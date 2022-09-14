Эксклюзив 14 сентября 2022, 13:43 Поделиться Telegram

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Viber Отношениям Великобритании и России нужен новый импульс Пианист Сейврайт: Карл III может добиться больше, чем догматичные политики Фото wikipedia.org

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Весь мир прощается с умершей королевой Великобритании Елизаветой II, с тревогой ожидая, какие перемены постигнут страну при новом короле и новом премьер-министре. Знаменитый шотландский пианист Питер Сейврайт рассказал «360» о своем отношении к Лиз Трасс и надеждах, связанных с новым британским монархом.

Далее — прямая речь музыканта.

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Шотландия прогремела на весь мир

Нечасто наша крошечная Шотландия, самая северо-западная в Европе, становится центром мировой сцены. Но за последнюю неделю снимки замка Балморал разлетелись по всему миру.

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Именно там скончалась королева Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества Елизавета II. На неделю столица Шотландии превратилась в запретную зону. Королевский гроб 24 часа стоял в эдинбургском соборе Святого Джайлса. А страна тем временем готовится к похоронам нашей покойной королевы в Лондоне.

Гроб Елизаветы II везут в собор Святого Джайлса. Фото с официального сайта британской монархии

Ее величество скончалась в возрасте 96 лет. Она была первым лицом Великобритании более 70 лет и получила титул самого долгоправящего и старейшего главы государства за всю мировую историю.

Старший сын королевы, принц Чарльз, теперь стал королем Карлом III, конституционным монархом Соединенного Королевства и главой государства.

Друзья Зеленского — враги британцев и русских

За два дня до смерти королева одобрила назначение Лиз Трасс новым премьер-министром страны. Я надеюсь, что новая глава правительства будет более разумно смотреть на нынешнюю ситуацию на Украине, чем ее предшественник Борис Джонсон.

Его украинский президент Владимир Зеленский называл «одним из ближайших друзей Украины». Что это означает? То, что наш бывший премьер-министр отправил ему летальное оружие стоимостью в миллиарды фунтов стерлингов в качестве БЕСПЛАТНЫХ ПОДАРКОВ!!! (стилистика автора сохранена — прим ред.).

Зеленский будет использовать их только для одной цели: убить как можно больше русских. Во время последнего визита на Украину, еще будучи главой британского правительства, Борис Джонсон получил высшую награду, которой Украина может наградить иностранных граждан: орден Свободы.

Фото: РИА «Новости»

Еще одним иностранным лауреатом стала печально известная «либеральный» американский политик Нэнси Пелоси. Ей достался украинский орден княгини Ольги. Напомню, что одна из целей этих «либералов» — полное уничтожение западной классической музыки: больше никаких концертов нигде в мире, никогда! Надеюсь, это недостижимо.

Лиз Трасс хочет продолжить дело Джонсона

Россия, как известно, покончила с монархией более века назад. Республиканские движения в Великобритании существуют с середины XIX века. Однако они всегда были недолговечными и никогда не пользовались широкой поддержкой.

Присущая британцам любовь к свободе личности означает, что мы никогда не хотели бы, чтобы главой государства был «вмешивающийся» политик. Но члены королевской семьи могут, как и музыканты, сделать очень многое для разрушения барьеров, так глупо воздвигнутых дипломатами.

Наш новый премьер-министр Лиз Трасс, к большому сожалению, ни разу с тех пор, как вступила в должность, не заявила, что значительное улучшение отношений между Соединенным Королевством и Россией является для нее главным приоритетом. Наоборот, она пообещала Украине «непоколебимую поддержку».

Лиз Трасс с украинским дипломатом Дмитрием Кулебой в Киеве. Фото: wikipedia.org

Отношениям Великобритании и России нужна перезагрузка

Однако вступление на престол короля Карла III дает основания для оптимизма. Монарх не единожды лично встречался с президентом России Владимиром Путиным, они тепло относятся друг к другу, пусть встречи и не всегда заканчивались полным согласием — в международной дипломатии это неизбежно.

Путин стал первым мировым лидером, поздравившим короля Карла III со вступлением на престол, и направил ему личное письмо на безупречном английском языке. В нем президент России выразил глубочайшее сочувствие и соболезнования в связи со смертью его матери.

Фото: kremlin.ru

Этот жест выходит далеко за рамки необходимых дипломатических обязательств и ясно показывает, что российский президент желает улучшения отношений между Соединенным Королевством и Россией.

С тех пор как встречались наши лидеры, прошло немало лет. Королева Елизавета II нанесла единственный визит в Россию в 1994 году, а Владимир Путин посетил Великобританию в 2003 году. Международным отношениям Соединенного Королевства и Российской Федерации пора придать новый импульс.

Фото — kremlin.ru

Если в Великобритании кто-то и может достичь подобного, то это новый король Карл III — вдумчивый и независимо мыслящий человек. Надеюсь, он добьется гораздо большего в области международной дипломатии, чем это удастся догматичным политикам.

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