Эксклюзив 15 февраля 2024, 16:07 Плевать на своих и чужих. Бойцов ВСУ превратили в нелюдей Блогер «Голос Мордора»: украинцам наплевать на могилы своих и чужих

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Очередной удар по Белгороду, в котором погибли шесть мирных жителей, могли нанести украинцы с русскими фамилиями. Им промыли мозги, внедрив вирус равнодушия к чужому горю, от чего люди бьют по своим, а когда прижмет — лицемерно встают на колени. Такое мнение выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360».

Вот эти снаряды, которые прилетели по Белгороду и убили мирных жителей, кто-то заряжал в установки, кто-то эти РСЗО наводил и нажимал кнопку. И я совершенно не удивлюсь, если те, кто делал это, — люди с русскими фамилиями, которые говорили между собой на русском языке. И не удивлюсь, если среди них были [те], кого украинские военкомы приволокли в армию силой.

Они прекрасно знали, куда стреляют. Возможно, даже весело шутили перед тем, как дать залп. По-людоедски шутили.

И ведь внешне, по языку, именам и фамилиям эти существа совершенно неотличимы от парней из Орла, Челябинска, Кемерова или Хабаровска.

Но только внешне. А их родители почти наверняка учили в школах то же самое, что и родители русских ребят. Ходили в кино на те же самые фильмы, смотрели одно и то же телевидение, читали такие же книги и восхищались теми же героями.

То, что сделали с русскими на Украине, не просто преступление. Это самый настоящий геноцид. Потому что даже те, кто живые, — они как мертвые.

На Украине удалось внедрить самый страшный вирус в истории человечества, который полностью убивает всяческую эмпатию.

Им ведь не жалко не только тех русских, которых они убивают в Белгороде, Мариуполе или Донецке. Им не жалко и своих. Вообще. Вся эта скорбь со вставанием на колени абсолютно лицемерна и лжива. До тошноты. На самом деле, им всем просто плевать.

Они годами убивали Донбасс. Своих же граждан — и у многих там жили родственники. Они с упоением рассказывали, как сделают безлюдным Крым, вырезав там всех русских. Они жрали консервы, на которых было написано «Луганский ватник», и тортики, сделанные в виде русских младенцев.

И теперь им абсолютно плевать на свои же огромные кладбища, которые растут день ото дня, покрытые жовто-блакитной плесенью.

Им плевать на тех, кто там лежит, ровно так же, как плевать на тех, кого они убили в Белгороде или Луганске.

И вот эта эпидемия холодного равнодушия куда страшнее украинского нацизма. И сделать из этих двуногих равнодушных созданий людей, вернуть им человеческий облик будет куда сложнее, чем вычистить с территории Украины нацизм.