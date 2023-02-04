Эксклюзив 04 февраля 2023, 17:21 Пиар-успех Зеленского. Саммит Евросоюз — Украина переоделся ради одного человека Политолог Марков назвал введение дресс-кода для европейцев в Киеве пиар-успехом Зеленского РИА «Новости»

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Выполнения требований жесткого дресс-кода потребовали от европейских чиновников организаторы саммита Евросоюз — Украина, который прошел в Киеве в минувшую пятницу, 3 февраля. По данным издания Politico, чиновников попросили приехать в деловых костюмах без ярких галстуков. По версии авторов сообщения, таким образом хозяин площадки — президент Украины Владимир Зеленский — выделился своим милитари-стилем в одежде. По мнению опрошенных «360» политологов, такой дресс-код показал всю искусственность прошедшего собрания.

Далее — прямая речь собеседников «360».

1 Политолог Сергей Марков: «Пиарщики дьявола»

Это обычное и нормальное пиар-продвижение, которое согласовали европейские чиновники.

Я думаю, что они провели у себя какое-то совещание, чтобы не было такого индивидуального соревнования по стилю хаки в одежде, и согласовали требования по дресс-коду. Это вполне нормальная практика, которая бывает на вечеринках и конференциях.

Здесь тоже сформулированы требования к внешнем виду, потому что во многом это имиджевое мероприятие. Все возникающие вопросы они могут решить в рабочем порядке. Для этого не надо ехать в Киев. Поэтому это во многом спектакль, грамотно построенный. Нам надо у них учиться, как проводить пиар-мероприятия.

Мы за правду, добро и свободу, а организация у нас очень плохая. Они за зло, за террор, за фашизм, а пиарщики у них хорошие, хоть и работают на дьявола.

2 Политолог Алексей Ярошенко: «Цвет доллара с кровью украинцев»

Вполне обоснованное требование, чтобы европейские чиновники были в деловых костюмах, а Зеленский по привычке в своей запотевшей футболке и старых штанах.

Смысл в том, чтобы он выделялся на их фоне с символической точки зрения. Чтобы было понятно, что он представляет воюющую сторону, а остальные — светлое будущее для Украины, куда она стремится. То есть в конце страна должна переодеться из одежды Зеленского в то, что носят европейские политики.

Такое костюмированное шоу нарисовали для украинцев.

Все это не более чем пиар-акция всех подобных съездов и саммитов, связанных с вопросом кандидатства и членства Украины в Евросоюзе. У страны куча нерешенных вопросов, поэтому с правовой точки зрения ЕС не может принять Украину.

Что касается цвета, который получит имя Зеленского, его вполне могут вывести. Мы видим, что в своем желании пропиарить президента Украины Запад заходит очень далеко и они могут продумать такую символическую историю. Наверное, это будет цвет долларовых купюр с вкраплением крови украинцев.