Эксклюзив 14 июня 2023, 15:10 Дональд Трамп. Пленение великана Писатель Беседин: россияне переживают за Трампа, потому что он борется с Западом Freepik

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Экс-президенту США, республиканцу Дональду Трампу предъявили обвинения по трем десяткам статей, связанных с неподобающим обращением с секретной информацией: по версии прокуратуры, он, будучи уже частным лицом, умышленно хранил такие документы в своей резиденции в Мар-а-Лаго. Политик не признал себя виновным в федеральном суде Майами и назвал очередное дело попыткой администрации Джо Байдена «вновь сфальсифицировать выборы». Почему борьба с Трампом — не шоу и не банальная перегруппировка элит, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Помните, был такой чудный лозунг, девиз — «Свободу Анжеле Дэвис»? Кто такая Анжела Дэвис, многие наверняка уже и не помнят. А вот девиз, лозунг (назовите как хотите) в памяти сохранился.

К чему это я? Да к тому, что россияне — или даже русские люди — удивительно сострадательны. Вот и переживают они за различных персонажей, ведущих борьбу с проклятущим загнивающим Западом, который все никак не разложится на плесень и липовый мед.

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И сегодня, как написал бы плохенький журналист, российские взгляды прикованы к Дональду Джону Трампу. Ох уж этот шельмец! Ох уж этот огненный великан, потрясающий звездно-полосатой дубиной в социальных сетях!

Да, его история весьма и весьма показательна: она демонстрирует, как работает глобальный бан. Большой Брат не просто следит за тобой — он наказывает и подчиняет.

Трамп представлялся многим великаном, взобравшимся на Капитолийский холм. Он вещал из социальных сетей, будто с трона. Он критиковал одного, второго, третьего. Грозился разобраться со всеми злодеями, этот великан, ворвавшийся к полубогам из мещанского бизнес-мира. Он клялся сделать Новый мир, выстроенный одновременно как Диснейленд и как Гуантанамо, великим снова…

Ну и? Для начала у него отобрали трон — заблокировали социальные сети. После трагически посмеялись над его сторонниками.

Помните штурм Капитолия, когда стало ясно, что одних участников протестов убивать категорически нельзя, а других, в общем-то, можно?

Викимедиа

Теперь же против Трампа возбудили уголовное дело. Там хватает статей обвинения. Его задержали, но спустя время отпустили домой.

И кто-то может решить, что «да он же памятник — кто ж его посадит?», но нет. Цепи уже накинуты на арестанта, остальное — вопрос времени. Я уверен, что Трампа продолжат прессовать, причем яростно. Возможно, вплоть до срока.

И это не просто история разборок американского истеблишмента с неугомонным политиком. Тем более не конфликт республиканцев и демократов. Не банальная перегруппировка элит. Просто Дональд Джон Трамп — трикстер.

В определенный момент, вскормленный кукловодами, он решил, что может действовать сам: говорить, принимать решения, отдавать приказы. Трамп реально узрел себя великаном, который управляет судьбой своей страны, да и всего мира.

Дональда Трамп, 2011 год / Викимедиа

На это сперва смотрели как на шоу. После остановили «безумие» самым лживыми выборами в истории. А затем решили наказать жестко, чтобы, как говорится, другим неповадно было.

Какие тут самостоятельные решения? Какая независимость? Мистер менеджер, не хотите подчиняться — мы вас накажем. Вернее так: подчиняются-то по факту все, просто некоторые делают вид, что независимы. И таких ликвидируют. Как там Ассанж? Вот и Дональд Джон Трамп попался.

Дональд Трамп и Канье Уэст / Викимедиа

Поэтому, да, ясное дело, русский человек переживает за его судьбу. Не потому что верит, будто при Трампе США воспылают симпатией к России, — нет, конечно. Просто он видит, что эта история о чем-то большем.

Она в определенной степени о свободе — о свободе быть собой. Так что это, ну, вы поняли: свободу Дональду Трампу!