Мир 30 ноября 2023, 18:27 Век противоречий. Пять решений Генри Киссинджера, изменивших мир Global Look Press

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Летом этого года бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер отпраздновал 100-летний юбилей. А прошлой ночью человека, который долгие годы собственноручно создавал внешнюю политику Штатов, не стало. Он оказался долгожителем не только фактически, но и политически: ко мнению Киссинджера прислушивались, даже когда он покинул Белый дом, отдав предпочтение написанию книг и консультированию. Избранные места из биографии политического гиганта — как славные, так и сомнительные, — в материале «360».

1 Вьетнам. Бомбы под Рождество Война во Вьетнаме, разворотившая в итоге еще две страны — Лаос и Камбоджу, — началась не при Киссинджере. Однако именно на годы его работы в Белом доме в команде президента-республиканца Ричарда Никсона пришлись самые жестокие времена затянувшейся вьетнамской кампании. В 1972 году четырехсторонние переговоры в Париже, в которых участвовали представители Северного Вьетнама, Южного Вьетнама, США и Временного правительства Южного Вьетнама (то есть южновьетнамская оппозиция), зашли в тупик. Северовьетнамской делегации, которая уже согласилась чуть ли не определиться с датой перемирия, вдруг выдвинули дополнительные требования, после чего коммунисты отказались от переговоров вообще. Global Look Press Как президент Никсон и его госсекретарь Генри Киссинджер решили вернуть Северный Вьетнам за стол переговоров? Правильно, мощнейшими бомбардировками за все годы войны. В историю они вошли под неофициальным названием «Рождественские бомбардировки», официально — операция Linebacker II. С 18 по 26 декабря 1972-го американские ВВС сбросили на Ханой, Хайфон и Тхайнгуен столько снарядов, что их общий тротиловый эквивалент был сопоставим с эквивалентом ядерной бомбы, примененной американцами в 1945 году в Хиросиме. Как сообщал Politico, в кулуарах Киссинджер заявлял: «Мы добомбили Северный Вьетнам до принятия наших условий». Global Look Press Уже в январе нового, 1973 года переговоры о прекращении огня возобновились. К концу месяца, 27 января, в силу вступило Парижское мирное соглашение, которое не принесло Вьетнаму мира, но подарило Соединенным Штатам возможность начать выход из войны с минимальной потерей лица. За Парижские соглашения Киссинджеру и его северовьетнамскому визави Ле Дык Тхо в 1973 году присудили Нобелевскую премию мира. Вьетнамский политик от получения награды отказался, объяснив это тем, что достигнуть мира в его стране так и не удалось. Киссинджер же заявил, что все денежные средства с премии направил на помощь семьям американских солдат. Global Look Press

2 Китай. Как Киссинджер стал пионером Не в пример непримиримости по отношению к коммунистам-вьетнамцам, Генри Киссинджер проявлял завидный интерес к коммунистам в Китае. Во многом чтобы иметь рычаги воздействия на Советский Союз. Однако именно госсекретарь Киссинджер стал пионером американо-китайских отношений. Global Look Press Global Look Press Global Look Press Global Look Press В отличие от сегодняшнего лидера США Джо Байдена, который любит упоминать, как часто он ездил в Китай, но потом называет китайского лидера диктатором, Киссинджер действительно мог заявить, что его визиты в Поднебесную имели влияние на весь мир. В Китае он был более сотни раз. Первый его визит в Пекин в 1971-м стал пробным контактом, прежде чем в следующем году страну посетил сам президент Никсон. Там он встретился с Мао Цзэдуном. К 1979 году страны впервые наладили официальные дипломатические отношения. Усилия Киссинджера, который оставался при Никсоне и Форде главным по китайским контактам, создавали возможности и для США, и для Китая — в первую очередь экономические. Пекин и Вашингтон стали воспринимать друг друга как важные рынки сбыта своих товаров, а не как возможных противников в третьей мировой. Роль Генри Киссинджера в американо-китайских отношениях, которые пошли прахом примерно к концу президентства Барака Обамы, подчеркивалась при любой возможности. Бывший госсекретарь даже в возрасте 100 лет — за несколько месяцев до смерти — встретился с Си Цзиньпином. И его, на тот момент уже частное лицо, приветствовали в КНР гораздо теплее, чем приезжавших с официальными визитами американских политиков — от Дженнет Йеллен до Джона Керри. Викимедиа

3 СССР. Не перезагрузка, а разрядка Несмотря ни на что, Киссинджера можно назвать одним из архитекторов разрядки между США и Советским Союзом. Именно он стал проводником стратегии «гибкого реагирования», которая позволяла ослабить ядерную напряженность между державами. Все в том же 1972 году усилиями американского главы внешней политики (по совместительству — советника по национальной безопасности, что стало уникальным случаем) в СССР приехал Ричард Никсон. Во время визита Никсон и Брежнев подписали Договор между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО), Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и другие двусторонние соглашения. В 1975-м Советский Союз, Соединенные Штаты и страны ОВД подписали Хельсинкские соглашения — заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. На кадрах хроники 1973 года видно, что во время подписания соглашений «О научно-техническом сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях» и «Об основных принципах переговоров о дальнейшем ограничении стратегических наступательных вооружений» лидеры СССР и США находили даже время для шуток.

