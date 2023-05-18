Мир 18 мая 2023, 19:52 Пережить авиакатастрофу. Судьба, наивность или свобода от стресса? Заслуженный спасатель Гофштейн: в катастрофах чаще всего выживают дети и недалекие люди Freepik

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В Колумбии спасли детей, которым удалось выжить после авиакатастрофы. Шестнадцать дней они провели в джунглях. Спасатели и психологи уверены, что маленьким пассажирам помог именно их возраст: они просто не могли осознать опасность положения. Однако нумерологи верят, что все дело в судьбе.

Дети выжили в джунглях

Самолет Cessna 206 вылетел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре 1 мая. В полете единственный двигатель вышел из строя, и борт рухнул в джунгли. Его обломки обнаружили спустя 15 дней. Летчик и двое взрослых пассажиров погибли.

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На борту должны были находиться еще четверо детей. Их не смогли найти сразу, однако в джунглях обнаружили бутылочку, которая принадлежала самому младшему, 11-месячному ребенку. Старшему было 13 лет.

Спасатели предположили, что выжившие отправились на поиски людей. Президент Колумбии Густаво Петро поручил задействовать все ресурсы для спасения. Спустя 16 дней после авиакатастрофы детей нашли специально обученные собаки колумбийских военных.

Упавший самолет и бутылочка 11-месячного пассажира / YouTube

Спасшаяся в Перу

Чудесные спасения в авиакатастрофах пусть редко, но все-таки происходят. Юлиана Кепке в декабре 1971 года отправилась вместе с матерью на рождественские каникулы к отцу в Пукальпе. Самолет, на котором они летели, рухнул с высоты трех тысяч метров в тропический лес.

Более чем 90 человек, находившихся на борту, — пассажиры и члены экипажа — погибли. Единственной выжившей оказалась 17-летняя Кепке. Израненная, с переломом ключицы, она девять дней шла вдоль ручья, надеясь выбраться к людям.

Свою историю Кепке рассказала в книге «Как я упала с неба». Также о катастрофе в Перу сняли документальный фильм «Крылья надежды». Кстати, его режиссер Вернер Херцог тоже должен был лететь тем рейсом и не попал на борт лишь по воле случая.

Юлиана Кепке / Викимедиа

Продолжительность жизни предопределена?

Нумеролог и психолог Илаха Самедова в разговоре с «360» рассказала, что, по ее убеждению, каждому человеку заранее отмерен его срок жизни.

«Каждый человек рождается изначально с программой: с определенным количеством вдохов и выдохов, которые он должен произвести в этом мире. И у каждого человека свой срок, поэтому кто-то выживает каким-то чудесным образом, кто-то нет, а кто-то вообще гибнет по глупости», — объяснила Самедова.

В дате смерти всегда есть «код рождения», и какая-то цифра обязательно будет совпадать: она говорит, какое именно испытание человек не прошел. Определить это можно и по месяцу смерти.

Нам дается определенный отрезок жизни, и человек не может умереть позже этого срока. Но раньше — может. В каждом десятилетии есть определенные точки — «ямы», промежутки возраста — когда человек рискует оказаться на грани между жизнью и смертью. Илаха Самедова

Иногда человек, проваливаясь в подобную «яму», не может из нее выбраться и умирает, добавила нумеролог. Тем не менее всем без исключения много раз дается шанс избежать слишком раннего ухода из жизни.

Freepik

Дети легко переносят экстрим

Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн, напротив, отверг любую мистику и веру в некие скрытые возможности, резервы человеческого организма. Все люди устроены практически одинаково, убежден он.

Легче всего переносят длительное голодание и другие экстремальные ситуации дети и люди с невысоким уровнем интеллекта. Дело в том, что они просто не могут оценить по достоинству сложность своего положения и представить возможные негативные последствия. Александр Гофштейн

Гофштейн пояснил в разговоре с «360», что люди с примитивным сознанием, без развитой фантазии, или дети не понимают, что происходит. За счет психологического спокойствия у них не выходят из строя физиологические системы организма: нет учащенного сердцебиения, давление в норме.

«Никаких феноменов в человеке не скрыто. Говорят, что под влиянием паники, стресса можно перепрыгнуть через высоченный забор, проплыть в ледяной воде и прочее. Да, но для этого требуется какое-то импульсное воздействие», — заверил спасатель.

Растянуть во времени такое удовольствие не удастся, предупредил Гофштейн. Продолжительность жизни в смысле выживания — немного другое, нежели просто порыв и энергетический всплеск эмоций.

Тренировка российских спасателей / РИА «Новости»

Помогут экстремальные курсы

Внутренние ресурсы человека с точки зрения науки еще не слишком изучены, рассказал психолог Марсель Сультеев. Поэтому выводы можно делать лишь на основании случаев немногих выживших в катастрофах.

Когда человеческое тело напряжено негативными эмоциями, страхами, оно менее гибкое. И в определенных случаях именно потому и происходят травмы, сказал психолог. С детьми ситуация обратная, поэтому у них больше вероятность спастись при падении.

Когда человек более стрессоустойчив, его мозговая активность работает таким образом, чтобы уберечься. Работают периферийное зрение, инстинкт самосохранения жизни. В большинстве случаев наше сознание всегда будет делать то, во что оно верит. Марсель Сультеев

Любая психика тренируется, подчеркнул собеседник «360». Если родители воспитывали ребенка в стрессовом состоянии, он будет паниковать. А если программировали на успех, то и резерв организма будет выше.

К тому же сегодня существует много курсов по экстриму — от вождения до выживания в лесу, напомнил психолог. Они помогают активизировать внутренние резервы и хорошо справляться в стрессовых ситуациях.