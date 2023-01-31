Эксклюзив 31 января 2023, 19:58 Пир во время чумы продолжается. Украинцев сделали пожизненными крепостными Запада Публицист Новоселов: киевский режим превратил украинцев в пожизненных крепостных Запада Unsplash

Читать 360tv в

Международный валютный фонд рассматривает очередной пакет финансовой помощи Украине в размере 16 миллиардов долларов, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Программа МВФ предусматривает целый ряд условий, но первый транш перечислят уже в апреле, когда, по подсчетам экономистов, у Киева закончатся американские деньги. Судя по всему, долги Владимира Зеленского будут выплачивать будущие украинские власти — отдавая земли, заявил публицист Иван Новоселов в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Украина — третий по величине должник МВФ. Долг страны с годами непрерывно рос, а через несколько месяцев после начала российской спецоперации Украина стала техническим банкротом. Кредиторы согласились предоставить Киеву отсрочку по выплатам до конца 2023 года, иначе финансовый крах случился бы уже в августе.

Возможно, наивные украинцы все еще думают, что кто-то спишет или погасит их долги. Мечтать не вредно, но это уже перебор. Деньги — движущая сила Запада, и он не склонен раздавать их бесплатно. Если Владимир Зеленский продолжит занимать такими же темпами, долги будут выплачивать внуки и правнуки нынешних украинцев.

Фото: сайт президента Украины

Однако это украинского президента не смущает, и он продолжает свой пир во время чумы, выклянчивая у Запада все больше орудий и денег для оплаты счетов. Украина давно потеряла свою так называемую независимость. Когда страна не может обслуживать собственный долг, она полностью зависит от прихоти кредиторов, и киевский режим превратил украинцев в пожизненных крепостных Запада.

Некоторые сравнивают украинские власти с проигравшимися в пух и прах игроками, которые занимают все больше денег в тщетной надежде отыграться. Реальность куда более прозаична, и в окружении Зеленского сидят не полные идиоты.

Они вместе с коррумпированными западными друзьями просто пытаются выкачать как можно больше денег из проекта «Украина», чтобы наслаждаться безопасной и комфортной отставкой где-нибудь в Майами вместе с другими бывшими лидерами Майдана.

Хотя Зеленский до сих пор пыжится и играет роль героя, ни он, ни кто-либо другой не сможет спасти Украину от военного поражения и полного банкротства.

Вероятно, к завершению СВО власть там уже сменится, а новым руководителям страны, вероятно, придется принимать трудные решения по долгам, которые набрал Зеленский с шатией-братией.

Вряд ли на Украине кто-то всерьез верит в сказки о членстве в ЕС через пару лет, европейские субсидии и безбедную жизнь. У Европы сейчас свои проблемы, и гораздо вероятнее, что через пару лет ее население само будет жить как украинцы, а не наоборот.

Так что у этих гипотетических будущих властей Украины будет только один способ избавиться от долгов — отдать их натурой. Единственный ликвидный актив Украины — ее земли, щедро подаренные СССР.

Западной Украины, вероятно, хватит, чтобы расплатиться по счетам. Так что эта часть Украины все-таки может оказаться в ЕС — правда, в составе Польши. А может, даже Германии, ведь после победы России в Европе начнутся очень большие перемены.