это лишь одна проблема из тысячи других.

«Все это нужно проводить, времени нет. Двадцать тысяч военнослужащих в месяц — это очень непростое задание», — подчеркнул он.

Женщина учится держать винтовку во время учений. Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Проблема № 1: нет профессионалов

Военные эксперты уверяют, что всеобщая мобилизация на Украине практически не изменит ход боевых действий. Так, украинский военный и полковник запаса Роман Свитан рассказал порталу THC: дело не в количестве, а в качестве.

«Один профессионал может заменить около 100 человек, поэтому нам нужно поставить себе задачу создать профессиональную армию. <…> Нужны профессиональные военные силы, а не мобилизационные. То есть одно дело с улицы брать людей и ставить, а другое — набирать опытных. Только тогда можно говорить об обороноспособности», — констатировал он.

Чтобы работать количеством в этом военном конфликте, необходимо иметь десятки миллионов человек, уточнил Свитан.

Нам, возможно, и не нужна та армия, которая есть сейчас. Нам нужно хотя бы 300-350 тысяч профессионалов и новейшей техники: начиная с самолетов и заканчивая наземными средствами. Роман Ситман украинский военный

Проблема № 2: нет денег

Всеобщая мобилизация на Украине, пусть даже не совсем опытных военных, получение и содержание боевой техники, а также поддержание работоспособности военных — это деньги. Причем большие.

В последнее время украинский конфликт стал тяжелой ношей как для самого главного помощника Киева — Вашингтона, — так и для более мелких союзников в лице европейских стран.

Американцы не раз предупреждали: денег становится все меньше, а внутренние проблемы и другие мировые конфликты, в частности противостояние Израиля и палестинского движения ХАМАС, — в приоритете.

Проблема № 3: нет единого решения

Административно-бюджетное управление Белого дома в воскресенье, 10 декабря, объявило: остался примерно один миллиард долларов для пополнения собственных запасов оружия и боеприпасов. По словам главы управления Шаланды Янг, все сводится к политическому решению.

Политикам в США нужно выбрать, готовы ли они рискнуть своей обороноспособностью в столь сложных мировых условиях, или все же конгресс поддержит союзников, включая Украину. Также решение американцев поставит на кон судьбу Евросоюза, который напрямую зависит от действий Вашингтона.

Президент США Джо Байден выходит из кабинета после выступления с призывом к конгрессу США принять его дополнительный запрос по национальной безопасности. Фото: Yuri Gripas / Global Look Press

Чиновница призвала утвердить запрос администрации Джо Байдена на выделение дополнительных средств для помощи Украине. Она уточнила: все равно большая часть денег останется в США.

«Большую часть этого финансирования получает наш оборонно-промышленный комплекс, чтобы производить больше снаряжения, оружия и боеприпасов», — подчеркнула Янг.

Американская сторона разделилась на два лагеря: республиканцы уверены, что помощь киевскому режиму стремительно тянет Соединенные Штаты на дно, причем абсолютно бессмысленно, а демократы во главе с Байденом надеются на лучший исход. Хотя некоторые из них постепенно «трезвеют», моментами соглашаясь с партией-конкуренткой.

Правда, бессмысленные усилия и траты видят только представители конгресса и высокопоставленные чиновники, но не глава демократов — Байден. Президент стоит на своем: получить одобрение от остальных — главная его задача. Чтобы добиться своей цели, глава Белого дома решил устроить очередной спектакль, пригласив в гости Владимира Зеленского. Может быть, его появление сможет вывести дискуссии в конгрессе из тупика.

Визит, который назначили на вторник, 12 декабря, «подчеркнет непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Украины», процитировала американская газета Politico пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Зеленский выступит непосредственно перед сенаторами и побеседует со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном — это будет решающий шанс добиться от американцев денег до конца года, отметили журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со всеми 100 сенаторами в Старом зале Сената в Капитолии США в Вашингтоне, сентябрь 2023 год. Фото: Shawn Thew / Global Look Press

По мнению нескольких высокопоставленных сотрудников Белого дома, цель частых визитов Зеленского в Вашингтон (недавний был в конце сентября) и обсуждения финансовой поддержки — резкое возвращение в информационное поле и попытка вылезти из тени других конфликтов.

«Он (Зеленский — прим. ред.) также может подтолкнуть республиканцев к тому, чтобы выступить против руководства и тех в своей партии, кто сейчас не желает поддерживать Украину. <…> Когда бы он ни приехал сюда, это возможность выйти на первые полосы газет, напомнить людям о том, что именно поставлено на карту, что происходит сейчас на Украине и почему это по-прежнему важно для американского народа», — рассказали источники издания.

Однако даже под давлением «вечно просящих» республиканцы вряд ли поддержат продолжение финансирования, заявил «360» украинский политик Владимир Олейник. По его словам, основная задача правой консервативной партии — «слить не просто Байдена из этой игры, а всех демократов на долгое время». И они этот шанс не упустят, подчеркнул он.

Республиканцы аплодируют, когда представитель Соединенных Штатов Майк Джонсон (республиканец от Луизианы) представляется в качестве их кандидата на пост спикера Палаты представителей в Капитолии. Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

«В конгрессе сейчас необходима сделка — Киеву нужно что-то предложить. Но что может предложить Зеленский? Наступление? Чушь полная. Оборона, для того, чтобы на президентских выборах выиграл Байден? Тоже чушь. Думаю, единственное, что украинский лидер, скорее всего, предложит им — переформатирование власти», — допустил политик.

Он добавил, что сегодня американцы делают все возможное, чтобы «спасти» Байдена и демократов и продлить ситуацию до ноября 2024 года, когда запланированы выборы президента США.

Зеленскому нужно предложить что-то другое, чтобы конгрессмены убедились в новом плане президента. А не подумали бы: «Ну ты же опять будешь воровать». Владимир Олейник украинский политик

Проблема № 4: нет серьезного отношения

Сентябрьский визит Зеленского в Вашингтон зарубежные журналисты назвали «грандиозным провалом в международной дипломатии».

В начале октября британский политический обозреватель Томас Фаци подчеркнул, что встреча украинского лидера с сенаторами США «обязательно войдет в учебники истории, но только в негативном ключе».

Зеленского в Вашингтоне встретили довольно прохладно, ему даже не позволили выступить на совместной сессии конгресса США. Позже он исключил дополнительное финансирование Украины из статей расходов страны. Томас Фаци британский журналист

Каков бы ни был исход предстоящего визита, Зеленский, будучи президентом, все равно продолжит ездить в Белый дом с очередными денежными просьбами, заявил «360» директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«Ему нужно собирать деньги не только на вооружение, а вообще на существование государства как такового. Бюджет, который они пытались принять на Украине, на 20% дефицитный. Для сравнения: в Италии — 8%, и то говорят, что это очень много. А закрыть дыру в бюджете Зеленский может только заимствованиями», — рассказал эксперт.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

По словам политолога, Зеленский будет просить денег, чтобы заполнить «эту дыру в бюджете». И если ничего не получится, внимание переключится на союзника поменьше — Евросоюз.

Подлесный выразил уверенность, что украинский лидер так или иначе достанет денег. Но в таком случае Украина должна будет объявить полный дефолт и прекратить выплаты не только внешнего долга, но и всем бюджетникам в армии.

«Американцы пообещают Зеленскому снова дать денег. Либо Байден сам выделит эти средства, либо передаст запрос в ЕС и обяжет их выдать ему определенную сумму. Можно предположить, что это будет продолжаться бесконечно долго — до окончания срока его президентства в необозримом будущем», — заключил Подлесный.