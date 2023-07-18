Мир 18 июля 2023, 21:22 Пешка в руках спецслужб. Зеленский сделал из Украины оружие Запада Экс-разведчик Риттер рассказал о шагах Зеленского по переводу Украины под контроль Запада Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский стал главным орудием западных разведок. Перед ним поставили 10 задач, которые украинский лидер реализовал. Его цель — использовать страну как элемент давления на Россию и страны Евросоюза. Об этом в своем расследовании рассказал бывший разведчик США Скотт Риттер. Видео опубликовано на YouTube-канале US Tour of Duty.

Уничтожение русского языка

До прихода к власти Зеленский говорил на русском языке и уверял, что каждый должен говорить на том языке, на каком ему удобно. Но в 2014 году после государственного переворота Верховная рада отменила закон об основах языковой политики, который давал русскому статус регионального.

Одним из первых указов пришедшего к власти Зеленского сначала стал перевод всех образовательных заведений на украинский, а после — запрет и введение штрафов за использование русского языка в сфере обслуживания и СМИ.

Церковный раскол

При Петре Порошенко раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) получила томос от Константинопольского патриархата.

Но отъем церквей у священников канонической автокефальной православной церкви Украины (УПЦ) начался именно при президенте Зеленском. Все продолжилось тем, что власти выгнали монахов из Киево-Печерской лавры под предлогом расторжения договора.

Переписывание истории

Прошлые заявления о дедушке-ветеране Великой Отечественной войны не помешали президенту Украины Владимиру Зеленскому перенести День Победы на 8 мая, а освободившуюся дату объявить Днем Европы.

Кроме того, с его поддержкой по стране прокатился снос памятников русских классиков, началось переименование улиц.

Украина решила написать свою собственную историю без упоминания тех поэтов, писателей и композиторов, которые хоть как-то связаны с Россией, даже если они родились на Украине, как Булгаков.

Запрет свободы слова

В сентябре 2019 года телеканал «112 Украина» лишился лицензии, а после Владимир Зеленский ввел санкции в отношении всех телеканалов холдинга, которые перенесли свое вещание в YouTube.

Глава государства подчеркнул, что блокировка вещания не связана с критикой в его адрес, а с пропагандой антиукраинских взглядов. Он заметил, что поддерживает свободу слова, но работа оппозиционных редакций подрывает шансы страны войти в Евросоюз.

Крест на оппозиции

Расправившись со свободно говорящими журналистами, Зеленский запретил деятельность всех оппозиционных партий в стране, объяснив свое решение введением военного положения. Против ряда известных политиков завели уголовные дела и начали их преследование, обвинив в государственной измене.

Первые пять задач, который выполнил Зеленский, привели к расколу страны, но несогласных с его действиями ждало жестокое наказание. Сосредоточив всю власть в своих руках, президент Украины приступил к выполнению следующих задач, чтобы передать страну Западу, превратив ее в грозное оружие.

Нападение на Донбасс

Во время предвыборной кампании Зеленский называл себя будущим президентом мира и обещал завершить боевые действия в Донбассе. Но слова остались только словами.

В распоряжении Риттера оказались документы о создании специальной батальонной группы особого назначения для выполнения боевых задач в зоне операции объединенных сил ВСУ.

Указ датирован январем 2022 года. По словам экс-разведчика, речь идет о подготовке специальной армии для нападения на республики Донбасса.

Тогда же президент Украины, его подчиненные, а также военные говорили об «экзистенциальной угрозе» разделенной страны, а также о готовности использования населения в качестве живого щита.

Ожидалось, что новая военная группировка нападет на Донецкую и Луганскую народную республики в марте. Но Россия успела раньше и развернула специальную военную операцию.

Фото: Министерство обороны Украины

Страна — полигон

Начало боевых действий позволило Украине получать от стран Запада оружие, в том числе еще нигде не опробованное. Зеленский постоянно ездил и требовал все больше и больше различных типов вооружения, доказывая, что использования его в боевых действиях позволят изучить их эффективность.

Но одним оружием дело не ограничилось. В стране продолжали работать американские биолаборатории, проводя испытания на военных и пациентах психиатрических больниц. Правда раскрылась только после попадания документов в руки российской армии, которая придала их огласке.

Легализация нацизма

Западные спецслужбы не просто так выбрали Зеленского в качестве кандидата в президенты страны. Глава страны — еврей, о каком нацизме может идти речь? Но заявления Зеленского в защиту участников националистического батальона «Азов»* говорят об обратном. Западные фотографы, снимающие украинских боевиков, неоднократно жаловались, что фотографии приходится обрабатывать, чтобы закрывать свастики и другие символы.

Давнее военное сотрудничество Зеленского со странами Запада позволило ему привлечь достаточно большое количество наемников. Они не особо разбирались в правилах боевых действий и убивали как мирных жителей, так и попавших в плен российских солдат, превратив свое участие в кровавое сафари.

Продажа земли

На протяжении 18 лет на Украине действовал мораторий на продажу земли иностранцам. Но именно при Зеленском ситуация изменилась. Он потребовал принять нужный ему закон в течение двух дней

Действовал глава государства совсем не в интересах жителей, а по заданию спецслужб США и Великобритании. Дело в том, что Украина направляла достаточно большие объемы сельхозпродукции в страны Европы. Переход земли в руки американских предпринимателей отдавал продовольственную безопасность Евросоюза в руки США.

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Долговая кабала

Поставки оружия на Украину от стран Запада происходят не просто так. Речь идет о кредитном финансировании. Об этом же свидетельствует подписанный президентом США Джо Байдене закон о ленд-лизе для Украины.

Зеленский называл его самым важным в области военной поддержки. Но не уточнил, что расплачиваться за поставки оружия придется стране, которая сейчас не может сама себя обеспечить. А долги Запад не прощает.

Президент Украины Владимир Зеленский полностью справился с поставленными перед ним задачами. Но останется ли он нужен Западу после всего, что сделал? Скорее всего, нет. И разговоры об этом уже начались. Спецслужбы не устроили его выходки и попытка выйти из-под контроля.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация