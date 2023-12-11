Мир 11 декабря 2023, 14:29 Планам Израиля не сбыться. Разгром ХАМАС породит новое движение сопротивления Политолог Светов заявил, что пока рано говорить о судьбе Газы после конфликта Фото Katie Godowski / Global Look Press

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Бои между Израилем и палестинским боевиками продолжаются. Израильские генералы уверены, что по прошествии еще пары месяцев они смогут окончательно уничтожить ХАМАС. Однако эксперты допустили, что палестинское сопротивление наверняка возродится.

Цель — уничтожение ХАМАС

Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке продолжается. Палестинские вооруженные группировки 7 октября прорвали пограничный барьер сектора Газа и вторглись в населенные пункты и на военные базы Израиля. ЦАХАЛ решительно и беспощадно наносит ответные удары, применяя слезоточивый газ и фосфорные бомбы.

Кроме того, Армия обороны Израиля готовится затопить боевиков в сети подземных тоннелей сектора Газа. Первый заместитель Постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский осудил такой шаг и назвал его очевидным военным преступлением.

Несмотря на то что мировое сообщество не раз призывало стороны к мирным переговорам, израильская сторона при поддержке США отказывается от мирных соглашений. Недавно американцы на Совете безопасности ООН заблокировали резолюцию о прекращении огня в Газе.

Naaman Omar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» отметил, что ХАМАС использовал всю свою мощь в первый день нападения. Теперь палестинские боевики ушли в оборону, но Израиль их практически наверняка разгромит.

Израильская армия готовится затопить тоннели. Громят мечети — их было разрушено уже больше сотни, а также четыре христианских храма: Израиль говорит, что под ними были убежища террористов. ЦАХАЛ охотится за офицерами и генералами ХАМАСа. Юрий Светов

Руководство Израиля уверено, что разгром палестинского сопротивления заставит его затихнуть как минимум на полвека, пояснил политолог. Однако если перебить значительную часть вооруженных сил ХАМАС вполне реально, то полностью уничтожить это движение не удастся — оно возродится в каких-либо других формах.

Информационная война

Затянутость конфликта на Ближнем Востоке зависит от степени жестокости средств, которые применяет Израиль, предположил Светов. Если продолжится линия интенсивных бомбардировок с применением всех видов оружия, то противостояние может продлиться еще пару месяцев. Во всяком случае, так считают израильские генералы.

«Трудно говорить объективно, потому что информационная повестка создается Израилем. ЦАХАЛ сообщает: уничтожены еще один тоннель, еще один офицер ХАМАС, население согнано на юг плюс одновременно идут атаки на лагеря на западном реке Иордан. В ответ идут скупые сообщения палестинцев, что они оказывают сопротивление», — напомнил политолог.

Вооруженное противостояние израильтян и палестинцев раздуло еще одну войну — информационную, и сейчас она в самом разгаре. Многие мировые СМИ на стороне Израиля и поддерживают его версию событий, не стремясь показать объективную картину. При этом уже погибли более 60 журналистов.

Говорить о будущем Газы пока рано

Делать какие-то предположения о том, что будет с сектором Газа после этой войны — дело неблагодарное: все рассуждения носят умозрительный характер, подчеркнул Светов. Пока основная идея Израиля — полностью зачистить регион от палестинского населения, а дальше видно будет.

Американцы по своей привычке строят планы, что там и как обустраивать. Дескать, пусть президент Палестины Махмуд Аббас берет потом на себя управление сектором Газа. Аббас от этого отказывается. Еще предлагали выгнать всех палестинцев в Иорданию, переименовать ее в Палестину и тем самым решить эту проблему. Юрий Светов

Сейчас говорить об этих проектах не имеет никакого смысла, предупредил политолог. Это будет равнозначно рассуждениям о том, какого числа принимать Украину в НАТО или в Европейский союз, хотя военные действия еще не завершены и что останется от страны — неизвестно.