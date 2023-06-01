Мир 01 июня 2023, 00:42 План по спасению ЗАЭС написали для инопланетян. Глава МАГАТЭ получил оплеуху от тех, кого выгораживал «Голос Мордора»: Россия защищала ЗАЭС, пока глава МАГАТЭ создавал бурю в тазике РИА «Новости»

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рвет последние волосы у себя на груди, изо всех сил пытаясь уберечь Запорожскую атомную электростанцию от обстрелов. При этом он прекрасно знает, кто стоит за обстрелами и представляет угрозу. Об этом специально для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Виновник, чье имя нельзя называть

Ранее господин Гросси выкатил целый план, который, по его мнению, должен решить эту сложную проблему. Но это только по его мнению, потому что сам план является некоей декларацией за все хорошее и против всего плохого, и совершенно никакой конкретики в нем нет.

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Как нет и признания в том, кто же все-таки обстреливает ЗАЭС. Просто написано, что нужно немедленно прекратить обстреливать, но к кому направлено это обращение, совершенно непонятно. Может к рептилоидам каким или инопланетянам? Рафаэль Гросси делает вид, что виновник ему до сих пор неизвестен. И от этого вдвойне приятно, что тот самый виновник, имя которого Рафаэль боится называть, прям как имя Волан Де Морта в книгах о Гарри Поттере, этого самого господина Гросси с его великолепным планом послал куда подальше.

Украина заблокировала все инициативы МАГАТЭ и его директора Рафаэля Гросси. Рафаэль получил давно заслуженную оплеуху именно от тех, кого он столько месяцев старательно выгораживал.

И ведь Гросси прекрасно осведомлен, что творится на ЗАЭС и кто именно ее обстреливает. Он видел и воронки от взрывов, и остатки снарядов и ракет, прилетавших по станции. Не надо быть ученым-баллистиком, чтобы сделать из всего этого выводы. Но вышестоящее начальство, которое сидит в Белом Доме, выводы господину Гросси делать запретило. И данный господин больше года создавал бурю в тазике, якобы пытаясь предотвратить катастрофу.

Ангел-хранитель в лице России

Деятельность успехом не увенчалась, потому что изначально была лицемерной и лживой, однако и катастрофы на ЗАЭС пока что не произошло. Но в этом нет ни малейшей заслуги МАГАТЭ и Рафаэля Гросси. Это исключительно заслуга российских военных, которые защищают станцию от атак ВСУ. И прочности самой АЭС, которая строилась еще в советские времена.

И, как мне кажется, всю эту эпопею с МАГАТЭ пора заканчивать. Агентство не способно обеспечить безопасность станции, потому что оно изначально предвзято и лживо. И нечего больше господину Гросси приезжать в Россию и отвлекать русских дипломатов и атомщиков от работы. Сочинять дурацкие доклады и предлагать нереализуемые идеи можно, не выезжая из штаб-квартиры МАГАТЭ.