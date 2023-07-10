Эксклюзив 10 июля 2023, 16:48 Пиарщик на проводе. Зеленский транслирует Западу его мечты Политолог Межевич: Зеленский говорит Западу то, что тот мечтает услышать Telegram

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Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами заявил, что его американский коллега Джо Байден мог бы закончить конфликт за «пять минут», в России «зреет новый бунт», а украинцы «не отличаются чрезмерными аппетитами». Главный научный сотрудник Института Европы, профессор Николай Межевич объяснил «360», что эти сентенции — то, что хотел бы услышать Запад. Никакой реальности, просто проекция больного сознания.

Далее — прямая речь.

Президент-пиарщик

У меня был знакомый — хороший шахматист. Но он никогда не соглашался на предложения сыграть в теннис, так как прекрасно понимал, что в теннис он играть не умеет. Владимир Зеленский — приличный пиарщик, и он знает эту свою особенность.

Его профессиональная карьера была не стезей политика, а шоумена, что, в общем, близко к профессии пиарщика. Вот Зеленский в этом качестве и работает, он это умеет и, я думаю, даже любит.

Управлять государством Зеленский не умеет. Но президент обязан «держать лицо». Что он может сказать? Что может победить Россию военным путем? Нет, этого он сказать не может даже со стимуляторами известного рода.

Другое дело — сказать, что в России будет мятеж. Это пожалуйста. Только президент Украины не назвал никакой даты, не говоря уже о том, кто, куда, зачем и откуда планирует этот «бунт».

Зеленский просто говорит коллективному Западу то, что тот мечтает услышать, а его главная голубая мечта: услышать о мятеже в России. Победить в ядерной войне Запад не может и не хочет — все-таки там еще остались здоровые люди.

А вот такой вариант: бах — мятеж, здравствуй, 1991 год, когда экс-президент СССР Михаил Горбачев страну сдал, было огромное государство и нет его — Запад, конечно, устраивает.

Проекция голубой мечты Запада

Так как в пиар украинский президент играет неплохо, он будет работать именно в этой сфере до самого последнего момента. Тем более что современный мир информационных технологий скорее играет за, чем против него.

Сегодня важно не то, что происходит на самом деле, а то, что есть в некоем полувоспаленном сознании. И Зеленский показывает или, скорее, фиксирует некий срез европейского сознания. Оно действительно такое. При этом Европа в целом, даже на уровне рядового потребителя, желает победы не Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме, декабрь 2022 года / РИА «Новости»

Коллективная Европа вообще не понимает разницы между украинцем и русским, она неспособна отличить русский язык от украинского, как многие россияне не могут, например, уловить разницу между эстонским и финским.

Но Западу нужна своя, европейская победа — унижение России. Никак по-другому она не выглядит и ни в каком другом формате не существует. И инструментом для ее достижения стала Украина.

Мы же не благодарим молоток за то, что он позволил нам решить какую-то хозяйственную проблему в нашей квартире? Ну решил и решил, если сломался — мы его выкинули, не сломался — положили на место шкаф.