Эксклюзив 18 июля 2023, 14:49 Первая ласточка. Конгресс США задумался о целесообразности поддержки Украины Политолог Михайлов: наступит момент, когда США откажутся финансировать Украину Unsplash

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Американский сенатор Марджори Тейлор Грин внесла в конгресс поправки в оборонный бюджет США на следующий год, призвав сократить финансирование Украины. Этот поступок показывает, что в Штатах еще остались здравомыслящие политики, которые думают о собственном населении, а не противостоянии с Россией украинскими руками, заявил военный аналитик и политолог Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

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Интересные события развиваются в США на фоне внесения поправок сенатором Тейлор Грин в будущий оборонный бюджет страны. Звучали четкие призывы не помогать Украине, полностью исключить финансирование «украинского рейха» и вспомнить об американцах.

Было заявление сенатора, что Украине не является штатом США. Она прямо говорит о том, что необходимо защищать интересы американцев, а не хунты Зеленского.

Ода здравомыслию

Столь трезвые заявления радуют и подтверждают мнение о том, что в США есть здравомыслящие политики. Раньше много говорили о том, что [президент Украины Владимир] Зеленский не справляется и его нужно убрать, но он остался.

Украине продолжают поставлять военную помощь, а Зеленский ходит с протянутой рукой, даже требует и критикует западных лидеров. Все ему сходит с рук.

Но уже в самой Америке политики начинают раздражаться, видя подобное поведение Зеленского.

Я думаю, что Тейлор-Грин — первая ласточка. Есть и другие подобные политики в США, тот же Дональд Трамп, но это отдельная песня.

Украина останется без американских денег

Думаю, ей помогут внести эти поправки. Все понимают, что Байдену осталось недолго, у него в шкафу много скелетов. Все, что творила его семья на Украине, скоро всплывет в открытом пространстве. Вся коррупция и махинации. Думаю, мы увидим тот момент, когда США полностью откажутся финансировать Украину.

Поддержку киевского режима продолжит Великобритания, но главный паровоз антироссийской кампании на Украине — Штаты, а остальные — гиены. Они вынуждены быть в русле американской политики. Нужно ломать эту ситуацию и заставлять США отказаться от поддержки Украины.