Эксклюзив 01 сентября 2023, 16:02 Первому приготовиться. Мобилизация на Украине станет горем для страны Блогер «Голос Мордора»: новая мобилизация создаст Украине проблемы в демографии Ministry of Defense of Ukraine

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Тяжелое положение ВСУ на линии боевого соприкосновения вынудит власти Украины провести новую волну всеобщей мобилизации и набрать людей во имя мнимой идеи. Однако в этот раз ситуация отличается, потому что хватать начнут всех без разбора, объяснил автор Telegram-канала «Голос Мордора» Telegram-каналу «360».

Далее — его прямая речь.

Несмотря на то, что официально новую волну мобилизации на Украине не объявили, но, судя по многим признакам, она уже началась. И пройдет гораздо жестче, чем ранее. Хотя и раньше военкомы не церемонились с попавшимися им гражданами мужского пола, но теперь хватать начнут вообще всех, без исключений.

Руки, голова и ноги — главный критерий

Из Киева уже приходят новости, что начался отлов мужиков, которым за пятьдесят, порой и очень сильно за пятьдесят. Медицинские критерии освобождения от воинской службы пересмотрят в сторону ужесточения. Голова, рука, нога есть? В строй!

И, конечно же, самый интересный вопрос — депортация из стран ЕС украинцев, которых можно отправить на фронт. Об этом говорит уже глава парламентской фракции «Слуг народа» [Давид] Арахамия. И на самом деле, дело это несложное.

Можно просто снять с довольствия всех беженцев призывного возраста в европейских странах. А кушать ведь надо.

Кстати, этот вариант окажется мил и финансовым властям Европы, так как бюджет уже сильно исхудал.

Гуманитарная катастрофа

В общем, судя по всему, Украина реально нацелена на реализацию плана перемоги при мобилизации трех миллионов. Понятно, что этот план удастся выполнить лишь на 10%, не более, но для Украины это станет настоящей катастрофой. Гуманитарной и демографической.

Закидав русских трупами, победить все равно не удастся, зато получится накалить обстановку на самой Украине, так как она начнет походить на один большой погост, обильно украшенный жовто-блакитными флагами.

Да и посыл Запада предельно понятен — железа больше не будет, воюйте мясом. Не сдюжите — ваши проблемы.

И теперь дело за украинцами — пойдут ли они на бойню покорно, как рабы? Понятно, что идеология «моя хата с краю» пока работает, но у всего есть свой критический уровень.