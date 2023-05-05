Эксклюзив 05 мая 2023, 18:46 Пиар на имени Путина. Отставные западные политики возомнили себя провидцами Политолог Межевич: причиной спецоперации на Украине стала ложь Запада РИА «Новости»

Читать 360tv в

В последние полтора года любой забытый политик считает своим долгом заявить, что еще много лет назад заподозрил Россию в стремлении начать спецоперацию на Украине. Теперь и экс-президент США Билл Клинтон решил не упускать шанс напомнить о своем существовании. Глава Российской ассоциации прибалтийских исследований профессор Николай Межевич объяснил «360», что западные политики просто в очередной раз занимаются саморекламой на имени российского лидера.

Далее — прямая речь.

Только пиар

Вероятно, если бы кто-то воскресил Наполеона, то он, поставив ногу на барабан, наверняка сказал бы, что еще в 1812 году прекрасно понимал: специальная военная операция России на Украине неизбежна.

Абсолютно понятная форма пиара: обозначение своей причастности к событию, которое не связано с этим конкретным человеком, политической партией, организацией, движением и вообще не имеет никакого отношения к личности заявителя.

Не думаю, что подобные заявления всегда обусловлены желанием вернуться в большую политику. Тем не менее это пиар, самореклама.

Картина В. Верещагина «Наполеон на Бородинских высотах», Государственный исторический музей / Публичное достояние

«Черные замыслы» были известны

Когда экс-президент Украины Петр Порошенко сказал, что он рассматривал Минские соглашения как способ обмануть Россию и Владимира Путина, его спустя какое-то время поддержала бывшая канцлер Германии Ангела Меркель.

И дальше пошла целая цепочка лидеров других стран, заявивших: «Да-да, наша задача была обмануть Путина, и мы его обманули!»

Какое это имеет отношение к действительности? Никакого. Это демонстрация «черных замыслов» не слишком понятна: мы о них, в общем-то, и так примерно все понимали, иначе не было бы специальной военной операции.

Работа на два фронта

«Откровения» тех или иных политиков о том, что они были уверены в неизбежности СВО задолго до ее начала, на Западе рассматривают достаточно серьезно. Сейчас подобные сентенции работают сразу на два направления.

С одной стороны — для создания антипереговорных настроений в отношении России. С другой — это способ гарантированно ужесточить свою позицию на этих гипотетических переговорах.

Нам будут говорить: «Вы же видите, чтобы выйти на переговоры, приходится идти против общественного мнения своих стран!» Но возникает вопрос: а кто формировал общественное мнение ваших стран? Вы же и формировали, причем именно таким образом.