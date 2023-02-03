Эксклюзив 03 февраля 2023, 13:48 🎁 Пятая часть Украины в обмен на мир. Чем обернулся бы щедрый подарок США Голос «Мордора»: предложение США о 20% Украины вылилось бы в новый, но отложенный конфликт Unsplash

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Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung поведало историю о том, что в январе в Москву приезжал директор ЦРУ Уильям Бернс и сделал российским властям предложение: 20% территории Украины в обмен на мир. В Белом доме эту информацию сразу опровергли. Оно и понятно, это же самая настоящая потеря лица и позор. Такое мнение для Telegram-канала «360» выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

Как кажется лично мне, информация, предоставленная Neue Zürcher Zeitung, — правда. И логично, что Россия не согласилась на столь щедрые условия. Потому что при их принятии в отношении России и Украины, а также в мировой геополитике не изменилось бы ничего.

Просто Россия стала бы чуть больше (возможно, не навсегда, кстати), а Украина — чуть меньше. Для США совершенно небольшая цена для того, чтобы выйти из нынешнего кризиса. Что там для Джо Байдена 20% Украины?

Уверен, если бы начались торги, можно было бы выторговать и 30%. Без проблем. Но для России такой вариант не решал бы ни одну из существующих ныне проблем. «Щедрое предложение» США вылилось бы в новый, но отложенный конфликт.

Да и промежуточное состояние вряд ли было бы мирным. По крайней мере, обстрелы российской территории Украина обязательно продолжила бы. А «мировое» сообщество» ничего бы не замечало.

Работали бы диверсионные группы и террористы. Конфликт бы продолжился, просто в другом формате. А за время передышки Украину накачали бы оружием, подготовили бы армию, и новая большая война стала бы неизбежной. Понятно, что Россия такое предложение отвергла.

Похоже, на Западе до сих пор не поняли, что нужно России. Может, и потому, что много слушают беглых российских оппозиционеров, а уровень собственных экспертов и аналитиков сильно деградировал.

На Западе рассматривают то, что делает Россия, как некие «имперские устремления», не понимая корневой сути. Но ведь дело вовсе не в «империализме», и Москву вполне бы устроила мирная и дружественная Украина. Да и Грузия с Молдавией.

Чтобы не было границ, чтобы было открытое экономическое пространство и хорошие человеческие отношения. А главное — чтобы эти страны не представляли никакой опасности для России. Но именно такая конструкция и неприемлема для Запада, так как его главная цель — ослабление и возможное уничтожение России.