Мир 17 ноября 2023, 17:38 (обновлено: 17 ноября 2023, 18:41) Плач Зеленского. Жалобы на снарядный голод не трогают Запад Политолог Маркелов: Запад отказывает Украине из-за невыполненных обещаний Global Look Press

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Украина обвинила Израиль, что он перетянул на себя все поставки снарядов, которые нужны ВСУ. Однако более вероятно, что Запад просто решил прикрыть кран бесплатной раздачи боеприпасов и оружия: обещанные успехи на фронте украинцы так и не показали, коррупция в стране процветает и ничего не меняется.

Зеленский пожаловался на Запад

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на истощение боеприпасов из-за обострения конфликта в секторе Газа. Того, что ВСУ уже получили от Запада, им не хватает. А тут еще Израиль начал активно закупать по всему миру именно снаряды калибра 155 миллиметров, которые требуются украинцам.

Недавно украинский президент также заявил, что подаренные Соединенными Штатами танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что американских машин слишком мало и ВСУ нужны новые поставки боевой техники.

Global Look Press

Тот факт, что израильтяне покупают оружие, а украинцы требуют отдавать им все даром, явно влияет на выбор поставщиков. Тем не менее Зеленский не замечает очевидного и уверен: конфликт в его стране должен быть приоритетом для всего мира и никак иначе. Но для заокеанских партнеров концепция стала меняться.

«Сейчас я сосредоточен на получении помощи от Запада. <…> Их фокус смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки мы отступим», — сообщил глава Украины.

Израиль стал поводом для отказа

Политический советник Сергей Маркелов отметил в разговоре с «360», что украинскому президенту приходится искать способы выкручивать руки союзникам, чтобы те не прекращали военные поставки. Израильский конфликт действительно оттянул часть боеприпасов, но там требуются совсем другие виды оружия.

Думаю, главный фактор, фундаментальный, в том, что Зеленский не может понять: не в Израиле дело. Палестино-израильский конфликт — это не причина, а повод изменить коммуникации американцев и всего коллективного Запада с Украиной. Вот что важно. Сергей Маркелов

Спонсоры Украины обладают достаточным количеством оружия, заверил политолог. Зеленский просто разыгрывает пропагандистский трюк, когда говорит, что все военные склады в мире пустые.

Это смешно: ни в США, ни в Европе, ни в Южной Корее нет никакого дефицита. Вооружение, которое оттуда брали, уже успели восполнить.

«Запад просто не хочет помогать Украине в том режиме, который был почти два года. Снизилась мотивация, желание и так далее. Зеленскому же в рамках своих обязательств перед спонсорами важно показать то, что украинская армия — супер-пупер-огого и легко подавит российские войска», — сказал Маркелов.

Он напомнил, как украинские власти и военачальники собирались забрать сухопутный коридор на Крым, а глава ГУР Кирилл Буданов лично гарантировал, что будет гулять по набережной Ялты в декабре этого года. До сих пор украинская сторона не смогла выполнить ни одного своего обещания, поэтому отказ в помощи понятен.

Борьба с коррупцией стала показухой

Маркелов добавил, что украинский президент себя ведет удивительно нагло, упрекая Израиль. Ведь это довольно мощная, самодостаточная страна, с хорошими бюджетами, которая бдит собственную политическую идентичность. В то время как Украина ни имеет толком ни четкой идеологии, ни намеченного пути развития.

Поэтому украинско-израильских отношений как таковых нет, во всяком случае, на уровне равных. Израиль пока смотрит на руководство Украины как на детский сад: этой игрушкой поиграют, той игрушкой поиграют, это нравится, тут не нравится, там ошибся, не на тот горшок сел. Сергей Маркелов

Вместо критики Израиля Зеленскому лучше обратить внимание на свою страну, которая погрязла в проблемах и стала банкротом, сказал политолог. К тому же она потеряла огромное количество населения на фронте и за счет беженцев, которые едва ли в том же количестве вернутся на родину.

Global Look Press

«Украинские власти пытаются для вида делать вид, будто борются с коррупцией, но пытаются плохо. Привычки человека меняются тяжело. Что уж говорить о привычках целой страны, которая со времен СССР была одной из самых коррупционных советских республик!» — напомнил Маркелов.

Украина в ответ на требования коллективного Запада принимает какие-то антикоррупционные решения. Но они далеки от жесткой тактики «выжженной земли» для всех преступников, подчеркнул собеседник «360». Зато в Киеве строят новые дороги, парки, зоны отдыха, на которых умудряются наворовать все кому не лень.

По мнению политолога, такой размах сложно остановить: не помогает даже присутствие аудиторов и ревизоров из Соединенных Штатов, Евросоюза и ООН. Хотя сама Украина не теряет надежды снова всех обмануть — с Советским Союзом же получалось. Тем более что западный мир такой доверчивый.

Украинские паблики пишут: «Что происходит? Как будто у нас часть страны не воюет — одни стонут, что почти 200 тысяч народу погибло, а другие открывают кафе и говорят, что стало мало хорошего импортного пива». Сергей Маркелов

Западу нужен реальный результат, а Зеленский не пошел дальше тотальной смены всех военкомов областных центров: губернаторы, чиновники администрации остались на своих местах. Вышла очередная показуха, и решать проблемы системно никто не хочет, заключил политолог.