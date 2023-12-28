Мир 28 декабря 2023, 21:58 Пистолет вместо тихой старости. Чем прославился оружейный магнат Гастон Глок Создатель пистолетов Glock Гастон Глок умер на 95-м году жизни imago stock&people/Global Look Press

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Умер оружейный магнат Гастон Глок — создатель одного из самых популярных пистолетов в мире. Этим оружием пользуются военные и офицеры многих стран, его увековечили в кино и компьютерных играх.

Умер создатель пистолета Glock

Отошел в мир иной австрийский оружейный магнат Гастон Глок. За свою долгую жизнь (94 года!) бывший солдат вермахта успел благополучно получить диплом инженера, создать собственную оружейную империю, которой он руководил до последних дней.

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Летом 1999 года изобретатель пережил покушение. Желая скрыть миллионные хищения из компании Glock, его деловой партнер нанял бывшего французского военного наемника, и тот напал на Глока с молотком. Однако магнат не только выжил, хотя и получил семь ран головы и потерял много крови, но и дал сдачи убийце, сообщала газета The New York Times.

На счету у австрийца и утомительный развод с долгими судебными тяжбами по поводу раздела денег, суммы алиментов и даже исков с обвинениями в рэкете. После этого он женился на медсестре, которая ухаживала за ним после инсульта и была на полвека моложе. Похоже, именно она и станет наследницей всех миллиардов.

PPS Worldwide/Global Look Press

Империя Глока

Сейчас трудно поверить, но свою карьеру Глок начинал с производства карнизов для штор и ножей для австрийской армии. Только перешагнув 52-летний рубеж инженер вдруг занялся конструированием и производством огнестрельного оружия. Патент на первый Glock 17 он получил в 1981-м, спустя год после начала работ.

Пистолет благодаря своей надежности и простоте выиграл конкурс австрийской полиции на новое оружие для силовиков. Глок получил заказ на 25 тысяч стволов. Его тогда еще маленькая компания не была готова к такому повороту событий, и им пришлось нанимать субподрядчиков. А заодно и задуматься над расширением бизнеса.

Позднее новинку занесли в книгу рекордов Гиннесса как пистолет, который смог сохранить боеспособность после самых суровых испытаний. Glock 17 бесперебойно работал будучи грязным, при любой влажности, после падения в жидкую грязь и песок. Мало того — новое оружие могло стрелять даже из-под воды безо всякого риска вздутия ствола.

Разумеется, были у пистолета и свои недостатки, о которых тут же раструбили конкуренты. Например, слишком широкая мушка закрывает цель. А еще многих смущало отсутствие традиционного ручного предохранителя: пистолет был всегда готов к стрельбе, что послужило причиной саморанения некоторых корпулентных офицеров полиции.

seeetz / Unsplash

Сегодня в продаже есть пистолеты уже пятого поколения Glock 17 — Gen5. А в целом моделей Glock насчитывается около четырех десятков. Однако основой для всех модификаций оружия неизменно служил первый образец, который принес своему изобретателю всемирную славу.

Сводня всевозможные варианты Glock стоят на вооружении во многих странах мира, в том числе их используют и в России. А вот для армии США австрийский пистолет, собравший отличные отзывы, не прошел по конкурсу. Поговаривали, что победитель просто поднес экспертам щедрый подарок. Обращения в антимонопольное ведомство ничего не дали.

Sven Hoppe/Global Look Press

Звезда кино и компьютерных игр

Пистолеты Glock сделали отличную карьеру в шоу-бизнесе. Да, они не всегда были в руках хороших парней, но это и неважно — главное, они никогда не давали осечки. Автоматический Glock 18, разработанный в 1987 году, «сыграл» более чем в трех десятках компьютерных игр, в том числе в Half-Life и Counter-Strike.

Этот же пистолет засветился во многих фильмах. Например, в «Револьвере» Гая Ричи и триллере с участием Джона Траволты «Из Парижа с любовью», мелькал в руках Морфеуса в «Матрице: Перезагрузка» и Джона Коннора в «Терминаторе 3: Восстание машин», из него палил Джокер в «Темном Рыцаре».

FSN-B/Global Look Press

С различными модификациями Glock 17 щеголяли убийцы, посланные за Джоном Уиком, а также Вигго Тарасов, его сын Иосиф и приспешник Кирилл. Из Glock 17 палит по врагам Итан Хант, свешивается c пассажирского сидения автомобиля в третьей части боевика «Миссия невыполнима».

Во втором «Крепком орешке» сценаристы и вовсе сделали пистолету мега-рекламу, соврав устами Брюса Уиллиса, что это оружие невидимо для металлодетекторов. А вот в «Человеке-муравье» с этим пистолетом допустили ляп: муравьи якобы блокировали его внешний курок, вот только его в природе не существует.