4 Израиль. Война Судного дня Середина 70-х годов по насыщенности не уступала нынешнему десятилетию. И в те сложные для мира годы Израиль точно так же был горячей темой. В 1973-м Никсон был в эпицентре Уотергейтского скандала, поэтому, когда разразилась война Судного дня, заниматься ею пришлось именно госсекретарю. Когда стало понятно, что противостояние Египта, Сирии и Израиля затягивается, немецкий еврей Генри Киссинджер (он же — Хайнц Альфред Киссингер) начал летать из одной страны региона в другую, пытаясь договориться о прекращении боевых действий. Позже это назовут «челночной дипломатией». Помимо поездок по Ближнему Востоку, Киссинджер посещал и Москву: СССР и США имели свои интересы в столкновении, каждой сверхдержаве хотелось достичь результатов. В октябре 1973 года обе страны выдвинули и приняли резолюцию ООН, потребовав от всех сторон конфликта прекратить огонь. Global Look Press В одном из телефонных разговоров американский госсекретарь откровенно говорил советскому послу Анатолию Добрынину, что однозначная победа любой из сторон стала бы «кошмаром». Советский дипломат согласился. Спустя еще две недели бои остановились. Викимедиа

5 Чили. Карманный диктатор для США Когда в 2000-е годы Госдеп США снял гриф секретности с очередной партии документов, мир получил доказательства того, что и так было ясно многим: Белый дом обеими руками влез в дела стран Южной Америки в 1970-х, организовав множество гонений на левых оппозиционеров. Операция «Кондор» представляет собой нечто большее, чем просто обмен разведданными: теперь она занимается «выявлением и „нанесением ударов“ по ​​лидерам партизан. В других документах указывается, что „удары“ планируются в Париже и Лондоне. Этот отчет, содержащий твердый вывод о том, что „Кондор“ стала международной группой, занимающейся убийствами, значительно выходит за рамки предыдущих предположений о связи между этими странами и серией убийств, совершенных в Аргентине. Национальный архив безопасности Американский след обнаружился в Чили, где власть в 1973 году под себя подмял Аугусто Пиночет, а еще в Аргентине, Боливии, Бразилии, Парагвае и Уругвае. После того как документы стали достоянием общественности, Киссинджера, одобрявшего действия американских сил по отлову несогласных в регионе, который Штаты до сих пор считают своим «задним двором», часто пытались привлечь к ответственности или хотя бы вызвать свидетелем. Безуспешно. Global Look Press

6 Вместо послесловия. После Белого дома власть только начинается? Парадоксально, но чем больше Генри Киссинджер отдалялся от официального Вашингтона, тем больше на него обращали внимание СМИ и мировые политики эпохи после холодной войны, которой экс-госсекретарь дирижировал многие годы. Global Look Press Киссинджер после ухода с поста занялся тем, что у него получалось лучше всего — консультациями и интеллектуальной работой. Он стал одним из самых удачных частных консультантов, основал компанию Kissinger Associates и управлял ею до последних дней. В разные годы за услугами, которые остаются под грифом коммерческой тайны, в Kissinger Associates обращались American Express, Coca-Cola, H. J. Heinz, Fiat, Volvo, Daewoo и другие бизнес-гиганты. Именно тогда Киссинджер превратился в легенду «реальной политики», в которой главную роль играет не идеология, а конкретная выгода — желательно со стратегической перспективой в будущее. К Киссинджеру прислушивались и Си Цзиньпин, и Владимир Путин, и Олаф Шольц, и все американские президенты, за исключением все того же Джо Байдена. Его комментариев по поводу самых важных событий всегда ждали с определенным нетерпением. Например, Киссинджер предполагал, что Украину все-таки придется принять в НАТО, но при этом настаивал на необходимости как можно скорее начать переговоры между Москвой и Киевом. Он считал, что это может стать возможным к концу 2023 года, а важную роль в таком диалоге, вероятно, сыграет Китай. Даже если это произойдет (а Запад уже недвусмысленно толкает режим Зеленского к признанию своей несостоятельности), сам великий и ужасный Киссинджер этого уже не увидит. Rob Pinney / Keystone Press Agency / Global Look Press